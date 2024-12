HHC patří až do konce roku 2024 mezi nelegální látky. V automatu už si produkty, které jej obsahují, nekoupíte

V minulém roce se v médiích objevilo několik případů, kdy se děti předávkovaly bonbony z automatu a byly hospitalizovány v nemocnici. Pochutiny, které vypadaly na první pohled nevinně, totiž obsahovaly psychoaktivní látku HHC. Novinka se na českém trhu začala šířit v roce 2022, a to třeba ve formě květů konopí, náplní do e-cigaret, gumových medvídků a jiných cukrovinek. Česká vláda tak musela zasáhnout a zařadila výrobky obsahující HHC, HHC-O nebo THCP na seznam nelegálních látek.

Co je HHC?

HHC je zkratka pro hexahydrokanabinol. Tato látka se vyskytuje v rostlinách konopí a společně s CBD (kanabidiol) a THC (tetrahydrokanabinol) patří do skupiny tzv. kanabinoidů. Těchto látek najdete v konopí více než sto, nicméně tři výše zmiňované patří mezi ty nejznámější. HHC a THC ovlivňují kanabinoidní systém mozku tím, že se vážou na receptory stimulující uvolňování dopaminu. Díky tomuto mechanismu vyvolávají euforickou náladu a pocity uvolnění.

Užívání HHC je ovšem spojeno s mnoha nežádoucími účinky na tělo i psychiku. Dlouhodobé účinky na zdraví navíc ještě nejsou známé, což je dalším důvodem, proč odborníci varují před užíváním HHC.

HHC byl mnohými prodejci prezentován jako přírodní látka. To je sice do jisté míry pravda, nicméně většina produktů nabízených v HHC-matech a na e-shopech obsahovala synteticky připravené HHC. V konopí se totiž přirozeně vyskytuje opravdu jen ve stopovém množství. Do želé bonbonů, čokolády a jiných edibles se proto přidával syntetický HHC, který se vyrábí z CBD. [1, 2, 3, 4, 5]





Jaké má HHC účinky?

To, jakým způsobem působí HHC na lidský organismus, se hodně podobá tomu, jak na něj působí THC. Obě sloučeniny spadají mezi tzv. psychoaktivní látky, což znamená, že ovlivňují centrální nervovou soustavu. Tím se zásadně liší od CBD, které má spíše sedativní účinky. Na HHC navíc vzniká závislost a pokud ho uživatel vysadí, dostaví se abstinenční příznaky v podobě nespavosti, podráždění a únavy.

Negativní účinky HHC

Při akutních intoxikacích může dotyčná osoba opakovaně zvracet nebo prožívat halucinace. Závažné otravy bývají provázeny poruchami vědomí. Pokud člověk nereaguje na oslovení a není schopen žádné jiné komunikace či pohybu, je důležité zavolat rychlou záchrannou službu. Nebezpečné jsou také situace, kdy dotyčný zkonzumoval velké množství edibles s HHC. Tam se musí počítat s tím, že se bude jeho stav postupně zhoršovat.

Pozitivní účinky HHC

pocity euforie,

povznesená nálada,

snížení napětí,

uklidnění,

lepší usínání,

veselost,

hloubavý útlum,

úleva od bolesti.

Relaxační působení a úleva od bolesti patří mezi důvody, proč někteří lidé začali vyhledávat výrobky s HHC. Protože ale zatím nebylo provedeno dostatečné množství studií zkoumající dlouhodobý vliv HHC na lidský organismus, doporučuje se přistupovat k této látce maximálně obezřetně. [6, 7, 8, 9, 10]

Nebezpečné edibles a rizika pro děti

Cukrovinky, obsahující látky způsobující závislost, bývají odborně označovány jako edibles. To by se do češtiny dalo přeložit jako „poživatiny“. Velký problém spočíval hlavně v tom, že až do 6. března 2024 nebyl trh s HHC nijak regulovaný. Při prodeji edibles s HHC se výrobci a prodejci navíc snažili obcházet pravidla vztahující se k prodeji potravin tím, že je nepředstavovali jako potraviny.

Místo toho prezentovali edibles jako „sběratelské produkty, které nejsou určeny k přímé konzumaci“. Aplikací tohoto či podobně formulovaného dovětku tak obcházeli zákon a mohli edibles prodávat bez omezení a pravidel. Želé bonbony a cukrovinky navíc představovaly na první pohled atraktivní a lákavou pochoutku. Proto docházelo k tomu, že si bonbony v HHC-matech kupovaly i děti, které jsou citlivější na předávkování.

K nástupu účinků u nich dochází rychleji, na což má vliv třeba i nižší tělesná hmotnost. Aby se dítě předávkovalo, stačí mu mnohem menší množství HHC v porovnání s dospělým. Působení HHC navíc závisí na formě, v jaké se dostane do těla. Předávkování je v případě edibles s HHC mnohem snazší, protože trvá delší dobu, než organismus látku vstřebá. Při kouření a vapování se dostavují účinky rychleji. Uživatelé proto nemají potřebu dát si hned další dávku, což neplatí u bonbonů a cukrovinek.

Centrální nervový systém se u dospívajícího jedince vyvíjí, takže si může snadněji a rychleji vytvořit silnou závislost na HHC. Mladiství navíc produkty s HHC často kombinovali s jinými psychoaktivními látkami, léky a alkoholem, což přispělo ještě k výrazně horšímu stavu. [11, 12, 13, 14, 15]

Dočasný zákaz prodeje HHC

Podle zákona nyní patří HHC na seznam návykových látek a jeho distribuce, prodej i užívání je trestné. Toto opatření se navíc vztahuje i na deriváty HHC, kam patří HHC-O (hexahydrokanabinol-O-acetát) a THCP (tetrahydrokanabiforol). Zákaz nabyl platnosti 6. března 2024 a bude trvat do 1. ledna 2025. Jedná se tedy jen o dočasné řešení, po kterém nabude v účinnosti nový zákon o psychomodulačních látkách.

Díky němu bude HHC opět do jisté míry legalizováno, ale prodejci budou muset dodržovat přísná pravidla. V praxi to bude vypadat tak, že si výrobky s HHC budou moct koupit pouze dospělí lidé ve specializovaných prodejnách. Do těchto prodejen nebudou smět vstupovat osoby mladší 18 let. Zákon bude také zakazovat cílenou reklamu. Výrobky s HHC už se navíc nebudou smět prodávat ve formě cukrovinek a hraček. [16, 17, 18, 19]

