Máte problémy s usínáním a často se budíte? Zkuste nejúčinnější volně prodejné léky na spaní

Proč je spánek důležitý?

Přestože řada lidí spánek kvůli pracovním povinnostem nebo jiným činnostem zanedbává a nepovažuje ho za příliš důležitý, ve skutečnosti jde o nedílnou součást lidského života, bez které se zkrátka neobejdeme. Existuje přitom celá řada zdůvodnění, proč je vlastně spánek pro člověka tak podstatný, ačkoliv zatím není jasné, která z nich jeho význam vystihuje nejlépe.

Člověk ve spánku stráví zhruba jednu třetinu svého života. Zatímco většina dospělých potřebuje zhruba 7–9 hodin spánku denně, u dětí by tento interval měl být o něco delší (například novorozenci vyžadují 14–17 hodin spánku a předškoláci 10–13 hodin spánku denně). Mnozí lidé však v posteli tráví mnohem kratší dobu (často méně než 6 hodin), což může mít na jejich běžné fungování výrazný vliv.

Kvalitní spánek je předpokladem pro udržení dobrého fyzického i psychického zdraví. Výrazně napomáhá regeneraci tkání, hojení a obnově energetických zdrojů lidského organismu. Kromě toho je významný také kvůli normálnímu fungování psychických funkcí, kam patří myšlení, paměť a rozhodování. Zároveň urychluje proces učení, jelikož během spánku dochází k upevňování paměťových stop.

Dostatečné množství spánku má výrazný vliv také na endokrinní řízení organismu. Vylučování řady hormonů se totiž řídí takzvaným cirkadiánním rytmem (střídání dne a noci). Zatímco ve spánku jde především o růstový hormon, během dne pak bývají vylučovány třeba hormony kůry nadledvinek nebo pohlavní hormony.





Nejen že se během spánku člověk zbavuje únavy, ale zároveň mu pomáhá ulevit od emočního vypětí a stresu, jenž přes den běžně zažívá. Osvěžuje mysl, brání vyčerpání a podporuje zdravý růst. Navíc ovlivňuje také imunitní systém, čímž zvyšuje odolnost proti nemocem, umožňuje z těla odvádět odpadní produkty nervových buněk a hraje roli při zrání nervové soustavy. [1, 2, 3, 4, 5]

Stádia spánku

Ačkoliv se dříve věřilo, že spánek představuje pasivní stav, kdy lidský mozek na chvíli vypíná svou činnost, ve skutečnosti jde o aktivní děj, který řídí struktury mozkového kmene. Pro tento rytmicky se vyskytující stav jsou přitom charakteristické změny mozkové aktivity, snížená reaktivita na veškeré vnější podněty, snížená pohybová aktivita a snížená kognitivní činnost.

Přestože by se pozorovateli mohlo zdát, že se jedná o uniformní děj, není tomu tak. Rozlišujeme totiž dva specifické typy spánku (spánková stádia), které se v průběhu noci postupně střídají, což označujeme jako spánkovou architekturu. Patří sem konkrétně:

REM spánek – fáze spánku kdy se za zavřenými víčky oči rychle pohybují, srdeční frekvence je nepravidelná, objevují se sny, mozek je aktivní a dochází k upevňování paměťových stop,

– fáze spánku kdy se za zavřenými víčky oči rychle pohybují, srdeční frekvence je nepravidelná, objevují se sny, mozek je aktivní a dochází k upevňování paměťových stop, NREM spánek (non-REM spánek) – fáze spánku bez rychlého pohybu očí, kdy bývají utlumené vegetativní funkce, snižuje se svalové napětí, zpomaluje se mozková aktivita a dochází k regeneraci energie.

U mladých osob se během spánku vystřídá zhruba 4–6 alternujících cyklů NREM a REM spánku, které trvají zhruba 90 minut. Přechody mezi nimi bývají pozvolné, podobně jako přechody mezi bděním a spánkem. Starší pacienti se nicméně potýkají s tím, že hlubokých stádií spánku ubývá a mnohem častěji se budí. [6, 7, 8, 9]

Nedostatek spánku

Pokud člověk dlouhodobě není schopný dopřát svému organismu dostatečné množství spánku, může u něj docházet ke snižování mentální výkonnosti. Kromě toho, že se může cítit unavený a deprimovaný, mu také hrozí rozvoj spánkové opilosti. Jde o stav nedokonalého probuzení, pro který jsou typické zpomalené reakce, nekoordinované pohyby, dezorientace a někdy i agresivní chování.

