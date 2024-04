Zlatý stafylokok může způsobit řadu infekcí. Jaké jsou možnosti léčby?

Název Staphylococcus označuje bakteriální rod, který roku 1880 poprvé objevil Louis Pasteur. Při pozorování světelným mikroskopem můžete vidět, že jsou tyto bakterie uspořádány do tvaru charakteristických hroznů. Pro člověka jsou z klinického hlediska nejvýznamnější dva druhy stafylokoka – Staphylococcus aureus (zlatý stafylokok či stafylokok aureus) a Staphylococcus epidermidis.

Když tělo napadne zlatý stafylokok, záleží hlavně na tom, jak je organismus silný a kde se infekce nachází. V případě závažnějších komplikací může tato bakterie trvale poškodit srdce, ledviny, játra, střeva i mozek. Někdy může dokonce způsobit i smrt pacienta.

Přenos zlatého stafylokoka

Jak se přenáší zlatý stafylokok? Tato bakterie se běžně vyskytuje téměř u 50 % populace. Nejčastěji jde o zlatý stafylokok na kůži, zlatý stafylokok v krku nebo zlatý stafylokok v nose zdravých jedinců, kteří díky přirozené imunitě lidského těla většinou vůbec netuší, že tuto bakterii přenášejí. Problém nastane až ve chvíli, kdy se zlatý stafylokok dostane do organismu (například při poranění kůže).

Přenos zlatého stafylokoka probíhá buď přímým kontaktem s kůží nakaženého, nebo nepřímo po kontaktu s předmětem, kterého se nakažený předtím dotýkal. Lékaři však nevylučují ani přenos vzduchem. Mezi rizikové faktory, které ještě zvyšují šanci, že se tímto onemocněním nakazíte, patří oslabená imunita a nedostatečná hygiena. Bakterie zlatého stafylokoka ale mohou být přítomné také v některých potravinách.





Infekce způsobené zlatým stafylokokem

Zlatý stafylokok se u nakažených pacientů může projevit v krku, v nose nebo také na kůži a vnitřních orgánech (například zlatý stafylokok v pochvě). Tato bakterie je zodpovědná za vznik různých infekcí, mezi které patří:

Ječné zrno

Hnisavá rýma

Zánět nehtového lůžka

Folikulitida – hnisavý zánět vlasového váčku

Impetigo – vysoce nakažlivé kožní onemocnění

Zánět průdušek, zánět vedlejších nosních dutin, zápal plic

Zlatý stafylokok může způsobit také různé rané infekce či infekce spojené s lékařským zákrokem (infekce umělých chlopní nebo kloubních náhrad). Tato bakterie však může produkovat také enterotoxin, který účinkuje na střevo. Pokud vzniká v jídle, které není dostatečně tepelně zpracované, vyvolává otravu jídlem, křeče a silný průjem.

Další velice nepříjemné onemocnění je stafylokoková meningitida. Ta vzniká nejčastěji při neodborném ošetření, kdy se bakterie přenesou krví z hnisavých ložisek na těle do zbytku organismu. Toto onemocnění může způsobit zánět mozkových blan a často končí smrtí.

Zlatý stafylokok u některých pacientů vyvolává také syndrom toxického šoku, který je podle lékařů spojený hlavně s používáním menstruačních tampónů. Mezi hlavní projevy patří dezorientace, šok a průjem, dochází ale především k otravě celého organismu a poškození jater i ledvin. Toto onemocnění může vést i ke smrti pacienta.

Zlatý stafylokok příznaky

Jelikož může zlatý stafylokok způsobit celou řadu infekcí a nebezpečných onemocnění, jeho projevy jsou poměrně široké. Záleží především na tom, kterou část těla napadne a jak je stafylokoková infekce závažná.

Hlavní příznaky zlatého stafylokoka:

Drobné kožní infekce

Hnisavá ložiska na kůži

Abscesy – dutina vyplněná hnisem, důsledek bakteriálního zánětu

Rýma

Bolest v krku (spíše vzácné)

Horečka

Bolesti břicha

Průjem

Zvracení

Trvalé oslabení imunitního systému

Mdloby a výpadky vědomí (v rámci celkových reakcí)

Komplikované hojení po operacích

Sepse – celkový zánět v těle

MRSA

Kromě toho, že se můžete nakazit běžným zlatým stafylokokem, existuje také forma s názvem MRSA neboli meticilin-rezistentní zlatý stafylokok. Tato bakterie je zodpovědná za obtížně léčitelné infekce, jelikož je rezistentní vůči meticilinu a ostatním antibiotikům ze skupiny beta-laktamů.

