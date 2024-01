Příznaky rakoviny děložního čípku se nemusí projevit hned. Pravidelné prohlídky jsou nejlepší prevence

Co je to rakovina děložního čípku?

Rakovina děložního čípku neboli cervikální karcinom představuje závažné nádorové onemocnění, které obvykle vzniká v důsledku infekce vyvolané lidským papilomavirem (HPV). Tento typ viru se přitom vyskytuje zhruba u 75 až 80 % žen do 35 let věku. Jelikož se jedná o pohlavně přenosný virus, jsou nejvíce ohroženy zejména mladé sexuálně aktivní či promiskuitní ženy.

Ačkoliv je výskyt papilomaviru u mladých žen běžný, ve většině případů si s ním imunitní systém nakažené osoby dokáže poradit a karcinom děložního hrdla se u pacientky vůbec nerozvine. Existují však určité rizikové faktory, které způsobují, že virus zůstává v epitelu děložního hrdla i několik let. Na vině přitom bývá nejčastěji kouření a svou roli zde hrají i poruchy imunitního systému.

Tento typ karcinomu pak vzniká na základě nekontrolovatelného množení buněk děložního čípku. Rozvoji tohoto onemocnění však ještě obvykle předchází přítomnost určitých morfologických změn tkáně, které jsou odborně označované jako prekancerózy. Jejich výskyt se dá odhalit prostřednictvím některých diagnostických metod, jako je například kolposkopie nebo cytologie. [1, 2, 3, 4]

Výskyt rakoviny děložního čípku

Co se týká výskytu rakoviny děložního hrdla, tak každý rok přibývá celosvětově kolem 600 tisíc nových případů. V České republice se přitom počet nových pacientek každoročně pohybuje kolem 700 až 800. Díky cervikálnímu screeningu, který se provádí v rámci pravidelných gynekologických prohlídek, a šíření osvěty o dané problematice mezi veřejností má však u nás v posledních letech výskyt nových případů klesající tendenci.





Nejvíce úmrtí zapříčiněných karcinomem děložního hrdla je pak zaznamenáno v rozvojových zemích a oblastech se středními příjmy, jako je subsaharská Afrika, střední Amerika a jihovýchodní Asie. Mortalita v tomto případě úzce souvisí s nedostatečným screeningem a omezenými možnostmi lékařských služeb. Vliv na úmrtnost mají pak i sociální a ekonomické faktory, jako jsou genderové předsudky či chudoba.

Až šestkrát vyšší pravděpodobnost rozvoje cervikálního karcinomu mají přitom oproti běžné populaci HIV pozitivní ženy. Některé studie uvádějí, že přibližně 5 % případů rakoviny děložního čípku lze přičíst právě tomuto viru, který se nejvíce vyskytuje na území zmíněné subsaharské Afriky, ale také například v Severní Americe.

Zajímavým paradoxem je, že rakovina děložního čípku se nejčastěji rozvine u žen ve věku od 45 do 55 let, přestože nákaza virem, který nemoc vyvolává, se mnohem častěji objevuje u mladých žen. V posledních letech byl však zaznamenán nárůst mladých pacientek trpících tímto typem nádorového onemocnění. [5, 6, 7, 8]

Jaké má rakovina děložního čípku projevy?

Pokud jde o to, jaké má rakovina děložního čípku příznaky, tak nepříznivou zprávou je, že v počátečním stádiu může být nemoc zcela asymptomatická. Z toho důvodu kladou lékaři pacientkám na srdce, že je potřeba docházet na gynekologické preventivní prohlídky. Ženám, které tuto prevenci podceňují a na vyšetření nedochází, hrozí výrazně vyšší riziko, že jim nemoc bude diagnostikována až v její pokročilé fázi.

Prostřednictvím pravidelného cervikálního screeningu dokáží lékaři v současné době poměrně snadno odhalit abnormality vyskytující se na děložním čípku. Cervikální karcinom jsou tak díky speciálním diagnostickým metodám schopni identifikovat i v momentě, kdy se u pacientky zatím neprojevily žádné příznaky.

