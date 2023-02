Hydrokéla se projevuje nebolestivým zvětšením šourku. Kdy je nutná operace?

Co je hydrokéla?

Hydrokéla varlete, známá také jako vodní kýla (latinsky hydrocele testis), označuje zvětšení jedné nebo obou stran šourku v důsledku hromadění tekutiny v obalech varlete či nadvarlete. Na vině může být vrozené neuzavření výchlipky pobřišnice po sestupu varlat, ale také se může rozvinout v průběhu života po úrazu nebo zánětu.

Hydrokéla může dotyčného obtěžovat kvůli své velikosti, ale většinou nepředstavuje zdravotní problém a neovlivňuje plodnost. Hydrokéla se v případě obtíží léčí ambulantním chirurgickým zákrokem, ale často vymizí samovolně. [1, 2]

Jaké má hydrokéla příznaky?

Zpravidla je jediným příznakem hydrokély nebolestivý otok jednoho nebo obou varlat. Dospělí muži také mohou pociťovat nepohodlí způsobené těžkostí nateklého šourku. Otok se navíc někdy může zvětšovat později během dne a ráno po probuzení se naopak zmenšit. V závislosti na závažnosti otoku se může objevit také bolest, ale není to běžné.

Pokud se výchlipka u dětí po narození zcela neuzavře, tekutina se může pohybovat ven a dovnitř a je možné, že dojde k rozvoji dalších přidružených zdravotních problémů, jako je například tříselná kýla, která bývá velmi bolestivá. [3, 4]

Jak vzniká hydrokéla varlat?

Hydrokéla se může rozvinout v jakémkoli věku, ale nejčastější bývá u novorozence. V dospělém věku nebo stáří se může na jejím vzniku podílet například zánět nebo poranění. Někdy ovšem může být přechodná a vymizet zcela samovolně.

Hydrokéla u dětí

Varlata nenarozeného dítěte sestupují z břicha v poslední fázi těhotenství. V průběhu vývoje je každé varle obklopené tekutinou ve váčku. Při normálním vývoji se vak sám uzavře a absorbuje tekutinu v průběhu prvního roku věku dítěte. Pokud se tak nestane, dochází k rozvoji hydrokély. Důvodem může být skutečnost, že se vak zcela neuzavře, nebo se naopak uzavře, ale tekutina se neabsorbuje. Častěji k tomu dochází u předčasně narozených dětí.

Hydrokéla u dospělých a seniorů

Hydrokéla se může vytvořit i v pozdějším věku, většinou ze zánětu nebo z vaku, který nevstřebává tekutinu správně, výjimečně pak také z kýly. Tento typ hydrokély nejčastěji postihuje muže kolem 40. roku života. Dále může být způsobena také poraněním v šourku nebo podél kanálu, infekcí či jiným zdravotním stavem. [5, 6, 7]

Hydrokéla: vstřebávání a léčba

Hydrokéla u dětí

Pokud má váš novorozenec hydrokélu, je pravděpodobné, že do jednoho roku sama zmizí. Nejpozději do 2 let se tento stav může upravit, ale poté už samovolnou léčbu očekávat nelze. Zdraví dítěte hydrokéla nijak neohrožuje, ale může překážet v běžném životě. V takovém případě se doporučuje operační léčba. Operace hydrokély u dětí se typicky provádí až ve chvíli, kdy je malý pacient starší 2,5 let.

Hydrokéla u dospělých

U dospělých může hydrokéla vymizet sama, pokud byla způsobena přechodným stavem, jako je zánět, infekce nebo zranění, který byl vyléčen. Pokud se hydrokéla nezmenšuje nebo se dokonce zvětšuje, pravděpodobně budete muset podstoupit operaci. Jiná alternativa léčby bohužel neexistuje. Pokud hydrokéla nezpůsobuje žádné obtíže, není nutné ji odstranit.

Kdy vyhledat lékaře

Zaznamenáte-li otok v šourku, je vždy lepší navštívit lékaře, aby vyloučil jiné vážnější stavy, jako je například rakovina varlat. Objeví-li se u vás nebo u dítěte náhlý otok nebo bolest šourku, například po zranění, může se jednat o závažnější zdravotní problémy, které vyžadují rychlou léčbu, a to včetně blokovaného přívodu krve způsobeného torzí varlete.

Pokud se jedná o hydrokélu, při které váček není uzavřen, může se sem dostat smyčka střeva, čímž vznikne kýla. Pokud je šourek tvrdý a bolestivý, neprodleně vyhledejte lékaře. [8, 9, 10, 11]

Operace hydrokély

Operace hydrokély se zpravidla provádí ambulantně a trvá přibližně 40 minut. Operace u dětí i dospělých probíhá v lokální anestezii nebo pod celkovou narkózou. Během operace se udělá malý řez a v šourku se provede plastika obalů, při níž se vyprázdní tekutina a zamezí se její další tvorbě. Po operaci zpravidla odcházíte tentýž den domů. [12, 13]

Rekonvalescence po operaci hydrokély

Šourek bývá po operaci oteklý. Čím větší byla hydrokéla, tím větší bývá otok. Ten však zpravidla vymizí do týdne, případně během několika týdnů. První týden po operaci se doporučuje klidový režim. Ránu je nezbytné udržovat v čistotě a suchu, aby se rychle a dobře hojila.

Dokud se nevstřebají stehy, měli byste se také vyhýbat koupelím a dlouhému sprchování. Tři až čtyři týdny byste neměli sportovat, poté vás čeká kontrolní vyšetření. Pokud bude vše v pořádku, můžete se vrátit k běžným aktivitám. [14, 15, 16]

