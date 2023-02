Alergie na kočky je v naší populaci stále častější. Co ji způsobuje?

Co je alergie?

Ještě než se zaměříme přímo na alergii, kterou u člověka vyvolává kontakt s domácími mazlíčky, je nutné si přiblížit tento problém z obecného hlediska. Alergie představuje neadekvátní reakci imunitního systému na vnější podněty, které jsou pro nealergiky zcela neškodné. Imunitní systém totiž za normální situace chrání člověka před veškerými škodlivinami, s nimiž se denně setkává.

U alergiků však může kontakt s alergeny vyvolat řadu obtíží, jejichž intenzita závisí především na konkrétním typu alergie, ale i na dalších faktorech, jako je například doba, po kterou byl člověk danému alergenu vystaven. Za nepřiměřenou imunitní reakci jsou přitom zodpovědné protilátky typu IgE (imunoglobuliny E), zatímco jednotlivé symptomy souvisí s produkcí histaminu a dalších látek, jejichž uvolňování se v rámci alergické reakce spustí. [1, 2, 3, 4]

Alergie na zvířata

Pokud se u vás při každém kontaktu s určitým druhem zvířete objevují stejné potíže, které zahrnují kýchání, nepříjemnou rýmu a kašel, zánět spojivek nebo výsev zarudlé vyrážky, rozhodně byste měli zbystřit. Pravděpodobně se totiž potýkáte s alergií na zvířata, kterou rozhodně není radno podceňovat. Na vině přitom může být i váš domácí mazlíček, na jehož přítomnost nedáte dopustit.

Ačkoliv lidé dříve věřili, že alergii na zvířata způsobuje jejich srst, dnes už je jasné, že to není tak úplně pravda. Ve skutečnosti jsou za rozvoj alergie na zvířata zodpovědné především látky, které jsou součástí odumřelých buněk kůže, výměšků mazových žláz, krve, slin, moči nebo výkalů. Alergeny tedy neprodukují pouze zvířata, která mají srst, ale i takzvaní naháči.

Jakmile se tyto látky dostanou do kontaktu s okolním prostředím, podobně jako u roztočů znečistí malé částečky prašného aerosolu, který člověk následně vdechuje. Kromě toho se dané alergeny usazují na lidské pokožce a na sliznicích, ale samozřejmě i na okolních předmětech a površích, čímž mohou „zamořit“ prostředí celého bytu či domu, kde se zvíře pohybuje.

To ale samozřejmě není všechno. Zvířecí alergeny se totiž mohou šířit i na dálku, jelikož ulpívají třeba na oblečení nebo na obuvi jedinců, kteří vlastní nějakého domácího mazlíčka. Takoví lidé je pak roznáší také na pracoviště, do školy nebo třeba na návštěvu, takže u predisponovaných osob může rozvinout alergie, aniž by došlo k přímému kontaktu se zvířetem.

Ve zvířecí srsti se navíc hromadí také pyl, prach, spory plísní nebo další alergeny, které si domácí mazlíčci ve svém kožichu mohou přinést zvenku. Nebezpeční jsou ale samozřejmě i roztoči, kteří ve zvířecí srsti přebývají, protože právě tito malí živočichové patří mezi nejčastější spouštěče alergických reakcí na našem území. [5, 6, 7, 8]

Alergie na kočky

V České republice vlastní nějakého domácího mazlíčka téměř polovina domácností a k nejoblíbenějším se kromě psů řadí právě kočky. Přestože se tato zvířata na první pohled mohou zdát roztomilá a neškodná, opak je bohužel pravdou. Právě kočky totiž produkují nejsilnější alergeny, s nimiž se v rámci zvířecí říše můžete setkat.

Zdrojem problémů ovšem není alergie na kočičí srst, jak si mnozí lidé myslí. Ve skutečnosti jsou totiž za rozvoj obtíží zodpovědné bílkoviny (Fel d1 a další), které se nachází v kočičích slinách, v slzné tekutině, ve výměšcích mazových žláz, v moči, ve výkalech nebo třeba v šupinkách kůže. Tyto látky pak ulpívají na jemném prachu, který se v lidských příbytcích nachází a velice snadno se rozvíří. Jsou tedy obsaženy i ve vzduchu, který vdechujeme.

