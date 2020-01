Jak probíhá rekonvalescence po císařském řezu? Důležitý je odpočinek a správná péče o jizvu

Pokud vás čeká porod císařským řezem, hlavou se vám zcela jistě honí spousta různých otázek. Jak bude probíhat samotná operace a co nastane bezprostředně po zákroku? Jak správně pečovat o jizvu, která vám po císařském řezu zůstane? A kdy můžete bez obav o vlastní zdraví začít pravidelně cvičit? Odpovědi na tyto i další často kladené otázky najdete na následujících řádcích.

Porod císařským řezem

Císařský řez představuje nejčastěji vykonávanou porodnickou operaci, která se provádí ve chvíli, kdy je nějakým způsobem ohrožena těhotná žena nebo její miminko. Pokud lékaři zdravotní rizika znají dopředu, mohou celý zákrok naplánovat a nastávající maminku na něj připravit. Jestliže je však komplikace překvapí až po nástupu kontrakcí, musí přistoupit k akutnímu císařskému řezu, který ze strany porodníků vyžaduje rychlé jednání.

Ať už se však jedná o detailně plánovaný zákrok, či nečekanou urgentní operaci, porod císařským řezem je pro ženu vždy náročný. Obvykle při něm totiž ztratí více krve než při vaginálním porodu a zároveň zde existuje až šestkrát vyšší riziko výskytu komplikací.

První dny po porodu

Bezprostředně po zákroku je maminka převezena na jednotku intenzivní péče, kde její stav lékaři ještě zhruba 24 hodin bedlivě sledují. Pokud se neobjeví žádné závažnější komplikace, může se poté žena přestěhovat na oddělení šestinedělí, kde si ji do péče vezme rehabilitační pracovnice. Ta mamince vysvětlí, jak se po porodu císařským řezem bezpečně hýbat, jak vstávat a zase si lehat a jaké cviky jsou v nejbližší době vhodné.

Co se týče kontaktu s miminkem, nemusíte se bát, že byste kvůli umístění na JIP o jeho první momenty na světě přišla. Zdravotní sestřičky totiž novorozence mamince v pravidelných intervalech nosí a přikládají ho k jejímu prsu, aby se mezi nimi vytvořilo citové pouto a odstartovala tvorba mateřského mléka.

Rekonvalescence po císařském řezu

Jelikož je císařský řez operace jako každá jiná, následující zotavování tomu také odpovídá. Zpočátku musí čerstvá maminka zůstat na lůžku a odpočívat, ale první kroky by měly následovat již zhruba 24 hodin po zákroku, jakmile lékaři odstraní močový katetr. Čím dříve totiž žena začne chodit, tím lépe se její tělo nové situaci přizpůsobí. Zároveň je nutné dbát na pravidelné vyměšování, s nímž pomůže speciální pooperační dietní režim.

Císařský řez je poměrně velký operační zákrok, takže je nutné počítat s tím, že se brzy po porodu dostaví bolesti. Nepříjemné je hlavně vstávání z postele, ale také kýchání, kašel nebo třeba smích. Bolest může způsobit také chůze, která je pro ženu zpočátku velice namáhavá. Každý další pohyb by však měl být postupem času snazší a snazší.

Pokud byla operace provedena akutně až během porodu, i v tomto případě se dostaví především bolesti po císařském řezu v okolí zašité rány. Jestliže se však lékař snažil pomoci děťátku na svět přirozenou cestou, pravděpodobně pocítíte také bolest v oblasti hráze, a to zejména pokud došlo k jejímu nastřižení. K utlumení veškerých bolestí slouží léky, které pacientka dostává injekčně přímo do žíly.

Kojení po císařském řezu

Také kojení je zpočátku samozřejmě složitější, ale v nemocnici vám jistě rádi poradí, jak na to. Lékaři doporučují kojit zejména vleže, kdy je rána méně bolestivá. Poloha vsedě se volí spíše až později a s kojením může v tomto případě pomoci také speciální kojící polštář, díky kterému bude krmení miminka pohodlnější.

Odchod z porodnice

Na oddělení šestinedělí stráví maminka po císařském řezu obvykle několik dnů, než ji lékaři propustí domů. Pokud je její zdravotní stav v pořádku, jizva se normálně hojí a standardní vyšetření neprokáže žádné komplikace, miminko si můžete odnést domů zhruba po 6 dnech. I poté je ovšem třeba, aby čerstvá maminka dostatečně odpočívala.

Péče o jizvu po císařském řezu

Spoustu nastávajících maminek, které se připravují na porod císařským řezem, nejvíce zajímá, jak bude vypadat jizva po císařském řezu a jak by o ni měly v budoucnu správně pečovat. Nejdůležitější období při hojení rány po císařském řezu je první týden, kdy bude jizva v podbřišku silná a červená. Později by však měla slábnout a její odstín bude světlejší.

