2. týden těhotenství: ovulace a oplodnění

Co se v ženském těle odehrává?

Ačkoliv na začátku druhého týdne těhotenství (2 tt) žena ještě žádné miminko reálně nečeká, její tělo se již začíná připravovat na blížící se početí a vznik nového života. Nastávající maminka se v tomto období obvykle cítí dobře, protože její menstruace právě skončila. V děloze postupně dorůstá nová prokrvená sliznice, čímž se připravuje na přijetí oplozeného vajíčka.

Jeden z mnoha folikulů, které se nachází v ženských vaječnících, začíná růst a odlišovat se od ostatních. Zhruba kolem 13. či 14. dne po prvním dnu poslední menstruace dochází u ženy k ovulaci. Dominantní folikul je v tu dobu plně zralý, praskne a vajíčko, které obsahoval, se vyplaví do vejcovodů. Odtud bude směřovat k děloze a čekat na oplodnění.

Prasknutý folikul zůstává i nadále ve vaječníku a vytváří zde tzv. žluté tělísko, kde se tvoří hormony estrogen a progesteron. Ty jsou zodpovědné za zachování vysoké děložní sliznice a také stimulují dělohu k produkování látek pro výživu plodu.

Vajíčko může být oplodněno pouze v horizontu 12–24 hodin po ovulaci. Spermie však mohou v ženském organismu přežít delší dobu, a proto se uvádí, že existuje zhruba 5 plodných dnů, během kterých je žena schopná otěhotnět.

K samotnému oplodnění obvykle dochází v širší části vejcovodu. Jakmile spermie pronikne do vajíčka, dojde v následujících několika hodinách ke splynutí genetických informací obou rodičů. V tu chvíli je také definitivně určeno pohlaví dítěte, jelikož spermie nese buď chromozom Y (chlapeček) nebo chromozom X (holčička). Zygota neboli oplodněná buňka se poté rychle začíná dělit (rýhovat) a postupně se přesune do dělohy.

Jaké příznaky můžete pozorovat ve 2. týdnu těhotenství?

Pokud vás zajímá, jaké může mít žena v 2. týdnu těhotenství příznaky, nejspíš budete zklamaní. Jestliže nastávající maminka počala právě na konci tohoto období, žádné speciální těhotenské projevy se ještě nestihnou dostavit. Stejně tak není 2. týden těhotenství na ultrazvuku nijak patrný.

Těhotenský test dokáže potvrdit šťastné očekávání až ve chvíli, kdy je v ženském těle dostatečné množství těhotenských hormonů (hCG). To může být zhruba kolem 3.-4. týdne těhotenství, kdy také žena zaznamená první vynechanou menstruaci a dostaví se první příznaky těhotenství.

Některé ženy mohou na konci 2. týdne těhotenství pociťovat příznaky ovulace. Jedná se například o větší pocit vlhka u poševního vchodu nebo přítomnost cervikálního hlenu, který poskytuje ideální prostředí pro mužské spermie. Děložní čípek je během ovulace na omak měkký a je v něm hmatatelný otvor. Podobně jako při menstruaci může u některých žen dojít k mírnému krvácení (špinění) a dostaví se bolesti. Další symptomy zahrnují citlivější čich nebo třeba zvýšenou chuť na sex.

Rada pro nastávající maminky

Ačkoliv žena ve chvíli, kdy se počítá 1.-2. týden těhotenství, prakticky ještě těhotná není, podle lékařů by se tak již měla chovat. Důležité je dbát na správnou životosprávu a přiměřený pohyb, protože se tak zvyšují šance na početí. Žena by měla také začít užívat kyselinu listovou, která u miminka ovlivňuje správný vývoj mozku a míchy. Vyhnout by se naopak měla kofeinu, alkoholu a nikotinu.