Poruchy erekce netrápí jen muže ve vyšším věku. Setkávají se s nimi i mladí lidé

Co je porucha erekce?

Porucha erekce, odborně nazývaná jako erektilní dysfunkce (ED), je trvalá či dočasná neschopnost udržet erekci v dostatečné tuhosti a po dostatečně dlouhou dobu potřebnou pro kvalitní pohlavní styk. S tímto problémem se potýkají nejčastěji muži starší 50 let, ale není žádnou vzácností, že se někdy objevují erektilní dysfunkce u mladých jedinců.

Potíže s dosažením erekce sice nejsou život ohrožující, ale mohou souviset s kardiovaskulárními chorobami a cukrovkou. Výskyt erektilní dysfunkce by se proto neměl bagatelizovat, zejména pokud je náhlý, opakovaný či trvalý. Opomenout nelze ani negativní dopady na psychické zdraví a kvalitu života. Poruchy erekce mohou mužům výrazně snižovat sebevědomí, způsobovat pocity studu a podněcovat vznik depresí. [1, 2, 3, 4]

Erektilní dysfunkce: příčiny

Mezi nejběžnější příčiny poruch erekce patří:

Ve vyšším riziku jsou tudíž diabetici, kardiaci, kuřáci a pacienti, kteří prodělali operace prostaty či tlustého střeva. Kvalitu erekce mohou navíc negativně ovlivňovat i některé léky:





léky na vysoký krevní tlak (diuretika, ACE-inhibitory, β-blokátory),

antidepresiva,

anxiolytika,

neuroleptika,

antiepileptika,

antihormony využívané k léčbě rakoviny prostaty,

antiarytmika,

antihistaminika,

opiáty,

myorelaxancia.

V době pandemie COVID-19 se mnoho lidí potýkalo s nepříjemnými následky tohoto onemocnění. Koronavirus má totiž negativní vliv na celý organismus a způsobuje potíže s oběhovým systémem, což může u některých mužů vést k poruchám v intimní oblasti. Poruchy erekce po covidu mohou souviset také se silným stresem a úzkostmi, které během pandemie mnoho lidí zažívalo, a celkovým zhoršením zdravotního stavu v důsledku prodělané infekce.

Podle odhadů odborníků je až 80 % případů erektilních dysfunkcí založeno na fyziologických příčinách. Zbylých 20 % souvisí s psychologickými problémy. Tzv. psychogenní erektilní dysfunkce se objevuje spíše u mužů v mladším věku. Chronický stres, úzkosti, deprese, únava, vysoké pracovní nasazení i potíže ve vztazích mohou negativně působit na schopnost dosáhnout erekce. [5, 6, 7, 8, 9]

Erektilní dysfunkce: léčba

Možností, jak se zbavit erektilní dysfunkce, je hned několik. Prvním krokem léčby poruchy erekce by mělo být odstranění rizikových faktorů či terapie onemocnění, které potíže s erekcí způsobilo. Pacient by měl přestat kouřit, začít se pravidelně hýbat, zdravě jíst a snažit se vyhýbat stresorům.

Pokud trpí cukrovkou, vysokým krevním tlakem či jiným chronickým onemocněním, měl by se poradit s ošetřujícím lékařem o úpravě medikace a jiných možnostech léčby. Jestliže jsou poruchy erekce způsobeny stresem či depresemi, měl by pacient vyhledat odbornou pomoc a zaměřit se na péči o psychické zdraví. Kauzální léčba ale nemusí vždy vést k požadovaným výsledkům. [10, 11, 12, 13]

Léky na erektilní dysfunkci

Dalším možným řešením jsou léky na poruchy erekce. Tyto preparáty podporují přívod krve do topořivých tělísek v penisu. Díky lepšímu prokrvení tak pacient snáze dosáhne kvalitní erekce. Vůbec nejznámějším a také nejstarším lékem, který byl původně určen k léčbě vysokého krevního tlaku a anginy pectoris, je sildenafil (Viagra). Sildenafil spadá do skupiny inhibitorů fosfodiesterázy 5. Podobné účinky jako Viagra mají také:

tadalafil (Cialis),

vardenafil (Levitra),

avanafil (Spedra).

Samotné užití preparátu ovšem erekci nevyvolá, pacient musí mít nějaký erotický stimul. Pokud není účinek léků dostačující, může ošetřující lékař upravit dávkování nebo předepsat jiný lék. Tyto medikamenty ovšem nejsou vhodné pro všechny pacienty. Inhibitory fosfodiesterázy 5 nesmí užívat pacienti:

Intrakavernózní injekce a intrauretrální aplikace

Účinné látky je také možné aplikovat přímo do topořivých těles nebo do močové trubice. Výhodou této léčby je velmi vysoká účinnost. Injekční aplikace účinné látky přímo do penisu ovšem není nic příjemného, proto není vhodná pro každého. Navíc mohou nastat nejrůznější komplikace:

bolestivá erekce,

modřiny a krvácení v místě vpichu,

priapismus (dlouhotrvající bolestivá erekce),

zrudnutí penisu,

pocení a návaly horka,

zvýšení tepové frekvence,

pokles krevního tlaku. [14, 15, 16, 17, 18]

Vakuové pumpy

Někteří pacienti dávají přednost neinvazivním metodám v podobě vakuových pump, které fungují na principu podtlaku a následného udržení erekce prostřednictvím speciálního penilního kroužku.

Terapie rázovou vlnou

Z moderních léčebných metod se také čím dál častěji využívá terapie rázovou vlnou, která má dobré výsledky zejména u poruch erekce vyplývajících z cévních problémů. Mechanický stimul působí pozitivně na cévy v oblasti erektilní tkáně, čímž se zlepšuje místní prokrvení.

Penilní protézy

Pokud ostatní léčebné metody selhávají, je možné přistoupit k implantaci penilní protézy. Při této operaci jsou veškeré tkáně topořivých těles odstraněny a nahrazeny protézou. Jedná se tudíž o nevratný zákrok, který zcela změní fungování penisu při erekci.

Levnějším typem jsou semirigidní (částečně ohebné) protézy, komfortnější jsou však rozhodně inflantabilní (nafukovací) protézy. Jejich hlavní nevýhodou je vysoká cena. Tyto výkony totiž nejsou v České republice hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, pacient si je musí zaplatit sám. [19, 20, 21, 22, 23]

Prevence erektilní dysfunkce

Poruchy erekce jsou velice časté a postihují prakticky polovinu mužů ve věkové skupině nad 50 let. Některým příčinám bohužel nelze předcházet, ale dodržováním určitých zásad se dá do jisté míry snížit riziko rozvoje erektilní dysfunkce. Doporučuje se:

udržovat si zdravou tělesnou hmotnost,

pravidelně se hýbat,

posilovat pánevní dno,

dbát na zdravý a pestrý jídelníček,

omezit pití alkoholu,

nekouřit,

chodit na preventivní lékařské prohlídky. [24, 25, 26]

Zdroje: nih.gov, webmd.com, healthline.com, medlineplus.gov, clevelandclinic.org, mayoclinic.org, nhs.uk, sciencedirect.com, urologiepropraxi.cz, uroklinikum.cz, andrologickaklinika.cz, cus.cz, nzip.cz, internimedicina.cz