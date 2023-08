Zarostlý nehet může způsobit rozvoj zánětu. Na vině bývá špatné zastřihování či nevhodná obuv

Koho trápí zarostlé nehty?

Zarostlé či zarůstající nehty mohou v průběhu života potrápit každého z nás, jelikož příčiny tohoto nepříjemného zdravotního problému bývají velmi různorodé. Poměrně častý je zarostlý nehet u dětí a dospívajících pacientů, ale onemocnění se samozřejmě nevyhýbá ani dospělým. Pokud si navíc nedáte dobrý pozor, problémy se zarostlým nehtem se mohou vyskytnout opakovaně.

K zarůstání nehtů dochází hlavně ve spojitosti s chronickým drážděním postranních nehtových valů, které vede ke vzniku otoku a povrchového poranění. Takové místo se pak snadno může stát vstupní branou infekce. Velice často si přitom pacienti stěžují na zarostlý nehet na palci u nohy, ale výjimkou není ani zarostlý nehet na ruce nebo u jiného prstu na noze.

Jaké má zarostlý nehet příčiny?

Typickým důvodem, proč dochází k zarůstání nehtů, je špatná manikúra či pedikúra. Nejčastěji jde o nesprávné zastřihování nehtů příliš dokulata místo do roviny. Na vině ovšem může být i hluboké postranní vystřihávání do kožních valů, chybné odstranění nehtů, kdy se pacient snaží nedostřižený nehet raději utrhnout, či nedostatečné zapilování ostrých okrajů, které se zařezávají do okolní tkáně.

Problematický dále bývá i zevní tlak na nehet, který vede k poranění nehtového valu, což později umožní rozvoj zánětu. Na zarůstání nehtů se tak podílí třeba nevhodná či nepadnoucí obuv (často boty s úzkou špičkou), která vtlačuje nehet pod kůži. Mezi další příčiny se pak řadí úraz (ukopnutí palce) nebo jiné mechanické poranění v okolí nehtů.





Velkou roli zde ale samozřejmě hrají také genetické predispozice, přičemž rozhodující může být i konkrétní tvar nehtů nebo směr jejich růstu. Pokud totiž na některou stranu vyčnívají, mohou poranit jemnou okolní kůži a jsou náchylnější k zarůstání. Svůj podíl na tomto problému ovšem může mít i celá řada dalších rizikových faktorů, kam patří například:

nadváha či obezita,

hormonální nerovnováha,

metabolická onemocnění.

Kromě výše zmíněných příčin pak existuje i vrozená forma zarůstání nehtů, která je velice vzácná. Opakované záněty nehtových lůžek mohou být příznakem některých geneticky podmíněných odchylek, jako je například Turnerův syndrom. Dívky trpící tímto onemocněním mívají miskovité nehty, v jejichž okolí se vlivem zarůstání často tvoří záněty, a to hlavně během prvních let života.

Příznaky zarostlých nehtů

Ať už vás trápí zarostlý nehet u palce na noze, nebo se potýkáte se zarůstáním nehtů na ruce, příznaky bývají většinou stejné. Pacientům způsobuje zarostlý nehet bolest, na místě se objevuje nepříjemný otok a kůže v okolí nehtu bývá zarudlá. Tyto obtíže pak mohou člověka výrazně omezovat a bránit mu v chůzi nebo ve vykonávání některých činností.

Nehet, který vytváří zvýšený tlak na jemnou okolní kůži, ji většinou dříve nebo později poraní. Narušená pokožka se pak stává vstupní branou infekce, takže v daném místě vzniká zánět. Ložisko bývá zduřelé a kromě toho produkuje zarostlý nehet hnisavý sekret. Jsou-li obtíže dlouhodobé, chronický zánět nehtového lůžka může způsobit trofické změny nehtové ploténky.

Možné komplikace

Jedním ze zdravotních problémů, které se ve spojitosti se zarostlým nehtem mohou u pacientů rozvinout, je vznik podkožního abscesu. Situace také může přejít do chronické podoby, kdy je možné pozorovat hypertrofii neboli zvětšení samotného nehtového lůžka. Na první pohled banální zdravotní problém pak může být velice nebezpečný také pro diabetiky a další pacienty, které trápí nedostatečné prokrvení dolních končetin.

Diagnostika

Většina lidí zarostlý nehet pozná na první pohled a pacienti jsou si obvykle také vědomi, co za rozvojem těchto obtíží stojí. Zaznamenáte-li daný problém, důležité je často a pečlivě kontrolovat, zda se v postiženém místě neobjevila infekce, o čemž svědčí zarudnutí, zvýšená bolestivost, otok a vytékání hnisu.

K lékaři byste měli vyrazit ve chvíli, kdy zpozorujete známky zánětu, nebo pokud se problémy se zarostlým nehtem opakovaně vrací. Lékaři většinou nemají s odhalením příčiny těchto komplikací žádný problém, přičemž včasná diagnostika může pomoci předejít náročnější léčbě. Ideální je konzultovat zarostlý nehet s podiatrem, kožním lékařem nebo přímo s chirurgem.

