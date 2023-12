Alkoholická neuropatie postihuje končetiny, střeva i močovou soustavu. Projevy bývají značně individuální

Co je alkoholická neuropatie?

Pod tímto názvem se ukrývá onemocnění spojené s poškozením nervů, které má na svědomí nadměrná konzumace alkoholických nápojů. Zasaženy přitom bývají nervy periferní, což se projeví především na horních a dolních končetinách. Kromě toho pak alkohol samozřejmě může narušit také fungování některých orgánů, což vede k rozvoji jaterní cirhózy nebo třeba pankreatitidy.

Nadměrné užívání alkoholu může způsobit mononeuropatie i polyneuropatie, a to v akutní i chronické formě. Poruchy periferních nervů se přitom vyskytují zhruba u 2/3 pacientů, kteří se řadí mezi pravidelné uživatele alkoholických nápojů, a častěji postihují ženy. Zasaženy mohou být různé druhy vláken, tedy senzitivní, motorická i autonomní, silná i tenká a myelinizovaná i nemyelinizovaná. [1, 2, 3]

Příčiny alkoholické neuropatie

Již z názvu tohoto onemocnění je patrné, že jeho rozvoj souvisí s nadužíváním (abúzem) alkoholických nápojů. Nejdůležitější roli zde přitom hraje délka jejich konzumace a také celková dávka alkoholu. Lékaři navíc předpokládají, že z velké části je rozvoj alkoholické neuropatie spojený s genetickými predispozicemi, ale výrazný vliv má také genom a okolní prostředí.

Správné fungování nervů zajišťuje řada různých látek, kam patří například thiamin, kyselina listová, niacin, vitamíny B6 a B12 nebo třeba vitamín E. Nadměrná konzumace alkoholu nicméně snižuje hladinu těchto živin (karence), způsobuje podvýživu (malnutrici) a má na svědomí nedostatek vitamínů. Kromě toho také přímo ovlivňuje jednotlivé nervy a vedení vzruchů.

Mechanismus účinku alkoholu na lidský organismus je v případě tohoto onemocnění dvojí. Může se tedy jednat o přímé toxické působení etanolu a jeho metabolitů na neurony, což ovlivňuje buněčné cytoskelety a způsobuje demyelinizaci neuronů. Druhou variantou je pak interakce alkoholu s metabolismem thiaminu (vitamínu B1), která způsobí karenční neuropatii. [4, 5, 6, 7]

Příznaky alkoholické neuropatie

Dojde-li k porušení nervů z důvodu nadměrné konzumace alkoholu, zpomalí se axonální transport, tedy vedení vzruchu. Důsledkem je narušení motorické i senzitivní části nervového systému, s čímž souvisí různé pohybové problémy, poruchy čití nebo ztráta svalové hmoty. Narušen ovšem může být také autonomní systém, jenž řídí fungování některých orgánů (močový měchýř, střeva, žaludek).

Symptomy alkoholické neuropatie, která postihuje více než 20 % chronických alkoholiků, přitom mohou být mírné, ale i velice závažné, což se liší případ od případu. Ačkoliv nebývají smrtelné, mnohdy výrazně snižují kvalitu pacientova života. Pokud navíc člověk s nadužíváním alkoholu nepřestane, příznaky mají tendenci se postupem času zhoršovat.

Postižení končetin:

ztráta citu v končetinách,

mravenčení, brnění či pálení končetin,

bodavý pocit (jako špendlíky či jehly),

svalové křeče a kontrakce,

svalová slabost a atrofie,

špatná koordinace rukou a nohou,

omezené fungování svalů,

pohybové poruchy.

Postižení trávicí a močové soustavy:

průjem,

zácpa,

inkontinence,

zadržování moči,

pocit nedostatečného vyprázdnění měchýře.

Další možné symptomy:

Diagnostika

Pokud se u vás objeví některé z výše zmíněných příznaků a lékař pojme podezření na alkoholickou neuropatii, nejprve se zaměří na vaši osobní anamnézu. Bude ho zajímat, jak často konzumujete alkoholické nápoje a jaké symptomy u sebe pozorujete. Kromě toho provede několik různých vyšetření, která mu pomohou problém specifikovat. Patří sem například:

kompletní krevní obraz,

neurologické vyšetření,

testy nervového vedení,

elektromyografie,

biopsie nervu,

vyšetření gastrointestinálního traktu,

ezofagogastroduodenoskopie,

vyšetření funkce ledvin, jater a štítné žlázy.

Prostřednictvím těchto testů lékař zkontroluje kvalitu vedení vzruchu u jednotlivých nervů a případný rozsah poškození. Krevní testy pak mohou prokázat také nedostatečné množství vitamínů, které mohou být s rozvojem alkoholické neuropatie spojené (niacin, thiamin, kyselina listová, vitamíny B6 a B12, biotin, kyselina pantotenová, vitamín E, vitamín A).

Kromě toho je pak nutné v rámci diferenciální diagnostiky rozlišit alkoholickou neuropatii a jiné zdravotní problémy, které mohou mít podobné projevy. Sem řadíme například diabetickou neuropatii, amyotrofickou laterální sklerózu, Guillain-Barré syndrom, syfilis, hyponatrémii, hypokalcémii, Wernicke-Korsakovův syndrom, otravu rtutí nebo otravu olovem. [13, 14, 15, 16]

Léčba alkoholické neuropatie

Podaří-li se lékaři prokázat, že se skutečně jedná o alkoholickou neuropatii, je nutné začít situaci co nejrychleji řešit. Nikoho pravděpodobně nepřekvapí, že to nejdůležitější, co může člověk udělat, je úplně přestat s konzumací alkoholu nebo ji alespoň výrazně omezit. S dosažením abstinence může pomoci třeba ambulantní terapie či komunitní podpora, kterou zajišťují různé organizace, ale v některých případech je nutné pacienta hospitalizovat.

Následně se léčba může zaměřit na samotnou neuropatii a její symptomy, protože poškození nervů může výrazně ztížit pacientův každodenní život a dokonce zvyšuje pravděpodobnost vážného zranění. Terapie v tomto ohledu bývá individuální, jelikož se příznaky alkoholické neuropatie liší případ od případu, a potřeby každého člověka jsou tedy jiné. Zahrnovat může například:

konzumaci vyvážené stravy s potřebnými živinami,

podávání vitamínových doplňků pro zlepšení zdraví nervů,

užívání léků proti bolesti (volně prodejných i na předpis),

užívání léků, které zmírní problémy s močením,

fyzikální terapii u pacientů se svalovou atrofií a koordinačními problémy,

využití ortopedických pomůcek, které stabilizují končetiny,

využití bezpečnostních pomůcek, které pomohou zabránit úrazům,

nošení speciálních punčoch, které brání motání hlavy.

Alkohol může v některých případech způsobit také poškození některých orgánů, jako jsou například játra. Pokud je situace vážná, je nutné přistoupit k transplantaci, po jejímž provedení se mohou symptomy alkoholické neuropatie výrazně zmírnit. Je-li ovšem nemoc pokročilá, pacient nemusí žádné zlepšení zaregistrovat. [17, 18, 19, 20, 21]

Zdroje: neurologiepropraxi.cz, cs.medlicker.com, medicalnewstoday.com, verywellmind.com, healthline.com, ncbi.nlm.nih.gov, mountsinai.org