Bolest krční páteře je často způsobena zíráním do telefonu. Někdy může dojít i k jejímu zablokování

Kdy vzniká bolest krční páteře?

Bolest v oblasti krční páteře neboli cervikalgie je příznak určitých zdravotních problémů a zranění nebo následek nesprávného držení těla. Krční páteř představuje první část páteře, která se skládá ze sedmi krčních obratlů označovaných v lékařství písmenkem C (tedy C1 až C7). Zdravá krční páteř je přitom správně zakřivena směrem dopředu a toto zakřivení se odborně nazývá krční lordóza.

Typicky se bolesti šíje projevují u osob se sedavým zaměstnáním, nedostatkem pohybu a nevhodným posazením hlavy při některých každodenních činnostech. Tento příznak odborníci dále dělí na akutní a chronický a takzvaný axiální, kdy pacient cítí bolest převážně v oblasti krku, a radikulární, což je bolest vystřelující do dalších tělesných partií. Běžně se tak u pacientů objevuje:

bolest hlavy od krční páteře,

bolest čelisti od krční páteře,

bolest za okem od krční páteře,

bolest ucha od krční páteře,

bolest ramene od krční páteře,

bolest klíční kosti od krční páteře,

bolest ruky od krční páteře,

bolest zubů od krční páteře.

Nepohodlí a bolest v oblasti šíje je zcela běžným jevem, který postihuje přibližně 10 až 20 % všech dospělých osob po celém světě. Častěji pak těmito potížemi trpí ženy než muži, přičemž intenzita bolesti a riziko rozvoje přidružených komplikací se zvyšuje s rostoucím věkem. Nejčastěji se přitom jedná o následek ochablých svalů a nepřirozené polohy hlavy a krku například při práci na počítači.

Řada lidí je toho názoru, že krční páteř nese „pouze“ hlavu, a tudíž je přesvědčena o tom, že posilovat tuto část těla stejně jako například ruce, svaly na břiše či nohy je jen pouhou ztrátou času. Mnoho z nich však po nějaké době samo zjistí, že takovýto přístup se zkrátka nevyplácí. Ačkoliv krční páteř skutečně nese „pouze“ hlavu, problémem je, že s hlavou pohybujeme v podstatě nepřetržitě, což klade na zmíněnou oblast často až neúměrně velké fyzické nároky. [1, 2, 3, 4]





Jaké jsou příčiny bolesti krční páteře?

Za většinu potíží spojených s bolavou krční páteří si lidé mohou de facto sami. V důsledku povahy svého sedavého zaměstnání, při němž většinu času stráví koukáním do počítače, mají totiž tendenci hlavu předklánět, čímž ji vystavují do zcela nepřirozené polohy. Zejména pak pokud nemají k notebooku připojenou myš a klávesnici a nemají laptop umístěn v dostatečné výšce.

Mezi další nejčastější příčiny bolesti krční páteře patří rovněž nesprávná poloha těla během spánku. Nejvíce jsou přitom v tomto ohledu ohroženi všichni ti, kteří spí na břiše. Takto spící lidé totiž mívají hlavu vytočenou na jednu či druhou stranu, přičemž jakmile usnou, dojde k poklesu svalového napětí, v důsledku čehož se hlava zalomí směrem dozadu. Taková poloha pak dokáže ráno po probuzení způsobit nejen výraznou bolest v oblasti krku, ale též hlavy samotné.

Obdobné potíže může nicméně způsobit i příliš velký, či naopak příliš malý polštář. Pakliže spí člověk na boku, je důležité, aby byla poloha krční páteře v jedné ose s jejím zbytkem. Jinými slovy, hlava by neměla být nakloněna ani nahoru, ani dolů, ale měla by být zcela vodorovně.

Nejsou-li svaly v oblasti krku, potažmo horní části trupu namáhány stejně, může dojít k takzvanému hornímu zkříženému syndromu. I ten je považován za jednu z nejčastěji zmiňovaných příčin bolesti krční páteře. Jde o jakousi svalovou nerovnováhu mezi prsními a lopatkovými svaly a svaly přední a boční strany krku, kdy jedny bývají přetížené, zatímco druhé ochablé.