Léčba zarostlého nehtu

Pacienti, kterým zarostlý nehet způsobuje nepříjemné komplikace v podobě bolesti, otoku a zánětu, se ptají hlavně na to, zda existuje pro zarostlý nehet léčba a jak tento problém co nejrychleji vyřešit. Pokud se obtíže podaří podchytit v počátečních fázích, obvykle stačí návštěva zkušené pedikérky, která nehty ošetří (může použít kleště na zarostlé nehty nebo korektor zarostlých nehtů) a zabrání tak dalšímu zarůstání.

Co se týče jiných možností, jak léčit zarostlý nehet, v prvotních stádiích mohou pomoci také zklidňující hypermanganové a řepíkové koupele. Jestliže si nevíte rady se zarostlým nehtem na noze, zkuste navštívit podiatra, což je lékař, který se specializuje právě na zdraví nohou. Ten může doporučit různé druhy rovnátek na nehty, která přinesou okamžitou úlevu.

Díky nehtovým rovnátkům by se měl postupně celý nehtový aparát proměnit. Fungují totiž na podobném principu jako klasická rovnátka na zuby. Tento způsob terapie sice trvá delší dobu, ale ve spojení se správnou péčí o zarostlý nehet a jeho okolí většinou dochází k úplnému vyléčení. Prognóza pak bývá také mnohem lepší než u invazivních zákroků, které se k řešení tohoto problému používají.

Kromě výše zmíněných metod pak může lékař doporučit také vhodné medikamenty. Jedná se hlavně o antibiotické masti, přičemž pomůže třeba Framykoin, Infadolan nebo Betadine mast na zarostlý nehet. Pokud se rozvine hnisavý zánět, někdy se doporučuje mast s názvem Ichtoxyl, a jestliže vás trápí velké bolesti, můžete použít běžně dostupné léky s obsahem paracetamolu nebo ibuprofenu.

Když problém přetrvává delší dobu a nelepší se, nebo je již v pokročilé fázi, kterou není možné vyléčit pomocí výše zmíněných metod, často musí řešit zarostlý nehet chirurgie. Lékař v tomto případě odstraní celý postižený nehet nebo jeho část, přičemž zákrok provádí v místním znecitlivění. Důležité je pak dané místo příliš nezatěžovat, aby se vše dobře zahojilo.

Jestliže jsou na vině genetické predispozice, příliš široké nehty nebo třeba jejich specifický tvar, upravit může zarostlý nehet operace laserem. Při opakujícím se zarůstání nehtů se provádí plastika nehtového lůžka, kdy se odstraní nehtový val, který pacientovi způsobuje obtíže, což dá postiženému nehtu větší prostor k růstu.

Zarostlý nehet: domácí léčba

Co na zarostlý nehet pomáhá, pokud chcete postiženému místu ulevit, podpořit doporučenou léčbu a vyzkoušet také přírodní metody? Ideální volbou bývají již zmíněné koupele v odvaru z řepíku lékařského s protizánětlivým účinkem či koupele v roztoku hypermanganu. Stejně dobře ale někdy poslouží teplá a slaná vodní lázeň (s Epsomskou solí), která zmírňuje bolest a otok.

Po každém namočení nohy pořádně osušte a udržujte je suché. Mezi postižený nehet a kůži se pak vyplatí vložit také kousek vatového tamponku nebo třeba složenou gázu namočenou v dezinfekci, kterou budete pravidelně měnit. Tato metoda by měla pomoci oddělit nehet od kůže, zklidnit bolavé místo a částečně ho zahojit.

Další možností, jak vyléčit zarostlý nehet, je potírání jeho okolí dezinfekční mastí, tea tree olejem, který má antibakteriální účinky, dětským olejem, jenž dokáže postiženou oblast zjemnit, nebo třeba kašičkou vytvořenou z vody a jedlé sody. Údajně také pomáhá omývání zarostlého nehtu macerátem z dubové kůry nebo z hřebíčku.

Jak ošetřit zarostlý nehet, když se chystáte ke spánku? Na noc je možné obvázat postižený prst obvazem namočeným v alkoholu, který by měl přispět k vyčištění rány a zmírnění otoku. Kromě toho můžete vytvořit také bandáž, která okolí nehtu ochrání před tlakem a poskytne bolavému prstu potřebné zpevnění.

Prevence

Ať už vás zarostlé nehty trápí opakovaně, nebo se tomuto problému zkrátka chcete vyhnout, důležité je dbát hlavně na prevenci. Doporučuje se stříhat si nehty do roviny (ne do obloučku), nesnažit se je přespříliš zkrátit a ostré hrany vždy správně zapilovat, aby nedošlo k poranění kůže a dalším zbytečným komplikacím.

Kromě toho se vyhněte nošení příliš těsné a nepadnoucí obuvi. Vybírejte si spíše boty s širší, ale dostatečně pevnou špičkou z prodyšných materiálů a na léto volte raději otevřené sandály. Veškerou obuv pravidelně dezinfikujte, abyste předešli vzniku plísní. Doma je pak ideální chodit naboso. Dbejte i na správný výběr ponožek, díky čemuž se nohy nebudou tolik potit.

Zdroje: cs.medlicker.com, stefajir.cz, pediatriepropraxi.cz