Rakousko má první dva potvrzené případy nákazy koronavirem

V Rakousku se potvrdily první dva případy nákazy novým typem koronaviru. S odvoláním na tyrolského zemského hejtmana Günthera Plattera o tom informovala agentura APA. U dvojice z Itálie, která je v karanténě v nemocnici v tyrolské metropoli Innsbrucku, potvrdila přítomnost viru první i druhá série testů.

Čtyřiadvacetiletého muže a stejně starou ženou hospitalizovali v pondělí. Oba měli mírnou horečku, podle ředitele innsbrucké univerzitní nemocnice Güntera Weisse ale už horečku nemají.

Italský pár pochází z okolí Bergama, které leží v severoitalském regionu Lombardie, jenž je koronavirem nejvíce zasažený. Žena pracuje v Innsbrucku v jednom z hotelů jako recepční. Minulý týden se svým partnerem navštívila Bergamo, pak se vrátili do Innsbrucku. Úřady hotel uzavřely: nikdo nesmí dovnitř nebo ven z budovy, dokud se nepodaří zjistit, kdo všechno byl s nakaženou recepční v kontaktu. Podle nejmenovaných zdrojů, na něž se odvolává agentura Reuters, jde o Grand Hotel Europa. Nachází se u innsbruckého hlavního nádraží a má 108 pokojů.

Tyrolsko, které sousedí se severem Itálie, kde se koronavirus šíří, nyní v innsbrucké nemocnici zřídí zvláštní ambulanci, která bude přijímat lidi podezřelé z nákazy.

Podezření na nákazu ohlásila také spolková země Horní Rakousy, která hraničí s Jihočeským krajem. Pětapadesátiletý muž se po návratu z Itálie dostavil s příznaky podobnými chřipce do nemocnice v Linci, testy ale ukázaly, že koronavirem nakažený není. Podezření na koronavirus ohlásilo také Vorarlbersko.

Rakouské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že je po celé zemi připraveno o pacienty s koronavirem pečovat 59 nemocnic. Nejvíce z nich je v Horních a Dolních Rakousech, které sousedí s Českem. Ve Vídni mají pro případné nemocné připraveno „až stovku lůžek“.

Předseda parlamentní frakce protiimigrační Svobodné strany Rakouska (FPÖ) a bývalý ministr vnitra Herbert Kickl vyzval, aby země zavedla hraniční kontroly. Provoz na hranicích je podle něj nutné snížit na minimum. Také migranti, kteří se dostanou do Rakouska, by podle Kickla měli okamžitě zamířit do karantény, neboť většinou není jasné, odkud přišli.

Například tyrolský hejtman Platter ale uzavření hranic s Itálií odmítl. Podle něj by se tím stejně nedosáhlo kýženého efektu.

V Itálii je podle nejnovější bilance více než 320 nakažených. Jedenáct lidí na nemoc COVID-19 zemřelo.

Malebné rakouské městečko Hallstatt (Halštat), který je oblíbeným cílem Asiatů, zejména Číňanů, zažívá kvůli epidemii koronaviru odliv návštěvníků. Zatímco běžně sem vjede 50 autobusů denně, nyní je to podle starosty Alexandera Scheutze jen 15 za den. „Jsme smutní z toho, že důvod pro to je nemoc, ale ekonomický efekt toho není tak dramatický,“ citovala starostu agentura DPA. Hallstatt loni přijal opatření, na základě kterého smí do městečka vjet během jednoho dne jen určitý počet turistických autobusů. Mnoho návštěvníků Hallstatt využívá jako romantickou kulisu pro fotografie, které pak zveřejňují na sociálních médiích. Místní lidé si na množství turistů v minulosti stěžovali: v některých dnech se v úzkých uličkách mezi jezerem a horami tlačí až 10.000 návštěvníků.

Hallstatt je známý díky nejstaršímu solnému dolu na světě. V Číně vznikla do detailů propracovaná kopie této památky zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO.