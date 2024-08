E422 čili glycerol je sladší než cukr, přitom obsahuje podobně kalorií. Vyskytuje se i v rostlinné podobě

E422 je potravinářské aditivum, pod nímž se skrývá glycerol, lze se setkat i s názvem glycerin. Jedná se o hustou čirou kapalinu bez zápachu. Produkuje se ze sójového, palmového či kokosového oleje. Je ho však možné získat i z živočišných zdrojů a ropy.

Pro svou chemickou strukturu se pokládá za přirozeně se vyskytující cukerný alkohol, který však nevykazuje žádné omamné vlastnosti. Uplatňuje se coby rozpouštědlo, sladidlo, zahušťovadlo v likérech či lék, ale napomáhá i ke zlepšení sportovních výkonů, a proto je jeho užití Světovou antidopingovou agenturou zakázáno.

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil E422 coby potravinářskou přídatnou látku a považuje ji za bezpečné aditivum. Kupříkladu v ochucených nápojích je ho dovoleno užívat v množství quantum satis, což značí, že nebyla nařízena žádná maximální číselná hodnota.

Zároveň se s látkou má zacházet v souladu se správnou výrobní praxí a použít pouze množství, které je nutné k dosažení zamýšleného efektu. Mimoto je také povoleno glycerol přidávat jako složku do produktů zaměřujících se na péči o pleť a jiných kosmetických výrobků.





MUDr. Daniel Petr však v souvislosti s jeho dávkováním upozorňuje: „Glycerol ve větších dávkách může způsobovat nevolnost, průjmy, zvracení, bolesti hlavy, žízeň či zmatenost. Ve vyšším množství bývá v různých typech ledové tříště, a pokud dítě vypije obrovské množství takových nápojů v krátkém čase, může glycerol způsobit i hypoglykémii, šok a ztrátu vědomí. Některé nápoje obsahují i jednotky gramů glycerolu na litr. Glycerol se mimoto užívá při léčbě zeleného zákalu (glaukomu), kde se berou dávky 1–2 g/kg tělesné hmotnosti denně.” [1, 2, 3, 4]

Chemické vlastnosti

Glycerol je viskózní bezbarvá jednoduchá sloučenina, jejíž chemický vzorec je C3H8O3. Molární hmotnost činí 92,09 g/mol, hustota pak 1,26 g/cm³. Pro doplnění ještě uvedeme hodnoty bodu varu a tání, bod varu je tedy 290 °C a bod tání 17,8 °C.

Glycerol se vyznačuje tím, že je hygroskopický, a tedy schopný absorbovat vodu ze svého okolí. Lze ho smísit s vodou i alkoholem. Vzniká hydrolýzou, saponifikací a transesterifikací triglyceridů. Surová forma glycerolu prochází následně čištěním aktivním uhlím kvůli tomu, aby byl zbaven organických nečistot, a iontovou výměnou za účelem odstranění solí.

Při kontaktu se silnými oxidačními činidly, jako je chlorečnan draselný, manganistan draselný či oxid chromitý, se může stát výbušným. V lidském těle se pak přirozeně nacházejí triacylglyceroly. Jde o sloučeniny tvořené třemi molekulami mastných kyselin a jednou glycerolu, přičemž směsi triacylglycerolů známe jako lipidy (tuky), jež tělu slouží coby zdroj energie. [5, 6, 7, 8, 9]

Použití E422 v potravinářství

E422 neboli glycerol se přidává do některých potravin a nápojů za účelem je konzervovat, zahustit, zadržet v nich vlhkost či je osladit. Kromě toho potraviny činí jemnější, hladší, přidává jim na objemu a zamezuje krystalizaci cukru.

Jedná se o typ sacharidu, jenž disponuje pouze o trochu více kaloriemi na gram než cukr, konkrétně se u cukru udává počet kalorií 3,87 a glycerolu 4,32. Avšak glycerol je oproti cukru zhruba o 60–75 % sladší, a tedy slouží jako jeho vhodná náhrada. Dalším přínosem glycerolu je, že nepodporuje množení bakterií tvořících zubní plak, tudíž jeho konzumace nevede k tvorbě kazů.

Komerčně bývá produkován hydrolýzou tuků a olejů, méně často pak fermentací kvasinek, škrobu či cukru. Co se tedy týče toho, zda je glycerol vhodný pro vegany, záleží na jeho přípravě. Většinou se v potravinách nachází jako složka živočišného původu, avšak existuje i jeho rostlinná verze, takzvaný rostlinný glycerin. Ten se vyrábí zahříváním rostlinných tuků pod velkým tlakem, jde například o kokosový, palmový a sójový olej.

Kvůli tomu, že byly zaznamenány případy, kdy po nadměrné konzumaci ledové tříště s glycerolem bylo dítěti špatně, uveřejnil Úřad pro bezpečnost potravin (FSA) spolu s FSS (Food Standards Scotland) 4 zásady na ochranu spotřebitelů. Mezi ně například patří, že výrobci mají používat glycerol jen v množství, jež je nutné k docílení požadovaného účinku.

Dále má být v místě prodeje písemně uvedeno, že je glycerol v ledové tříšti obsažen a jeho konzumace se nedoporučuje dětem mladším 4 let. U dítěte, které požilo nadměrné množství takové ledové tříště, se může dostavit bolest hlavy, nadměrná žízeň či nevolnost.