MRSA je problematický především v nemocnicích. Nejvíce ohrožení jsou lidé, kteří mají oslabený imunitní systém nebo mají otevřené rány na těle. Bakterie se mohou přenášet z jednoho pacienta na druhého nebo také prostřednictvím zaměstnanců, kteří nedodržují přísné sanitární procedury. Pokud člověka nakaženého MRSA přijde někdo navštívit, musí dodržovat zásady izolace.

Diagnostika zlatého stafylokoka

Vyšetření na přítomnost zlatého stafylokoka se provádí pomocí výtěru z krku nebo laboratorním vyšetřením krve, respektive jejím kultivačním vyšetřením (tzv. hemokultivací). Při pátrání po zlatém stafylokoku (či MRSA), přesněji po jeho ložiscích, se pak používají také různé zobrazovací metody, mezi které patří ultrazvukové a CT vyšetření.

Zlatý stafylokok a léčba

Jaká existuje pro zlatý stafylokok léčba? Dříve zlatý stafylokok reagoval velmi dobře na léčbu antibiotiky, v dnešní době je ale kvůli rezistenci terapie o mnoho složitější. Pokud se jedná pouze o přeléčení povrchových zánětů, používají se různé dezinfekční prostředky, jako je například Betadina nebo Skinsept. Rány se musí denně ošetřovat a pravidelně převazovat.

Jakmile se projeví známky celkového zánětu, je nutné zvolit vhodná antibiotika na zlatého stafylokoka. Z odebraných vzorků tkáně jsou lékaři v antibiotickém centru schopní určit, o jaký kmen se jedná, vyzkoušet jeho citlivost na různá antibiotika a následně navrhnout specifickou léčbu. Při závažnějších infekcích se antibiotika aplikují přímo do žíly. V některých případech se dají zánětlivá ložiska (abscesy) řešit také chirurgickou cestou.

Zlatý stafylokok: přírodní léčba

Jak zničit zlatého stafylokoka? Standardní terapii může podpořit také přírodní léčba zlatého stafylokoka prostřednictvím užívání bylinek, jako jsou heřmánek nebo šalvěj. Zlikvidovat nákazu pomáhá také lichořeřišnice, česnek, cibule nebo křen.

Zlatý stafylokok v těhotenství

Infekce způsobené zlatým stafylokokem se nevyhýbají ani těhotným ženám. Pokud se taková infekce v těle prokáže, žena je obvykle během těhotenství přeléčena pomocí antibiotik, která jsou pro ni bezpečná. Tato léčba by se rozhodně neměla zanedbat, jinak by bakterie mohla ohrozit také plod. Stejné je to i při kojení, kdy doktoři maminkám doporučí léky bezpečné pro dítě.

Zlatý stafylokok a prevence

Žádná specifická preventivní opatření v tomto případě neexistují. Mnozí lidé totiž nemají vůbec tušení o tom, že zlatého stafylokoka přenáší. Obecně je proto dobré udržovat zdravý životní styl a dbát na dodržování hygienických zásad.

Měli byste být také opatrní při užívání antibiotik. Spousta onemocnění antibiotika sice vyžaduje, není ale nutné s nimi léčit každou obyčejnou chřipku, ta navíc na virovou chřipku nefungují. Jinak by se totiž mohlo stát, že čím více je budete užívat, tím bude pravděpodobnější, že si bakterie na ně vytvoří rezistenci.

Zlatý stafylokok, či zlatý streptokok?

Pacienti někdy zlatý stafylokok mylně zaměňují za zlatého streptokoka. Žádný takový streptokok však neexistuje. Bakterie z rodu streptokok se přirozeně vyskytují u lidí a zvířat jako součást bakteriální mikroflóry kůže a sliznic. Mezi nejznámější patří: