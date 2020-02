Pískání v uších je nutné řešit včas. Chronická forma se špatně léčí

Nepříjemný zvuk dokáže znepříjemnit život nejednomu člověku. A co teprve, když ho slyší bez přestání a nemá možnost ho vypnout, protože se ozývá pouze uvnitř jeho hlavy? Šumění, hučení, pískání či praskání. Zvuky mohou mít mnoho podob. Něco ale mají vždy společné, jakmile se překlenou v chronický problém, těžko se léčí a své pacienty mnohdy přivádějí k šílenství.

Tinnitus. Tak se odborně říká zvukům znějícím v uchu či hlavě, aniž by měly reálný akustický zdroj. Ačkoli tyto zvuky mohou mít mnoho podob, včetně hučení, praskání či šumění, zřejmě nejčastěji pacienty trápí pískání v uších. Jedná se navíc o poměrně častý problém. Nějakou formou tinnitu si totiž v Česku alespoň přechodně prošel každý třetí člověk.

A jaké má pískání v uších příčiny? Ačkoli se o problému často mluví v souvislosti s pověrami, kdy pískání či hučení v levém uchu znamená, že dotyčného někoho pomlouvá, a pískání v pravém uchu, že o něm onen člověk mluví v dobrém, odborníci to vidí trochu jinak. Názory na to, co stojí za vznikem potíží, se podle nich častokrát liší. Lékaři se ale domnívají, že mezi spouštěče pískání a hučení v uších patří mimo jiné:

Rozvoj tinnitu ale můžou údajně ovlivnit také srdečně-cévní nemoci, problémy se zuby a samozřejmě i většina ušních chorob jako záněty středního ucha, neprůchodnost sluchové trubice a Menièrova nemoc. Za spouštěče potíží lze považovat rovněž psychická onemocnění, ale také lymskou boreliózu či různé virové a bakteriální infekce.

Někdy se může objevit také jednorázový problém, například pískání uší po koncertě, které je způsobené velkým namáháním zvukové soustavy. Obvykle ale do několika hodin odezní. Pacienty může rovněž potrápit pískání v uších od krční páteře. V takovém případě mnohdy pomůže masáž. Potíže se pak mohou objevit i v důsledku velkého fyzického či psychického vyčerpání. Je nutné si uvědomit, že na rozdíl od jiných orgánů, sluch zatěžujeme 24 hodin denně.

Negativní dopad na psychiku

Kromě toho, že pískání v uších má negativní vliv na soustředění, zhoršuje rovněž psychické vypětí i mentální stav obecně, a to hlavně v případě obtíží chronického charakteru. Postižení mohou trpět depresemi, poruchami spánku i bolestmi hlavy. Výjimkou pak nejsou ani pocity strachu. U některých jedinců se mohou objevit i sebevražedné myšlenky či sklony k sebepoškozování.

Léčba pískání v uších

U pískání v uších i jiných šelestech platí, že čím dřív jsou obtíže diagnostikovány, tím snazší je jejich následná léčba. Její podoba se pak samozřejmě odvíjí od původu obtíží. U akutních problémů se velmi často jedná o nedostatečné prokrvení vnitřního ucha. S tím může pomoci:

Infúzní terapie , která spočívá v podávání kortikoidů anebo léků rozšiřujících cévy, přičemž pacient obvykle jednou denně obdrží kombinaci léků, které mají prokrvující a protizánětlivé účinky.

, která spočívá v podávání kortikoidů anebo léků rozšiřujících cévy, přičemž pacient obvykle jednou denně obdrží kombinaci léků, které mají účinky. Terapie HBO , během které pacient sedí v přetlakové komoře. V té inhaluje 100% kyslík, který se tímto způsobem dostane až do tělových buněk, čímž dojde k lepšímu prokrvení ucha.

, během které pacient sedí v přetlakové komoře. V té inhaluje 100% kyslík, který se tímto způsobem dostane až do tělových buněk, čímž dojde k lepšímu prokrvení ucha. Masáž, pomocí které doje k uvolnění zablokované krční páteře. Pomoci může i fyzioterapie.

Co se týče léčby chronického, tedy dlouhodobého, tinnitu, při té je důležité hlavně to, aby se pacient vyvaroval faktorům, které obtíže zhoršují. Ulevit si pak nemocný může pomocí mnoha různých technik. Například:

Relaxační terapií

Terapií zvukem

Autogenním tréninkem

Akupunkturou

Laserem

Transkraniální magnetoterapií

Aby se postižení vyvarovali silnému psychickému tlaku, je dobré naučit se obtíže ignorovat. Doporučuje se najít si činnost, která pacienta zabaví a pomůže mu tak přestat na nepříjemné zvuky myslet. Ty bývají nejznatelnější hlavně před spaním.

Potíže nepodceňujte

Vzhledem k tomu, že se tinnitus zpravidla neobjevuje samostatně, ale v důsledku jiné nemoci či obtíží, mělo by pro člověka být pískání v uších varovným signálem, které ho donutí navštívit lékaře, a to v co možná nejkratším termínu. Pokud se totiž problém překlene v chronickou záležitost, léčí se o poznání hůře.

Co se týče prevence, stoprocentní ochrana před tinnitem neexistuje. Jeho příčinám se ale člověk může chránit alespoň částečně, a to tak, že bude dodržovat zásady zdravého životního stylu, bude se vyhýbat nadměrnému hluku anebo alespoň používat ochranné pomůcky.