Nejdelší doba bdělosti, která nemá vliv na mentální výkonnost, je podle lékařů zhruba 36 hodin. Po jejich uplynutí začíná psychická výkonnost pacienta rychle klesat. Studie přitom naznačují, že nedostatek spánku mívá na svědomí také výpadky pozornosti, snížené kognitivní schopnosti, opožděné reakce a výrazné změny nálady. Všimnout si můžete i zarudlých očí nebo temných kruhů pod očima a důsledkem nedostatku spánku bývá i snížená imunita a nižší chuť na sex.

U pacientů, kteří mají se spánkem dlouhodobě problémy, hrozí také mnohem vyšší riziko rozvoje některých zdravotních komplikací. Sem patří především vysoký krevní tlak, srdeční choroby, mozková mrtvice nebo cukrovka 2. typu. Kromě toho jsou pak dané osoby náchylnější k obezitě, což souvisí i s tím, že mívají větší chuť na nezdravé jídlo a jejich tělo hůře zpracovává přijaté kalorie. [10, 11, 12, 13]

Proč špatně spíme?

Nedostatek spánku, jenž způsobuje spánkovou deprivaci, většinou bývá důsledkem kombinace různých vnějších a vnitřních faktorů. Jedná se především o špatnou spánkovou hygienu, nezdravý životní styl, příliš mnoho pracovních povinností nebo různé zdravotní problémy (deprese, úzkost, chronický únavový syndrom, chronická bolest, schizofrenie a podobně).

Co se týče vnějších činitelů, nedostatek spánku může způsobit například nedostatek pohybu v průběhu dne, práce ve směnném provozu nebo časový posun. Svou roli nicméně hrají i okolní podmínky při usínání. Negativní dopad mívá třeba prostředí, kde se člověk necítí komfortně, nadměrný hluk, špatná teplota, velké množství světla či používání elektrických zařízení před spaním.

Kvalitu spánku samozřejmě ovlivňuje také věk pacienta, psychický stav nebo stres, s nímž se potýká. Kromě toho pak nedostatek spánku často souvisí se spánkovými poruchami. V současné době lékaři na základě Mezinárodní klasifikace poruch spánku rozlišují sedm samostatných kategorií, do nichž je možné problémy rozdělit. Patří sem konkrétně:

Jak zlepšit kvalitu spánku?

Pokud vás trápí problémy se spánkem, existuje několik možných řešení, jak jeho kvalitu alespoň částečně zlepšit. V první řadě je nutné pokusit se eliminovat veškeré negativní faktory, které mohou být za nedostatek spánku zodpovědné, a zároveň dodržovat pravidla správné spánkové hygieny:

večer vynechte těžká jídla a vyhněte se nápojům s obsahem kofeinu,

zkuste před večeří vyrazit na lehkou procházku, ale vyvarujte se intenzivního cvičení,

nepijte večer alkohol, před ulehnutím nekuřte a nedělejte to ani při nočním probuzení,

před spaním se snažte relaxovat a vyhnout se řešení nepříjemných témat,

postel používejte pouze ke spánku a intimním aktivitám (nejezte zde ani nesledujte televizi),

v ložnici minimalizujte hluk i světlo a upravte teplotu (ideálně na 18–20 °C),

do postele se snažte chodit v podobnou dobu a nezůstávejte tam příliš dlouho,

vyzkoušet můžete také meditaci, aplikace pro zlepšení spánku či psychoterapii.

Léky na spaní

Jestliže nezabere změna návyků ani případná psychoterapie, lékaři obvykle pacientům předepisují prášky na spaní. Do této kategorie se řadí především benzodiazepiny, melatoninová hypnotika nebo také z-látky (u nás se podávají třeba prášky na spaní Zolpidem, prášky na spaní Stilnox nebo prášky na spaní Sanval). Ty ovšem pacienti mohou užívat pouze krátkodobě, protože jinak vzniká závislost, a mohou mít řadu vedlejších účinků.

Doplňky stravy

Potýkáte-li se s nedostatkem spánku, ale silné léky na spaní se vám nezdají jako to nejlepší řešení, můžete nejprve vyzkoušet přípravky a prášky na spaní bez předpisu. Přírodní léky na spaní, které pomáhají zklidnit organismus a připravit tělo na spánek, přitom často zahrnují některé z následujících účinných látek:

Na trhu jsou momentálně k dostání různé přírodní přípravky na spaní, které pomáhají k tomu, aby si tělo lépe odpočinulo. Jedná se přitom o nenávykové prášky na spaní a další produkty, jejichž používání by nemělo způsobit žádné vedlejší účinky. Jednotlivé přípravky se svým složením liší, a proto si každý člověk musí vybrat to, co mu bude vyhovovat. [18, 19, 20, 21]

Persen Forte

Mezi volně prodejné léky na spaní, které jsou mezi pacienty velice oblíbené, se řadí například Persen Forte, jenž obsahuje 40 tvrdých tobolek. Jde o přírodní prášky na spaní, které patří do skupiny léčiv označovaných jako fytofarmaka – sedativa (léky se zklidňujícím účinkem), hypnotika (léky, které pomáhají navodit spánek) a anxiolytika (léky, které bojují proti úzkosti).