Bolest samozřejmě může vycházet též z nenadálých prudkých pohybů, k nimž došlo následkem nějakého drobnějšího úrazu či sportovní aktivity. Kromě toho dochází k degeneraci částí krční páteře a jejímu přirozenému opotřebení také v důsledku stárnutí. Bolest u starších lidí tak mnohdy způsobuje osteoartritida nebo spinální stenóza.

Vlivem stereotypních pohybů a stresu navíc může dojít i k vyhřeznutí ploténky nebo skřípnutí nervu. A aby toho nebylo málo, mezi další příčiny vyvolávající bolest šíje se řadí také nadměrná fyzická zátěž, při níž jsou přetěžovány krční svaly. Dále je často na vině obezita, jež má negativní vliv na vyrovnání páteře, nebo mohou být za bolesti zodpovědné i slabé břišní svaly.

Nakonec je ještě potřeba zmínit, že rozvoj uvedených potíží někdy souvisí také s psychickým stresem. Když je člověk ve stresu nebo rozrušený, má tendenci napínat a zatínat krční svaly, aniž by si to uvědomoval. Tento zlozvyk může postupem času způsobit nejen bolest krční páteře, ale také celkovou ztuhlost krku.

Krční páteř a chytrý telefon

Lidé krční páteř nevědomky nadměrně zatěžují nejen při práci u počítače, ale také ve svém volném čase. Mnoho z nich totiž velkou část dne tráví s pohledy upřenými do svých chytrých telefonů. I tehdy je krční páteř nepřiměřeně ohnutá a namáhaná. A protože na těchto mobilech bývají nejvíce závislé především mladší generace, zaznamenávají lékaři potíže s krční páteří i u dětí a mladistvých.

Pakliže dospělý člověk kouká do mobilu pod úhlem 15 stupňů, váží jeho hlava místo pěti kilogramů více než dvojnásobek. Při 60stupňovém úhlu je to dokonce až 27 kg. Přestat chytrý či jakýkoliv jiný telefon používat se snáze řekne, než udělá. A v dnešní době je to dost možná i nepředstavitelné. I tak lze ovšem těmto vedlejším následkům z velké míry předejít. Jak?

Kde vás nejčastěji bolí záda? Mezi lopatkami

V oblasti beder

Podél páteře

Jinde

Záda mě nebolí

Bohatě postačí držet telefon před sebou, tedy ve srovnatelné výšce s obličejem. Nebo alespoň v takové úrovni, kdy bude o poznání výš než obvykle a nebudete tak pro změnu zase nadměrně přetěžovat ramena. Při psaní zpráv pak fyzioterapeuti doporučují využívat obě ruce, a to z důvodu symetrického zatížení. [5, 6, 7, 8, 9, 10]

Projevy bolesti krční páteře

Že je s krční páteří něco v nepořádku, se může projevit různými způsoby. Je-li příčinou zejména nadměrné přetěžování této oblasti, přicházejí příznaky postupně. Zpočátku se proto může u člověka objevovat jen únava nebo pocit slabosti krčního svalstva. Postupem času pak tento pocit přechází v pozvolnou bolest, která může dotyčného začít limitovat i v těch nejběžnějších pohybech, jakými je například pouhé otočení hlavy či chůze.

Bolest se přitom někdy projevuje pouze v jediném místě, nicméně ve většině případů se rozšíří též do hlavy, lopatek, horních končetin nebo jiných částí těla. Výjimečně se mohou dostavit také nevolnost či motání hlavy. Naštěstí se však zpravidla nejedná o vážný problém a vzniklé potíže se dají mírnit konzervativní léčbou.

Zdaleka největší bolest doprovází situaci, kdy došlo k samotnému zablokování krční páteře. V tomto případě se hovoří o takzvaném akutním ústřelu, během něhož je dotyčný ztuhlý, hlavu drží strnule a pociťuje bolest pouze na jedné straně zadní části krku. Ta však může vystřelovat opět do oblasti hlavy či horních končetin.