Kočičí alergeny jsou navíc velice agresivní, takže rychle zamoří také veškeré okolní povrchy a předměty. Mohou kontaminovat oblečení, koberce, sedací soupravy, hračky nebo třeba zdi a na místě zůstávají dokonce ještě tři čtvrtě roku poté, co člověk zvíře z bytu či domu odstraní. Majitelé koček je pak na svých šatech a vlasech navíc roznáší i na další místa, kde mohou způsobovat problémy. [9, 10, 11, 12, 13]

„Hypoalergenní“ kočky

Ačkoliv si mnozí lidé myslí, že existují kočičí rasy, které jsou zcela neškodné, není to pravda. V rámci alergie na kočky totiž v tomto ohledu nehraje žádnou roli plemeno, délka kočičí srsti ani skutečnost, jak moc váš domácí mazlíček pelichá. Každá kočka totiž produkuje bílkoviny, které jsou za rozvoj alergické reakce u citlivých jedinců zodpovědné.

Žádné zcela hypoalergenní kočky, které by alergikům nezpůsobovaly obtíže, tedy neexistují. Ani bezsrstá plemena, která lidé někdy citlivým jedincům doporučují, nelze označit za bezpečnou variantu. Zvířecí chlupy totiž nejsou zdaleka to jediné, co u alergiků příznaky vyvolává, protože na vině jsou bílkoviny obsažené v kožních šupinách, ve slinách, v moči nebo třeba ve výkalech.

Více bílkoviny, která u pacientů vyvolává nepříjemnou alergickou reakci, ale údajně produkují kocouři, což lze částečně snížit prostřednictvím kastrace. Některá plemena pak obecně produkují o něco menší množství bílkovin, které jsou za alergické projevy zodpovědné, nebo méně línají, takže jsou pro alergika lepší volbou.

Například kočky sphynx, které jsou bezsrsté, nelínají a nešíří kolem sebe tolik případných alergenů. I tak je ale nutné dbát na pravidelné koupání nebo očistu kočky. Za méně problematické se pak považují také kočky Devon Rex nebo Cornish Rex, dále pak orientální krátkosrsté kočky, ruské modré kočky nebo balinéské, sibiřské, jávanské, barmské a bengálské kočky. [14, 15, 16, 17, 18]

Jaké má alergie na kočky projevy?

Bílkoviny, které jsou součástí zvířecí kůže, slin, moči, výkalů, krve nebo výměšků mazových žláz, vyvolávají u citlivých jedinců různé alergické projevy nebo mohou dokonce výrazně zhoršovat pacientovo astma. Prudkou reakci přitom může způsobit kontakt s kočičí srstí, ale i pouhá přítomnost pacienta na místě, kde se tato zvířata nějakou dobu pohybovala.

Pokud jde o to, jak se projevuje alergie na kočku, k typickým příznakům se řadí především klasická alergická rýma. Tu kromě neustálého nucení ke smrkání doprovází také pocit ucpaného nosu, škrábání v krku a nepříjemné svědění v oblasti nosu nebo očí. Mezi doprovodné projevy je ovšem možné zařadit také bolest hlavy, vyrážku na hrudi, krku, pažích či obličeji, slzení nebo zánět spojivek.

Intenzita obtíží samozřejmě vždy závisí na konkrétním případu, protože někomu stačí trávit čas s člověkem, který kočku vlastní, a hned se u něj objeví příznaky alergie, ale jiný dokáže přítomnost zvířat poměrně dobře snášet (pouze za doprovodu mírných zdravotních problémů). Důležité je také množství alergenů, s nimiž se člověk setká, a způsob kontaktu se zvířetem.

Alergie na kočky se může projevit klidně i po několika hodinách nebo dnech od chvíle, kdy kočka opustila určitý prostor, a to vlivem vysoké přilnavosti alergenů, které se zachytávají třeba v kobercích nebo na okolním nábytku. Příznaky alergie na kočky se pak u většiny postižených projeví velice rychle, typicky v průběhu několika minut.

Projevy alergie na kočky:

svědění kolem nosu a očí,

vodnatá alergická rýma,

záchvaty kýchání,

pocit ucpaného nosu,

slzení očí a zarudnutí spojivek,

výsev vyrážky,

škrábání v krku,

celková únava.