V nemocnici by měla každá maminka dostat přesné instrukce, jak o jizvu správně pečovat. Dokud máte stehy (10-14 dnů), můžete jemně masírovat její okolí, na samotnou ránu však nesahejte. Pro správné hojení poporodní jizvy je následně nutné dbát na hygienu, pravidelně ji sprchovat vlažnou vodou a omývat mýdlem. Vyhněte se ovšem intenzivnímu čištění a po sprše se vždy pečlivě osušte. Pro regeneraci je důležitý také dostatečný přísun vzduchu.

Na co se také zaměřit?

Ránu na břiše si při kýchání, kašli či smíchu přidržujte rukama

Noste volné a pohodlné spodní prádlo

Pomohou také speciální elastické fixační kalhotky (ale lem nesmí škrtit ránu)

Hodně pijte a jezte potraviny bohaté na vlákninu

Vyhněte se prudkým pohybům a napínání břišních svalů, zůstaňte však aktivní

Nezvedejte těžká břemena a nenoste tašky s nákupem

V průběhu hojení bývá jizva obvykle velice citlivá a její okolí může nepříjemně svědit. Některé ženy si ovšem mohou po porodu císařským řezem všimnout, že v okolí rány došlo ke ztrátě citlivosti. Není však nutné propadat hned panice, tento stav je poměrně běžný a vše by se mělo během několika měsíců vrátit zpět do normálu.

Po poradě s lékařem je dobré jizvu jemně masírovat, a to například měsíčkovou mastí nebo také obyčejným sádlem, které kůži výborně promastí. Dobré zkušenosti mají pacientky také s krémy, jako je například Indulona nebo Contractubex.

Kdy vyhledat lékařskou pomoc?

Jizva je zarudlá, svědí a pálí

Z rány vytéká hnisavý výtok

Jizva se začíná rozestupovat

Dostaví se vysoká horečka

Očistky po císařském řezu

Krvácení po porodu císařským řezem bývá obvykle o něco delší než u běžného vaginálního porodu. Nejen že se maminka může cítit více unavená, ale očistky mohou z těla odcházet i několik týdnů nebo dokonce v průběhu celého šestinedělí. Nemusíte se však bát, podle lékařů se jedná o normální stav. Zvýšenou pozornost byste však měla věnovat dostatečnému odpočinku.

Cvičení po císařském řezu

Kdy začít cvičit po císařském řezu? A jaké cviky po císařském řezu jsou pro čerstvou maminku nejvhodnější? To jsou některé z otázek, které obvykle trápí ženy, které by se po porodu rády co nejrychleji dostaly do formy. Začátek cvičení je vždy dobré konzultovat s lékařem, ale obecně se doporučuje počkat po porodu císařským řezem nejméně 6-8 týdnů.

Šestinedělí po císařském řezu by mělo probíhat především v duchu regenerace sil a odpočinku. Rozhodně se tedy do žádného aktivního sportování nenuťte a zpočátku zvolte spíše procházky s kočárkem. Pokud se po uplynutí šestinedělí budete cítit dobře, následovat může lehké cvičení na posílení pánevního dna, zad, bříška a boků s postupným přidáváním zátěže. Ne všechny maminky se ale hojí stejnou rychlostí, a proto může rekonvalescence trvat mnohem déle.

Cvičení po císařském řezu může být o mnoho náročnější, než si pamatujete z doby před otěhotněním. Žena se obvykle mnohem rychleji unaví a v důsledku hormonálních změn se může cítit demotivovaná. Neztrácejte však naději, pravidelné cvičení by vám mělo brzo dodat energii a lepší pocit. Pokud ovšem cítíte jakoukoliv bolest, je nutné cvičení pro jistotu ihned ukončit, abyste se vyhnula nepříjemnému zranění.

Sex po císařském řezu

Stejně jako po vaginálním porodu by ženy měly i po císařském řezu dodržovat období sexuální abstinence, a to zhruba v délce čtyř až šesti týdnů (hodně ovšem záleží na zdravotním stavu konkrétní rodičky). Tato doba je nutná k tomu, aby se tělo přizpůsobilo poporodním změnám a aby se alespoň částečně zhojila jizva po císařském řezu.

Další těhotenství po císařském řezu

Uvažujete o tom, že byste si v nejbližší době pořídila ještě jednoho potomka? Aby se jizva dobře zahojila, lékaři doporučují po císařském řezu s dalším miminkem alespoň jeden rok počkat. Ačkoliv si spousta maminek myslí, že jakmile jednou rodily císařem, musí to tak být i příště, není to pravda. Jestliže pominuly komplikace, které vedly k porodu císařským řezem, a zdravotní stav těhotné ženy je dobrý, je možné při druhém těhotenství rodit klasickou cestou.