Bolest a pálení na hrudi nemusí být známkou infarktu. Jaké další problémy značí?

Když si někdo z vašich blízkých začne stěžovat na bolest či pálení na hrudi, pravděpodobně jako první pomyslíte na obávaný infarkt myokardu. Ten ale představuje jen jednu z mnoha vážných i banálních příčin, které za obtížemi obvykle stojí. Kdy panika rozhodně není na místě, a v jaké chvíli naopak zavolat záchranku?

O tom, že bolest či pálení na hrudi dokáže jednoho pořádně vyvést z míry, rozhodně není pochyb. V momentě, kdy se zmíněné obtíže objeví, má většina z nás tendenci sahat po telefonu a volat sanitku s domněním, že se jedná o infarkt. Ten je ale pouze jednou z mnoha příčin, které za nepříjemnými pocity stojí. Symptom, jakým je bolest a pálení u srdce, je totiž spojován s celou řadou nemocí. Ty s infarktem či s postižením srdce často nemají vůbec nic společného.

Refluxní nemoc jícnu

S pálením v krku a na hrudi bývá velmi často spojována refluxní nemoc jícnu, která se u postiženého projeví takzvaným pálením žáhy. Jedná se o proces, během kterého se kyselý obsah z žaludku dostane zpátky do jícnu. Pokud se tento stav opakuje pravidelně, svěrač tedy nefunguje tak, jak by měl a dochází k poškození stěny jícnu, což je problém, který bývá spojován nejen s pálením žáhy, ale také s bolestí a pálením na hrudi. V některých případech může být nepříjemný stav natolik intenzivní, že připomíná infarkt.

Za hrudní kostí může být lokalizována také bolest spojená s žaludečními vředy, mnohem častěji se však objevuje v oblasti nadbřišku a připomene se ihned po pozření potravy.





Kostochondritida

Název, který na první pohled působí tak, že skrývá smrtelně vážnou nemoc, je ve skutečnosti jiné označení pro zánět chrupavky hrudního koše. A přestože dokáže být velice nepříjemný, pokud se pacient léčí, nemívá žádné výraznější obtíže. V některých případech může nemoc intenzitou a podobou bolesti přesto připomínat již zmíněný infarkt myokardu.

Pálení u srdce způsobené zánětem chrupavky nejčastěji postihuje jedince starší 45 let, přičemž o něco častěji onemocní ženy. A vzhledem k tomu, že nemoc nemívá zjevný původ, léčba zpravidla spočívá v tlumení příznaků. Základem je tedy podávání protizánětlivých léků, které mají za úkol mimo jiné zmírnit bolest.

Panická ataka

A jaký vliv má na pálení na hrudi stres? Zásadní. Za infarkt se totiž mnohdy mylně považují i obtíže duševního charakteru, kdy je bolest a pálení na hrudi výsledkem psychosomatiky. Nejčastěji bývá zdrojem problémů úzkost, konkrétně pak panická ataka. Jedná se o krátký, ale velice intenzivní záchvat úzkosti, který doprovází mnoho somatických příznaků, a to zpravidla:

bolest a pálení na hrudi,

pocení,

motání hlavy,

neschopnost popadnout dech,



bušení srdce,

sevřené hrdlo,

pocit ochrnutí různých částí těla.

Ačkoli se tito pacienti obvykle obracejí na lékaře s tím, že prodělali infarkt, jejich problém ve skutečnosti začíná a končí pouze v hlavě. Bohužel se stále setkáváme s tím, že jsou tito lidé mnohdy zaškatulkováni mezi takzvané hypochondry, kteří si infarkt vymýšlejí. To ale vede k obtížím chronického charakteru, které mohou mít zásadní dopad na život nemocného. Proto je potřeba panické ataky nepodceňovat a obrátit se na svého praktického lékaře, případně psychiatra.

Problémy s páteří

Ačkoli by to většina z nás pravděpodobně vůbec neřekla, nejčastější příčinou bolesti na hrudi není již několikrát zmiňovaný infarkt myokardu ani jiná srdeční choroba, ale hrudní páteř a nervová vlákna, která se v této oblasti nacházejí. Problémy s páteří, které jsou často způsobeny špatným držením těla, námahou anebo nedostatečným pohybem, bývají doprovázeny bodavou bolestí, která ze zad často vystřeluje až dopředu do hrudi.

Ačkoli se zpravidla nejedná o nic závažného, dokáže tento problém pacienta řádně potrápit. U akutních potíží, tedy u těch, které vznikly náhle a bez varování, je jedinou účinnou léčbou klid na lůžku v kombinaci s léky proti bolesti. Rehabilitace a cvičení jsou pak vhodné až v momentě, kdy obtíže pomalu ustupují, anebo jako prevence.

Angina pectoris

Tlak a pálení na hrudi může být také důsledkem stavu, který se označuje jako angina pectoris. Bolest je v tomto případě zapříčiněna nedokrvením srdečního svalu. V typické formě se potíže projevují přechodnou bolestí za hrudní kostí, která je tlakového až svíravého charakteru a často vystřeluje do spodní čelisti, levého ramene, na vnitřní stranu levé paže nebo v rozsahu celé levé horní končetiny. V klidu mohou obtíže trvat i několik minut a následně samy odezní.

Poměrně vzácně pak může být bolest a pálení na hrudi způsobeno i natržením vnitřní stěny aorty, k čemuž dochází například při zvedání těžkých břemen. Tato příhoda bývá zpravidla doprovázena náhle vzniklou prudkou bolestí mezi lopatkami, kterou mnozí přirovnávají k prásknutí bičem.

Problémy s plícemi

Bolest na hrudi při kašli a pálení na plicích pak může signalizovat třeba zápal plic, což je označení pro širokou škálu zánětů bakteriálního, virového i houbového původu. Intenzita bolesti, kterou mnozí označují jako bodavou, se většinou mění s nádechem a výdechem, přičemž úlevu nejčastěji přináší poloha na boku, která postižené plíci zabraňuje v dýchacích pohybech. Zápal plic je rovněž doprovázen kašlem, dušností a horečkami.