V těžších případech, kdy kočičí alergeny proniknou také do plic alergika, se ovšem mohou rozvinout také další nepříjemné symptomy. Sem patří především dušnost, ztížené dýchání, silný kašel nebo dokonce astmatický záchvat. Kromě toho může pacient zaznamenat také další problémy, kam patří výrazně zarudlá a svědící pokožka nebo třeba poruchy spánku. Výjimečně pak může dojít k rozvoji anafylaktického šoku, jenž ohrožuje pacienta na životě. [19, 20, 21, 22]

Alergie na kočky u dětí

U malých pacientů je alergie na kočky bohužel čím dál častější. Projevuje se přitom podobně jako u dospělých, a to konkrétně vodnatou rýmou, slzením a svěděním v oblasti očí, kýcháním, ale často také rozvojem astmatu či ekzému. Někdy je pak těžké tyto příznaky rozeznat od běžného nachlazení nebo jiných zdravotních problémů, což výrazně ztěžuje diagnostiku.

Odborníci se neshodují v tom, zda je vystavení dítěte zvířecím alergenům ve velice nízkém věku škodlivé, či naopak. Například studie z roku 2015 prokázala, že vystavování kojenců kočkám a psům může být asociováno s vyšším rizikem vzniku alergií během prvních 4 let života dítěte. Studie z roku 2011 ale naopak zjistila, že miminka žijící s kočkami během prvních let života, si mohou vybudovat protilátky a jsou pak méně náchylné k pozdějšímu rozvinutí alergie.

Další výzkum provedený v roce 2017 pak přišel s tím, že kočky a psi mohou být v tomto ohledu přínosem, jelikož jsou díky nim děti v brzkém věku vystaveny některým zdravým bakteriím. Pokud je navíc žena v kontaktu s kočkou či psem v průběhu těhotenství, její děti údajně budou mít později méně problémů s alergiemi než děti, jejichž matky alergenům vystaveny nebyly. [23, 24, 25, 26, 27]

Diagnostika

Pokud máte podezření, že se u vás projevila alergie na kočky, navštivte nejprve svého praktického lékaře. Ten situaci zhodnotí a v případě potřeby vás odešle přímo na alergologii. Tam pak lékaře budou zajímat především pacientovy obtíže (tedy jak se projevuje alergie na kočky) a jeho anamnéza. Ke stanovení finální diagnózy pak slouží dva různé typy vyšetření, konkrétně testy prováděné na kůži a krevní testy.

Zlatým standardem, který pomáhá odhalit alergii na kočky, jsou kožní prick testy. Lékař v tomto případě na vnitřní stranu pacientova předloktí nanese kapky s obsahem alergenů a následně jemným škrábnutím naruší jeho pokožku, aby alergen mohl postupně proniknout do vrchní vrstvy kůže. Pokud je člověk na daný alergen citlivý, po 15–20 minutách se v místě vpichu objeví otok a zarudnutí. Dále pak existují intradermální testy, kdy lékař alergeny přímo vstříkne pod kůži.

U některých pacientů se ovšem volí spíše krevní testy (laboratorní vyšetření), které lékařům pomáhají stanovit hladiny protilátek proti konkrétním alergenům. Tato metoda je vhodná například u malých dětí, ale také u těhotných žen nebo u jedinců, kteří se potýkají s atopickým ekzémem nebo s jiným kožním onemocněním. Kromě toho se volí v případě, kdy jsou výsledky kožních testů nejednoznačné. [28, 29, 30, 31]

Jak se zbavit alergie na kočky?

V současné době bohužel neexistuje žádný způsob, kterým by bylo možné alergii na kočky zcela vyléčit. Právě z toho důvodu lékaři v první řadě doporučují, aby se pacienti trpící tímto zdravotním problémem jakémukoliv kontaktu s danými zvířaty vyhýbali. Kromě toho pak mohou pomoci léky na alergii, a případně i zavedení režimových opatření, díky kterým může člověk s mazlíčkem fungovat.

Léky na alergii

Lékaři se soustředí především na tlumení a zmírňování nepříjemných projevů, s čímž mohou pomoci přípravky proti alergii na kočky. Jedná se především o antihistaminika, která jsou dostupná jako tablety (Zodac, Zyrtec, Claritine), oční kapky (Livostin, Allergodil) či nosní spreje. Kromě toho někdy vyžaduje alergie na kočky léky, jako jsou kortikosteroidy (v podobě inhalátoru či nosního spreje) nebo třeba antileukotrieny či moderní antihistaminika s imunomodulačním účinkem. [32, 33, 34]

Režimová opatření

Jestliže o své alergii na kočky víte, v první řadě byste si žádnou neměli pořizovat. Pokud už ale takového domácího mazlíčka vlastníte, zvažte, že byste ho svěřili někomu ze svých blízkých nebo mu našli nový domov a svých problémů se tak zbavili. Není-li to možné (ať už z citových, nebo praktických důvodů), bude nutné upravit životní návyky a zavést režimová opatření:

Omezte přítomnost kočky v bytě, pokud to jde.