V některých případech se však symptomy karcinomu děložního hrdla projevují již v počáteční fázi. Pokud tak pacientka zaznamená některý z níže uvedených příznaků, měla by bez čekání navštívit svého gynekologa. Čím dříve lékař dané potíže odhalí, tím větší šanci má dotyčná osoba na vyléčení. Mezi nejčastější příznaky rakoviny děložního čípku patří:

Komplikace rakoviny děložního hrdla

V souvislosti s rozvojem karcinomu děložního čípku může docházet také k určitým nepříjemným zdravotním komplikacím, které toto onemocnění doprovázejí. Obvykle se přitom tyto stavy vyskytují v případě pokročilého stádia rakoviny. Některé z nich pak mohou nepříznivě ovlivnit život pacientky. Nejčastěji se jedná o následující komplikace:

Předčasná menopauza : jsou-li v rámci léčby cervikálního karcinomu odstraněny nebo poškozeny vaječníky, může dojít k předčasné menopauze. S ní jsou pak spojené některé příznaky, jako jsou například návaly horka, vaginální suchost nebo změny nálad.

: jsou-li v rámci léčby cervikálního karcinomu odstraněny nebo poškozeny vaječníky, může dojít k předčasné menopauze. S ní jsou pak spojené některé příznaky, jako jsou například návaly horka, vaginální suchost nebo změny nálad. Lymfedém : při léčbě rakoviny děložního čípku je někdy potřeba odstranit lymfatické uzliny v pánvi. To může vést ke vzniku lymfedému, který se projevuje například otoky nohou.

: při léčbě rakoviny děložního čípku je někdy potřeba odstranit lymfatické uzliny v pánvi. To může vést ke vzniku lymfedému, který se projevuje například otoky nohou. Psychické problémy : onemocnění rakovinou děložního hrdla může mít výrazný dopad na emocionální stabilitu pacientky. V některých případech se dostavují deprese, úzkosti, ztráta zájmu o činnosti, které dříve dotyčnou bavily, a tak dále.

: onemocnění rakovinou děložního hrdla může mít výrazný dopad na emocionální stabilitu pacientky. V některých případech se dostavují deprese, úzkosti, ztráta zájmu o činnosti, které dříve dotyčnou bavily, a tak dále. Bolesti : ve chvíli, kdy se rakovina rozšiřuje do okolních tkání, může způsobovat silné bolesti.

: ve chvíli, kdy se rakovina rozšiřuje do okolních tkání, může způsobovat silné bolesti. Selhání ledvin : karcinom může někdy také způsobovat hromadění moči uvnitř ledvin. Tento zdravotní stav vyvolává symptomy, jako jsou otoky, dušnost nebo přítomnost krve při močení.

: karcinom může někdy také způsobovat hromadění moči uvnitř ledvin. Tento zdravotní stav vyvolává symptomy, jako jsou otoky, dušnost nebo přítomnost krve při močení. Krvácení : rakovina děložního čípku se může dále rozšířit do pochvy, střev či močového měchýře a způsobit zde krvácení. Silný únik krve někdy vyžaduje chirurgický zákrok nebo léčbu radioterapií.

: rakovina děložního čípku se může dále rozšířit do pochvy, střev či močového měchýře a způsobit zde krvácení. Silný únik krve někdy vyžaduje chirurgický zákrok nebo léčbu radioterapií. Píštěle: ve vzácnějších případech může cervikální karcinom způsobit vznik píštěle mezi močovým měchýřem a vagínou nebo mezi vagínou a konečníkem. [14, 15, 16]

Kdy navštívit lékaře?

Svého gynekologa by měly ženy navštěvovat minimálně jednou ročně v rámci preventivních prohlídek, a to bez ohledu na to, zda je trápí nějaké potíže. Jak bylo výše uvedeno, rakovina děložního čípku se zprvu nemusí nijak projevovat a přítomnost rakovinotvorných buněk odhalí pouze cytologie, která se provádí právě v rámci preventivního vyšetření.

Samozřejmě je však zapotřebí navštívit lékaře v případě, kdy se u vás rozvinou některé z výše uvedených symptomů. Vyšetřit se také nechte za předpokladu, že se u vás objevilo krvácení či bolest při pohlavním styku, nebo pokud se dostavilo krvácení, ačkoliv jste už po menopauze. Nestyďte se s doktorem mluvit o svých problémech. Díky včasné kontrole můžete předejít pozdějším zdravotním komplikacím. [17, 18, 19, 20]

Zdroje: zip.cz, hpvinfo.cz, cancer-code-europe.iarc.fr, who.int, mou.cz, zpmvcr.cz, cancer.gov, siouxcenterhealth.org, nicswell.co.uk, cancervic.org.au, cancer.net, webmd.com, cancer.org.au, mayoclinic.org, nhs.uk, my.clevelandclinic.org