Červený jetel: léčivá rostlina, kterou najdete na každé louce

Co je jetel luční?

Jetel luční, který je často nazývaný jetel červený (podle anglického Red Clover), je vytrvalá rostlina, vysoká přibližně 15 až 40 cm. Tato bylinka patří do čeledi bobovité a její latinský název Trifolium pratense L. označuje trojlístek jejích listů. Jetel luční nachází své uplatnění zejména v lékařství pro jeho účinky na kašel, trávení, ženské hormonální problémy a podobně, ale také v kuchyni, kde se květy používají nejen do čajů, ale například i do salátu.

Jetel nalezneme zejména na loukách, pastvinách i na polích takřka v celé Evropě, střední Asii i severní Africe, a to v mírném podnebním pásmu. Listy jsou obvejčité, trojčetné a ve spodu chlupaté. Květy jsou fialovočervené a uprostřed bílé. Právě tyto květní hlávky se sbírají k dalšímu použití, výjimečně lze ale využít i nať rostliny. Jetel kvete od jara až do podzimu.

Další druhy jetele

Kromě jetele lučního neboli červeného existují i jiné druhy jetele, například bílý jetel plazivý, jetel horský, jetel zlatý, jetel kaštanový a mnoho dalších. Některé druhy jetele na poli nejsou léčivé, nicméně nejsou ani jedovaté. Poznávacím znamením, že se jedná o jetel luční, je právě příznačná fialovočervená (nachová) barva květů.