Nikdy kočku nepouštějte do ložnice ani do dětského pokoje.

Nenechte kočku, aby s vámi spala v posteli a nepouštějte ji na gauč ani na křeslo.

V ideálním případě jí vyhraďte doma místnost s dobře omyvatelnou podlahou.

Tam, kde se kočka pohybuje, nenechávejte příliš mnoho koberců, závěsů, dek a dalších lapačů prachu, na nichž by se mohly alergeny usazovat.

Často vytírejte podlahy (alespoň 2× týdně), abyste předešli víření prachu i usazených alergenů.

Pravidelně vysávejte, přičemž do vysavače je dobré pořídit si také HEPA filtr.

Další možností je vysavač pro alergiky s UVC sterilizační lampou a horkovzdušnou sterilizací.

Vyzkoušet můžete také antialergické povlaky nebo čističku vzduchu.

Nenechte se svou kočkou oblizovat a po každém kontaktu s ní si pečlivě umyjte ruce.

Snažte se kočku pravidelně koupat (pomocí šetrných prostředků), abyste snížili množství alergenů.

Kočku češte a kartáčujte, což sníží množství volných chlupů, které kočka roznáší kolem sebe.

V pravidelných intervalech uklízejte či perte kočičí pelíšek a kočičí toaletu.

Úklid na rizikových místech a koupání domácího mazlíčka by měl ideálně provádět zdravý člen domácnosti (ne přímo alergik).

Pokud musí uklízet po kočce samotný alergik, rozhodně by měl používat rukavice nebo dokonce i obličejovou masku, aby nepřišel do kontaktu s alergeny.

Své oblečení každý den očišťujte od veškerých zvířecích chlupů.

Máte-li kocoura, nechte ho vykastrovat.

Vyhýbejte se užšímu kontaktu s cizími kočkami.

Kromě těchto opatření, která by měli alergici striktně dodržovat, se ale doporučuje také opatrnost při návštěvě u jiných osob žijících s kočkou v jedné domácnosti. Na takovém místě se totiž vyskytuje větší množství alergenů, přičemž majitelé domácích mazlíčků často dané alergeny přenáší také na svém oblečení nebo třeba ve vlasech. Před pobytem na místě, kde se vyskytují kočky, je proto dobré užít preventivně antihistaminika. [35, 36, 37, 38, 39]

Alergenová imunoterapie

Jediným způsobem, jak řešit samotnou příčinu alergie na kočky, je alergenová imunoterapie (AIT). Ta spočívá ve snižování přecitlivělosti pacientova organismu na konkrétní alergeny, což by mělo později zmírnit nepříjemné projevy alergie i potřebu úlevových léků. Alergenová imunoterapie, která existuje ve formě kapek podávaných pod jazyk a injekcí, má navíc léčebný, ale i preventivní účinek, jelikož brání rozvoji nových alergií a alergického astmatu.

Na základě diagnózy předepisuje alergenovou imunoterapii přímo alergolog, a to hlavně lidem, u nichž obtíže přetrvávají i přes užívání protialergických léků a dodržování režimových opatření. Během iniciální léčby jsou pacientovi postupně podávány zvyšující se dávky konkrétního alergenu, aby si mohl organismus na tyto látky zvyknout. Udržovací léčba poté zahrnuje pravidelné a dlouhodobé užívání určité dávky alergenu, čímž si na něj tělo vytváří snášenlivost. [40, 41, 42]

Speciální krmivo pro kočky

V poslední době je na některých místech k dostání také krmivo pro kočky, které obsahuje specifický protein z vajec, u nějž bylo prokázáno, že neutralizuje alergeny v kočičích slinách. Když se tedy kočka olizuje a čistí, v její srsti neulpívá zdaleka tolik aktivního alergenu jako v případě, kdy konzumuje normální krmivo. Tím se také omezí rozšiřování alergenů do okolí, což může alergikům život s kočkou výrazně usnadnit. [43, 44]