Co se týče složení, Persen Forte je kombinací suchých rostlinných extraktů z meduňky, máty a kozlíku lékařského. Díky těmto účinným látkám funguje jako lék proti různým psychovegetativním poruchám, které se mohou projevit právě problémy s usínáním a se spánkem. Kromě toho pomáhá zmírnit celkový neklid, napětí, úzkost, podrážděnost a strach. Zároveň snižuje třes rukou i pocení dlaní a může být účinný také v boji proti pocitům únavy po probuzení či minimální námaze.

CBD STAR Night

Pokud hledáte účinné léky na spaní bez předpisu, skvělou volbou by mohl být také přípravek CBD STAR Night konopný olej 10 % (10 ml). Ten obsahuje unikátní kombinaci kanabinoidů prospěšných pro lidský organismus, flavonoidů, fenolů, vitamínů a přírodních terpenů, které společně pomáhají zlepšit usínání i spánek a bojují také proti úzkosti.

CBD olej NIGHT představuje nenávykové řešení pro podporu kvalitního spánku, který zregeneruje vaše tělo i mysl. Doporučuje se hlavně lidem, které trápí dlouhodobější problémy s nespavostí, ale pomůže i po náročném dni nebo při cestování. Kombinovat ho můžete s dalšími CBD oleji (NATURAL nebo DAY), přičemž účinek nastupuje zhruba během hodiny.

Neospan Forte

Trápí vás problémy s usínáním a hledáte ten nejlepší lék na spaní? Pak můžete sáhnout také po přípravku Neospan Forte Swiss (45 tablet). Tento potravinový doplněk obsahuje kombinaci účinných látek, kam patří například silný extrakt kozlíku lékařského, silice pomerančovníku hořkého, suchý extrakt mučenky, meduňky, chmele a heřmánku, hořčík a vitamíny B1, B2 a B6.

Lidé si přípravek Neospan Forte chválí hlavně kvůli tomu, že celkově zlepšuje kvalitu spánku, pomáhá s usínáním a brání předčasnému probouzení. Jednotlivé složky mají navíc i další pozitivní účinky na lidský organismus, přičemž kozlík lékařský například zmírňuje úzkost, chmel otáčivý snižuje napětí i nervovou podrážděnost a heřmánek pravý zase navozuje přirozenou psychickou i fyzickou pohodu.

Melatonin Sníček Forte

Chcete-li najít ty nejlepší prášky na spaní, které vám zaručeně pomohou, vyzkoušet můžete také produkt Melatonin Sníček Forte 5 mg + vláknina (100 tablet). Ten pomáhá kontrolovat biorytmus spánku a bdění, zkracuje dobu potřebnou pro usnutí a navíc může zmírnit subjektivní pocit únavy způsobený časovým posunem (vlivem jet lagu).

Jak už samotný název produktu napovídá, hlavní účinnou látkou je melatonin. Tento hormon si lidský organismus běžně sám vytváří, ale jeho produkce může s věkem klesat. Proto je dobré jeho hladinu po konzultaci s lékařem doplňovat. Přípravek Melatonin Sníček Forte navíc tuto účinnou látku kombinuje s inulinem, což je rozpustná vláknina přírodního původu, která se získává extrahováním z kořene čekanky.

Advance Calmin

Unikátní spojení přírodních látek, které pomáhají zklidnit organismus a podporují zdravý spánek, obsahují prášky na spaní bez receptu s názvem Advance Calmin 60 kapslí. Extrakty chmele otáčivého, šišáku bajkalského, kozlíku lékařského a mučenky pletní jsou v daném přípravku obohaceny také o L-tryptofan a vitamíny B5 a B6, jejichž účinky se vzájemně doplňují.

Advance Calmin působí příznivě při potížích s usínáním a stejně jako výše zmíněné potravinové doplňky je zcela nenávykový. Obsažené extrakty z přírodních látek pomáhají zklidnit organismus, chmel podporuje usínání a kozlík v kombinaci s mučenkou navozuje kvalitní spánek. Tyto volně dostupné léky na spaní navíc zmírňují stres a naopak podporují relaxaci.

Zdroje: heureka.cz, praktickelekarenstvi.cz, sleepfoundation.org, healthline.com, medicalnewstoday.com, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov