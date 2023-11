Zajímá vás, jak naučit dítě lézt? Dopřejte mu dostatek času na bříšku

Kdy je správný čas naučit dítě lézt?

Děti se zpravidla začnou převalovat kolem tří až pěti měsíců. Vaše dítě by se mohlo nejprve převrátit ze zad na bříško, ale klidně i naopak, nebo by se mohlo jednoduše otočit na bok. Ať se vaše miminko kroutí jakýmkoli způsobem, je to úspěch, ze kterého je třeba se radovat.

Většina kojenců začíná lézt někdy mezi šesti a deseti měsíci věku. Stejně jako při převrácení existuje několik různých způsobů, jak se vaše dítě může začít plazit. Například se může začít kroutit po podlaze na břiše, tlačit vpřed nohama, přitahovat se pažemi apod. Důležité je vědět, že neexistuje žádný správný nebo špatný způsob, jak miminka začnou lézt.

Jak naučit miminko lézt?

Ve skutečnosti své dítě učit lézt nemusíte. Jedná se o přirozený vývojový milník, ke kterému dochází, jakmile je váš potomek připraven. Přesto však můžete udělat několik věcí, které jej k pohybu povzbudí. A samozřejmě existují kroky, které můžete učinit, abyste se ujistili, že hrubá motorika vaší ratolesti je na správné cestě.

Vzhledem k tomu, že miminka mají vrozenou touhu pohybovat se, pomáhat jim naučit se lézt znamená méně učit a více jim dávat příležitosti k procvičování dovedností, které potřebují. Zde je několik tipů, které můžete udělat, abyste pomohli vašemu dítěti naučit se lézt.





Vytvořte dítěti hrací prostor na zemi

Vytvořte si na podlaze plochu se zajímavými hračkami a věcmi, které mohou bezpečně prozkoumat. Pokud máte podlahu bez koberců, můžete své ratolesti pomoci tím, že ji obléknete do dlouhých rukávů a kalhot. Oblečení na hladkém povrchu jí pomůže pohybovat se s menším třením, což jí trochu usnadní začátek.

Dětem, které netráví dostatek času na podlaze, může trvat déle, než si osvojí sílu, kterou potřebují k lezení. I když máte houpačku, chodítko, odrážedlo a další dětské pomůcky, které vynikajícím způsobem udrží vašeho malého uličníka v bezpečí, čas na podlaze pohyb podporuje více.

Dopřejte svému dítěti přiměřený čas na bříšku

Nejspíš dobře víte, že děti by měly vždy spát na zádech. Nicméně když jsou vzhůru, je dobré nechat je každý den chvilku na břiše. Jakmile vaše miminko tráví čas i ležením na břiše, procvičuje si zvedání hlavičky ze země, posiluje trup a záda a může volně pohybovat končetinami. Tyto aktivity pomáhají budovat svaly, které bude pro lezení potřebovat.

Některým kojencům se čas na bříšku moc nelíbí. Pokud váš potomek křičí nebo protestuje, zkuste to dělat jen v krátkých intervalech a jen několik minut. Můžete si také zpříjemnit hraní na podlaze tím, že mu dáte několik minut v různých pozicích, včetně stran, zad a břicha. A nakonec si můžete zkusit lehnout na záda a dát si miminko na břicho, abyste se mohli dívat na jeho tvář, zatímco cvičí zvedání hlavy.

Jak naučit dítě plazit?

Děti již mají instinktivní snahu o pohyb, ale můžete je navíc trochu motivovat tím, že jim dáte něco, po čem sáhnou. Zkuste položit jejich oblíbenou hračku na zem během doby, kdy jsou na bříšku, ale umístěte ji mimo dosah ruky. To je zaujme a zvýší jejich úsilí se k hračce dostat. Dalším trikem je umístění zrcadla na podlahu před vašeho potomka. Když batolata vidí svůj odraz v zrcadle, může je to motivovat k postupnému plazení se k objektu.¨

Pravděpodobně vyzkouší jiné kreativní způsoby, jak se k hračce dostat, jako protahování a natahování rukou. Pokud dokážete odolat pokušení posunout hračku trochu blíž, možná vás překvapí, jak trpělivé děti mohou být, když samy pracují na řešení problému.

Váš potomek se navíc může začít plazit dříve, pokud se s ním vy nebo jeho starší sourozenec v době, kdy je na bříšku, budete rovněž na podlaze. Pravdou je, že i když miminko uvidí svou oblíbenou hračku několik centimentrů od sebe, možná nebude vědět, jak se začít plazit. Pokud mu ale ukážete, co má dělat, může napodobit váš pohyb a pokusit se plazit směrem k objektu.

Jak naučit dítě lézt po čtyřech?

Většina dětí nepůjde rovnou z ležení do lezení po rukou a kolenou. Ve skutečnosti se některá batolata nikdy nenaučí „klasické procházení“, kdy se střídá pravá a levá noha s levou a pravou rukou, zatímco jsou na rukou a na kolenou.

Mnoho batolat místo toho získává kreativitu v různých druzích pohybu. Například vaše ratolest může začít tzv. „vojenským plazením“ tím, že leží na břiše a táhne se rukama vpřed. Mohly by také používat více nohy než paže, zvedat tělo tím, že narovnávají nohy a pak se budou pohybovat vpřed. Může rovněž zkusit se posadit a vyrazit vpřed po zadečku a pomocí paží a nohou se pohybovat dopředu. Nebo dokonce mohou přeskočit plazení a přejít rovnou z převalování do sedu a poté k chůzi.