S výše uvedenými problémy pak souvisí také další příznaky, jako je například necitlivost a mravenčení v ramenou nebo pažích, neschopnost otočit krk či zaklonit hlavu, ztuhlost v horní části zad, pocit pálení v postižené oblasti, ztráta citlivosti, síly a problémy s reflexy v paži v důsledku komprese nervových kořenů. [11, 12, 13, 14]

Diagnostika

Ke zjištění, co způsobuje bolest krční páteře, stačí lékaři obvykle anamnéza a fyzické vyšetření pacienta. Aby mohl přesně určit příčinu potíží, bude potřebovat znát informace o případných zraněních krku, které dotyčná osoba prodělala, a také jej bude zajímat, jakou práci pacient vykonává a zda se věnuje nějakým sportovním aktivitám.

Kromě toho je potřeba lékaři sdělit veškeré informace o tom, kdy bolest začala, kde se nachází a jak moc je intenzivní. V případě podezření na závažnější problém se podstupují další vyšetření, kam patří například rentgen, CT vyšetření nebo vzácněji elektrodiagnostické či laboratorní testy, jako je například krevní obraz nebo analýza moči. [15, 16, 17, 18]

Léčba bolesti krční páteře

Co se týká samotné léčby, tak ta je zpravidla založena na zmírnění bolestí a zlepšení pohyblivosti krku. Většinou se pacient léčí sám doma na základě doporučení poskytnutých lékařem, nicméně někdy je vhodné absolvovat také návštěvu u fyzioterapeuta. Pokud jsou však obtíže závažnější, je možné podstoupit další způsoby léčby, kam patří například:

Transkutánní elektrická nervová stimulace (TENS): tato metoda spočívá v aplikaci nízkoúrovňových elektrických impulsů na kůži v blízkosti nervů, v jejímž důsledku dochází k utlumení bolesti.

(TENS): tato metoda spočívá v aplikaci nízkoúrovňových elektrických impulsů na kůži v blízkosti nervů, v jejímž důsledku dochází k utlumení bolesti. Kortikoidové injekce : pro léčbu kořenových bolestí krční páteře lze využít také injekční aplikaci kortikoidů, které snižují zánět a mírní bolest.

: pro léčbu kořenových bolestí krční páteře lze využít také injekční aplikaci kortikoidů, které snižují zánět a mírní bolest. Alternativní terapie : někteří lékaři doporučují svým pacientům pro úlevu od bolesti i akupunkturu nebo masáže. Pomoci tak může například chiropraktik nebo osteopat.

: někteří lékaři doporučují svým pacientům pro úlevu od bolesti i akupunkturu nebo masáže. Pomoci tak může například chiropraktik nebo osteopat. Chirurgický zákrok: ačkoliv většina případů bolestí krční páteře nevyžaduje operaci, vzácně se mohou vyskytnout situace, kdy je nutné podstoupit chirurgický zákrok. Důvodem obvykle bývá posunutí obratlů a tlak na okolní nervy.

Jak se zbavit bolesti krční páteře doma?

Není-li bolest krční páteře příliš intenzivní, můžete si pomoci sami vhodným režimovým opatřením nebo volně prodejnými léky, mezi které patří například oblíbený přípravek Voltaren Emulgel. V rámci domácí péče lze na postižené místo aplikovat hřejivý obklad či náplast, neboť když se svaly prohřejí, dojde k jejich uvolnění, a tím i k potenciálnímu ústupu bolesti.

Zcela od věci není ani masáž inkriminovaného místa. Opět je však potřeba zvážit míru bolesti a závažnost celé situace. Pokud má dotyčný krční páteř zablokovanou, jeví se jako nejlepší možné řešení návštěva lékaře, potažmo fyzioterapeuta. Ten zablokované místo uvolní, rozmasíruje a zároveň vám doporučí na bolest krční páteře cviky, které jsou osvědčené a pomohou vám podobným problémům předcházet.

Pouze pravidelné cvičení a změna pohybových návyků totiž mohou posloužit jako spolehlivá forma prevence bolesti krční páteře. Doporučené cviky je potřeba nejlépe provádět každý den, ideálně i během pracovní doby. Právě v případě sedavého zaměstnání, respektive práce u počítače totiž bývá krční páteř namáhána zcela nejvíce. [19, 20, 21, 22, 23, 24]