Problém u zmíněných případů tkvěl zejména v tom, že se glycerol do tříští přidal jak kvůli doslazení nápoje, tak k vytvoření požadované konzistence, a proto ho mohla tekutina obsahovat relativně vysokou dávku. Navíc se v jistých podnicích prodával jakožto bezedný nápoj, což přispělo k jeho nadměrné konzumaci v krátkém časovém intervalu.

Potraviny obsahující E507

Jak už bylo zmíněno, glycerol představuje významnou složku při výrobě ledových tříští. Jeho funkcí je zamezit tuhnutí tekutiny a nápoj dosladit. Nalézt ho však je možné i ve žvýkačkách, dortových polevách, měkkých bonbonech, krémech, tavených sýrech, fondánu, zmrzlině, energetických a cereálních tyčinkách, ale i tortillách.

Mimoto se dále vyskytuje v dietních potravinách, rostlinném oleji ve spreji, polévkách, koření, sušeném ovoci a zelenině nebo různých balených a konzervovaných potravinách či ochucovadlech. Přirozeně se pak nachází ve fermentovaných potravinách a nápojích, tedy například ve vínu, pivu, octu a medu. [10, 11, 12, 13, 14, 15]

Účinky na zdraví

Co se týče konzumace glycerolu a jeho trávení, tenké střevo ho následně snadno vstřebá. Velká část se přetvoří na tuky, zbytek se využije k produkci glukózy nebo glykogenu, přičemž se uvádí, že skoro celá dávka tělo opustí zhruba do 2,5 hodiny.

Podobně jako u jiných cukerných alkoholů jsou jeho součástí kalorie ve formě sacharidů. Ačkoli glycerol obsahuje sacharidy, neuvolňuje do těla nijak výrazně inzulin, což přispívá k udržení nižší hladiny glukózy v krvi než při příjmu jiných druhů sacharidů.

Ve zdravotnictví se používají čípky či klystýry s glycerolem, které pomáhají při zácpě, a to tím, že glycerol v nich obsažený je schopen do střev přivést vodu a zajistit tak hladší pohyb natrávené potravy. Rovněž je součástí přípravku Dexeryl doporučovaného ke zmírnění příznaků ichtyózy, a to svědění a k redukci šupinek.

Perorálně spolu s vodou ho pak užívají lidé při sportovních výkonech, jelikož by díky tomu měli zůstat déle hydratovaní. Dále se aplikuje na pokožku, kterou zklidňuje při podráždění, chrání před infekcí a nepříznivými povětrnostními vlivy, ale také má pozitivní vliv na hojení ran. Ve vzácných případech však může vyvolat alergickou reakci.

K intoxikaci glycerolem pak může dojít u dětí do 10 let, zejména jsou však ohroženy děti do 4 let věku. Ta se přitom projevuje nevolností, bolestí hlavy a v extrémním případě může vést k šoku a ztrátě vědomí. Důvodem intoxikace je, že vzhledem k jejich vzrůstu není jejich tělo schopno odbourávat glycerol tak efektivně, jako se tomu děje u dospělých. [16, 17, 18, 19, 20]

Další využití glycerolu

Rostlinná forma glycerolu nachází využití v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu, v kosmetice se dokonce jedná o třetí nejběžnější složku kosmetických přípravků. Často se přidává do produktů určených k péči o pleť pro své hydratační účinky, pleti dodává hladkost a pružnost, čímž redukuje vrásky. Ze stejných důvodů ho najdeme i v kondicionérech, barvách na vlasy či krémech na holení. Hojně se vyskytuje spolu s okluzivními látkami, jako je vazelína, parafín, dimetikon nebo minerální oleje.

Ve zdravotnictví bývá složkou různých léků, jako například čípků, anestetik, léků na srdce nebo sirupů proti kašli. Důvod jeho přítomnosti v sirupech proti kašli objasňuje MUDr. Daniel Petr: „Jednak se v nich nachází kvůli své nasládlé chuti a jednak proto, že má zklidňující efekt na podrážděné sliznice v krku. Také pravděpodobně blokuje senzorické receptory v dýchacím traktu, byť toto tvrzení není zcela podloženo.”

Slouží také coby diuretikum, jelikož vede ke zvýšení množství vody a sodíku v moči. Do zubní pasty se přidává proto, že zamezuje jejímu vysychání a tvrdnutí v tubě. Uplatňuje se rovněž v léčbě glaukomu a dříve i zvýšeného lebečního tlaku.

K použití glycerolu v rámci léčby zvýšeného lebečního tlaku MUDr. Daniel Petr dodává: „V minulosti se zkoušel používat hyperosmotický roztok glycerolu k léčbě nitrolební hypertenze (zvýšený tlak uvnitř lebky). Principem fungování je osmóza, což značí pronikání molekul rozpouštědla přes polopropustnou membránu. V tomto případě měl hyperosmotický roztok glycerolu v krvi teoreticky „vytáhnout“ nadbytečnou tekutinu z mozkové tkáně a tím snížit nitrolební tlak. Tento efekt glycerolu je však některými odborníky diskutován. Dnes se používá roztok manitolu, který má prokazatelné účinky na snížení nitrolební hypertenze.”

Mimoto však také nachází uplatnění při produkci tekutiny do elektronických cigaret a objevuje se i ve výbušninách, konkrétně dynamitu či gelignitu, jelikož je ho třeba k výrobě nitroglycerinu. Ve filmovém průmyslu pak zabraňuje rychlému vysychání mokrých ploch. [21, 22, 23, 24, 25, 26]

