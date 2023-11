Plavání v těhotenství je skvělým způsobem, jak zůstat v kondici. Na co si dát pozor?

Je pro vás plavání v těhotenství vhodné?

Na tuhle otázku vám nejlépe odpoví váš ošetřující lékař, který má veškeré údaje o vašem zdravotním stavu. Předtím než se rozhodnete chodit plavat nebo provádět jakýkoliv jiný sport, měla byste to nejprve konzultovat s gynekologem.

Pokud by se u vás vyskytly některé zdravotní potíže, jako jsou záněty, vysoký krevní tlak, kontrakce nebo byste byla na rizikovém těhotenství, nejspíš se této vodní aktivitě budete muset vyhnout. V neposlední řadě je dobré zmínit, že plavání se doporučuje nejdříve od 12. týdne těhotenství, tedy od začátku 2. trimestru, zejména kvůli riziku infekce.

Možnost kurzů plavání

Pokud se rozhodnete zapsat se do kurzu plavání, je dobré zvolit plavecké kurzy pro těhotné, kde po vás nebude vyžadována nadměrná aktivita a celý průběh bude přizpůsoben vašemu aktuálnímu stavu. Pokud se rozhodnete jít si samy zaplavat, je to samozřejmě v pořádku, nicméně lepší je mít s sebou vždy doprovod.

Proč je plavání pro těhotné prospěšné?

Pokud chce nastávající maminka zůstat v kondici po celou dobu těhotenství, plavání je jednou z nejlepších aktivit, které může například kromě chůze zvolit. Při chůzi může s přibývajícími kily docházet k bolestem kloubů nebo zad, které se během plavání naopak dobře uvolní.





Plavání je šetrnější než cvičení

Díky fyzikálním vlastnostem vody, která lidské tělo nadnáší, nejsou zatěžovány klouby, které mohou v pokročilejším stádiu těhotenství dostat při sportu pořádně zabrat. Ve vodě se na rozdíl od posilovny nezpotíte, čímž nedojde ke zbytečnému úbytku minerálů a vody z těla. Váš organismus se rovněž nebude přehřívat.

Pobyt ve vodě celkově slouží jako relaxační technika, tudíž vám může ulevit od přebytečné psychické zátěže kromě pohybu samotného. Zatímco se při plavání svaly protahují a posilují, kostra těla se při něm uvolňuje a celý povrch těla je vodou masírován.

Příprava na porod

V neposlední řadě je dobré zmínit, že plavání je dobré na posilování svalů pánevního dna, které jsou zpravidla po porodu naopak povolené. Tím, že je budete zapojovat již v průběhu těhotenství, napomůžete jejich rychlejšímu návratu do normálu po narození vašeho miminka, jelikož zde funguje svalová paměť.

Na co si dát při plavání v těhotenství pozor?

Při vstupu do bazénu nebo na jiné místo určené pro plavání je vždy opatrnost na prvním místě. Je tedy dobré se vyhýbat přeplněným místům, kde by do vás mohl někdo strčit, a dávejte si pozor na kluzké povrchy, po kterých by se dalo uklouznout. I z tohoto důvodu je dobré mít s sebou například partnerský doprovod, který vás bude jistit.

Stejně tak by vás nemělo napadnou do bazénu skákat, a to ani z jeho okraje, jelikož i menší nárazy mohou být nebezpečné, proto do vody vstupujte pomalu a opatrně. Ve vodě se už poskoků bát nemusíte, jelikož ta pohyby tlumí téměř dokonale.

Dbejte na intimní hygienu

Asi největším rizikem, kterého se ženy mohou obávat ve veřejných bazénech, je možný přenos infekcí v oblasti intimních partií. I z tohoto důvodu je lepší vyhledávat méně frekventované bazény a vyhýbat se venkovním stojatým vodám, jako jsou třeba rybníky. Vhodné jsou naopak bazény se slanou vodou.

Řešením může být například použití speciálního tamponu určeného ke koupání, který je napuštěný probiotiky a zabraňuje nejen proniknutí vody do orgánů, ale i vzniku infekce. Po ukončení pobytu ve vodě je potřeba tampón odstranit, důkladně se osprchovat a převléct se do suchého oblečení, aby nedošlo k nachlazení či gynekologickým zánětům.

Věnujete se v těhotenství plavání? Ano, několikrát týdně

Ano, alespoň jednou týdně

Občas si jdu zaplavat

Plavat nechodím

Plavání pro těhotné: Praha

Pokud by vás zajímalo, kam si můžete zajít zacvičit nebo zaplavat do bazénu na kurzy pro těhotné v Praze, můžete se inspirovat následujícím seznamem:

Aqua sport club, Praha 4 – cvičení a plavání pro těhotné

Baby club Juklík, Praha 5 – plavání pro těhotné

Studio Kytka, Praha 9 – cvičení těhotných ve vodě

Ve vodě doma, Praha 1 – plavání pro nastávající maminky

Plavání pro těhotné: Brno

Hledáte-li plavecké nebo cvičební kurzy ve vodě pro těhotné ve městě Brno, navštívit můžete některé z níže uvedených míst:

Teko Brno – plavání pro těhotné

Gynekologie Brno – Plavání pro těhotné v areálu ordinace

Těhotenské centrum Poupě – plavání v těhotenství

Zdroje: gynekologiebrno.eu, abctehotenstvi.cz, zenysro.cz