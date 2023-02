Andropauza neznamená pouze pokles sexuální výkonnosti. Co dalšího tento proces přináší?

Co je andropauza?

Jako andropauza se označuje proces, kdy dochází k zastavení tvorby mužských pohlavních hormonů (především testosteronu). Jedná se tedy o jakousi mužskou obdobu menopauzy, pouze s tím rozdílem, že u něžného pohlaví se produkce pohlavních hormonů zastaví prakticky naráz, zatímco u mužů je jejich pokles spíše postupný a přechod tak může trvat i několik let.

Vlivem snížené produkce hormonů dochází k fyziologickým změnám, které se pak projevují v rovině tělesné, psychické i sexuální. Zatímco u některých mužů probíhá tento přechod poklidně a pacienti si tak nemusí konkrétní změny nijak uvědomovat, u jiných bývají příznaky na první pohled patrné, a to včetně podrážděnosti, zvýšené nervozity a celkového poklesu energie.

Pokud jde o terminologii, vzhledem k tomu, že určitá tvorba mužských pohlavních hormonů a zároveň i plodnost většinou zůstávají zachovány do poměrně vysokého věku, název andropauza (úplné zastavení tvorby pohlavních hormonů) není zcela přesný. Dnes se proto někdy používá také označení syndrom mužského stárnutí, který zahrnuje celý proces snižování tvorby hormonů.

Kdy začíná andropauza?

Andropauza u mužů začíná v různém věku. K postupnému poklesu pohlavních hormonů dochází již po třicítce, a to zhruba o 1 % ročně, ale první projevy mužského přechodu se většinou objevují až o mnoho let později. Zatímco pro některé pacienty je pak typická andropauza po 40. roce života, u jiných se první projevy mužského přechodu začnou objevovat teprve kolem 50–55 let.

Pokud vás zajímá, jak dlouho trvá andropauza (tedy jak dlouho trvá fyziologický proces mužského stárnutí vlivem poklesu tvorbu pohlavních hormonů), mějte na paměti, že každý člověk je jiný a také průběh mužského přechodu může být značně individuální.

To, zda se příznaky syndromu mužského stárnutí objeví, nebo pacient nebude pociťovat žádné výraznější změny, závisí na celé řadě faktorů. Na průběh mužského přechodu může mít výrazný vliv genetika nebo životní styl konkrétního člověka, tedy stravování, pohybová aktivita či míra vystavení organismu stresovým situacím.

Faktory, které mohou urychlovat nástup andropauzy:

obezita,

drastické diety,

kouření,

konzumace alkoholu,

stresové faktory,

nedostatečný pohyb,

sedavé zaměstnání,

chronická onemocnění.

Jaké má andropauza příznaky?

Kvůli nižší hladině testosteronu u mužů začíná váznout svalová regenerace a tvorba nové svalové hmoty. Především v oblasti břicha se pak objevuje vyšší množství tukové tkáně, která často nahrazuje svaly, na něž byli muži do té doby zvyklí. Pokud pacient spolu s poklesem testosteronu adekvátně nesníží energetický příjem, může tedy začít viditelně přibírat na váze.

Vlivem převahy estrogenu nad testosteronem může docházet také k rozvoji gynekomastie, což je označení pro zvětšování prsních žláz u mužů. Typické je pak především řídnutí a pomalejší růst tělesného ochlupení, vlasů a vousů, což může ve vyšším věku vést k plešatění. Změny ovšem mohou poznamenat i pokožku, která se ztenčuje, vysušuje a je náchylnější k tvorbě vrásek.

Mezi obtíže, kterých se muži v rámci přechodu obávají nejvíce, patří pokles sexuální výkonnosti a celkově nižší zájem o sex. Dostavit se mohou například problémy s erekcí, přičemž nepříjemnosti způsobuje i jiný prožitek z orgasmu než ten, na který byli pánové dosud zvyklí. Dalším příznakem andropauzy pak bývá inkontinence.

Mužský přechod se ovšem projevuje také v rovině psychické. Pánové bývají méně odolní vůči stresu a typická je také emocionální podrážděnost, náladovost či zvýšená nervozita. Projevit se může i celkový pokles energie, pacienty někdy trápí potíže se spánkem a výjimkou nejsou ani problémy s pamětí. Někteří pak mají také sklon k depresím.

Tělesné příznaky andropauzy:

úbytek svalové hmoty,

úbytek kostní hmoty,

zvýšený krevní tlak,

nadměrné pocení,

návaly horka a bušení srdce,

řídnutí ochlupení,

vyšší lámavost nehtů,

různé bolesti,

inkontinence,

přecitlivělost na chlad,

problémy s prostatou,

potíže s klouby a vazy.

Psychologické příznaky andropauzy:

snížené sebevědomí,

podrážděnost,

náladovost,

sklíčenost,

potíže s koncentrací,

ztráta nadšení,

deprese.

Sexuální příznaky andropauzy:

erektilní dysfunkce,

pokles libida,

pokles sexuální výkonnosti,

snížené vnímání orgasmu,

menší objem ejakulátu.

Spolu se zvyšováním krevního tlaku a vyšší hladinou cholesterolu stoupá také riziko rozvoje dalších obtíží. Muži poté mají například vyšší pravděpodobnost, že se u nich objeví infarkt myokardu nebo mozková mrtvice. Úbytek kostní hmoty pak souvisí se zvýšeným rizikem zlomenin a vzniku osteoporózy, přičemž pacienti bývají náchylnější také k rozvoji cukrovky.

Diagnostika

Ženám, které se vlivem klimakteria potýkají se zdravotními problémy, může pomoci gynekolog, jenž s nimi nastaví vhodná opatření a možnosti léčby. U mužů je to však složitější, jelikož vlastního odborníka nemají. Pokud vás tedy trápí některé z výše popsaných změn, je čas zahodit stud a navštívit praktického lékaře. Ten pak doporučí návštěvu odborníka, jako je například urolog, sexuolog či endokrinolog.

Jednoznačné kritérium, podle kterého by bylo možné andropauzu diagnostikovat, bohužel neexistuje. Zatímco u žen dochází v období klimakteria ke ztrátě menstruace a náhlému zastavení produkce pohlavních hormonů, muži se mohou vlivem přechodu potýkat s celou řadou nespecifických a subjektivních příznaků.

Základem pro odhalení příčiny obtíží je anamnéza pacienta. Při diagnostice je pak nutné zohlednit především stav hormonů, který je možné odhalit pomocí laboratorního vyšetření, ale i řadu jiných biologických a psychofyzických faktorů. Individuální problémy pacientů totiž nemusí vždy odpovídat laboratornímu nálezu.

Mužský přechod lze pak diagnostikovat také přispěním dotazníkových metod. Jednou z nich je například Morleyho dotazník (Androgen Deficiency in the Aging Male neboli „ADAM“ questionnaire), podle kterého jsou podezření na andropauzu opodstatněná ve chvíli, kdy muž alespoň ve třech případech odpoví kladně.

Andropauza: léčba

Zatímco u žen představuje menopauza zánik reprodukční funkce, syndrom mužského stárnutí znamená pouze její oslabení. Ostatní příznaky ovšem mohou výrazně snížit kvalitu pacientova života. Právě proto je dobré v případě obtíží vyhledat lékaře, který provede základní vyšetření a poradí také ohledně vhodných způsobů léčby, ať už v podobě změny životního stylu, nebo hormonální substituční terapie.

Režimová opatření

Stejně jako v případě ženského klimakteria neexistuje ani na andropauzu lék, který by tento problém zcela vyřešil. Podstatná je však změna životního stylu, která může nástup a průběh mužského přechodu výrazně ovlivnit. Důležité je dbát především na zdravé stravování a pravidelný pohyb. Co všechno tedy můžete dělat?

omezte kouření nebo se mu zcela vyhněte,

omezte konzumaci alkoholu,

udržujte si optimální tělesnou hmotnost,

pravidelně sportujte nebo choďte na procházky,

nezapomínejte na dostatečný pobyt na čerstvém vzduchu,

dopřejte tělu pestrou a vyváženou stravu, bohatou na vitamíny a minerály,

nepřejídejte se, ale nesnažte se kvůli redukci hmotnosti ani hladovět,

dbejte na dostatek kvalitního spánku a odpočinku,

vyhýbejte se stresovým faktorům a věnujte dostatek času sobě a svým koníčkům.

Pokud jde o vhodný způsob stravování, jídelníček by měl obsahovat především dostatečné množství potravin bohatých na vitamín A (sýry, vejce, špenát, játra), C (ryby, brokolice, paprika, citrusy, zelí) a E (ořechy a semena, máslo, mléko), ale i potraviny s obsahem vitamínů ze skupiny B (maso, sýry, obiloviny, luštěniny). Dále je vhodné hlídat přísun minerálních látek, jako je hořčík, vápník, zinek a selen.

Hormonální léčba

Pokud jsou pacientovy obtíže velmi závažné, řešením může být hormonální substituční terapie. V takovém případě se organismu dodává testosteron injekčně, ve formě tablet či gelu, ale v některých případech i transdermálně (nalepením náplastí), což by mělo pomoci obtíže zmírnit.

Tento druh terapie ovšem není vhodný pro každého. Využít ji nemohou pacienti s nádorovým onemocněním (například rakovina prostaty), muži trpící jaterními a ledvinovými obtížemi, lidé s poruchou krvetvorby nebo diabetici. Není ovšem vhodná ani u pacientů, kteří se potýkají s kardiovaskulárními chorobami.

Léčba problémů s inkontinencí

V některých případech je nutné řešit také inkontinenční obtíže, které se spolu s mužským přechodem mohou u pacienta rozvinout. Tento problém by pacient měl konzultovat s ošetřujícím lékařem, který doporučí vhodnou léčbu. Ač to možná mnozí pánové netuší, inkontinenční pomůcky nejsou určené pouze pro ženy, ale existují i takové, které mohou výrazně usnadnit život právě mužům. Jako prevence se pak doporučuje posilování pánevního dna, k čemuž slouží například Kegelovy cviky.

Andropauza a psychika

Důležité je myslet i na psychické obtíže, s nimiž se muži během přechodu často potýkají. Vlivem snížené sexuální výkonnosti a poklesu sexuální touhy totiž pacienty obvykle trápí pocity méněcennosti a neschopnosti. Právě proto by lékař měl pacientovi poskytnout také psychickou podporu a vysvětlit mu, že se jedná o přirozený fyziologický proces, kterému je nutné se přizpůsobit. Případně může doporučit také pomoc psychologa.

Zdroje: alphega-lekarna.cz, seni.cz, medvik.cz