Test multitaskingu: zkuste si, jak dobře dokážete přeskakovat z jednoho úkolu na druhý

Ve společnosti převládají dva rozdílné názory. Jeden hlásá, že multitasking podrývá naši efektivitu, druhý oponuje tím, že šetří čas. Současný výzkum dává za pravdu prvnímu tvrzení. Ve skutečnosti existují pouze zhruba 2 % lidí, kteří dokáží oddělit a současně provést dvě odlišné činnosti v jednu chvíli, aniž by se to podepsalo na jejich pozornosti.
Multitasking
Multitasking bývá definován jako schopnost provádět více činností najednou. Ve skutečnosti to není možné, reálně jde o schopnost rychlého přepínání pozornosti mezi různými úkoly. Lidský mozek totiž není uzpůsoben k tomu, aby dokázal v jednu chvíli plnit více úkonů.
Spíše lze vnímat jako zanechání nějakého úkolu nedokončeného jen proto, abychom mohli vykonat jiný. Tím dochází k narušení kognitivního výkonu. Podle odhadů vede multitasking ke snížení produktivity o několik desítek procent, což by se dle očekávání mělo projevit i v níže uvedeném testu.
Snazší ho je provádět při činnostech, které dotyčný dělá automaticky, a tudíž jim nemusí věnovat soustředěnou pozornost. Roli při multitaskingu tedy hraje míra automatizace příslušných činností, nikoli pohlaví, jak se často uvádí. Co se týče složitých úkolů, které vyžadují aktivní pozornost, při přepínání mezi takovými úkoly roste pravděpodobnost, že dotyčný učiní chybu.
Jak test funguje?
První fáze testu spočívá v tom, že v mřížce je náhodně rozmístěných 25 čísel, na která musíte podle jejich pořadí postupně kliknout. V druhé fázi jde o to samé, ale každých několik sekund se nad mřížkou s čísly objeví barevný kruh. Když je zelený, uživatel musí zmáčknout šipku nahoru nebo W, pokud je červený, je třeba zmáčknout šipku dolu nebo S.
MULTITASKING TEST
Klikej na čísla 1–25 v pořadí co nejrychleji. Ve druhé fázi k tomu přibude i sledování barevných signálů.
Fáze 1 — základní rychlost. V mřížce je 25 náhodně rozmístěných čísel. Postupně na ně klikej od 1 do 25. Měří se čistý čas bez rušení.
Fáze 2 — s rušením. Stejný úkol, ale nad mřížkou se čas od času objeví barevný kruh, na který musíš reagovat druhou rukou:
- Zelený kruh — zmáčkni ↓ nebo S.
- Červený kruh — zmáčkni ↑ nebo W.
Dokud nezmáčkneš správnou klávesu, kruh nezmizí a na čísla nepůjde kliknout — mřížka se odemkne až po správné reakci.
Na konci uvidíš porovnání rychlosti a procento poklesu výkonu při multitaskingu.
Fáze 1 hotová
Základní čas naměřen
Teď přijde druhá fáze — stejný úkol, ale s barevnými signály navíc. Připrav si druhou ruku: zelená = ↓/S, červená = ↑/W. Dokud nezareaguješ správně, mřížka bude zamčená.
Výsledky
Porovnání výkonu
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