Jak oddálit menstruaci bez antikoncepce? Pomohou specifické prášky nebo bylinky

Oddálení menstruace antikoncepcí

Posunutí menstruace je možné různými způsoby, které se odvíjejí od toho, zda užíváte hormonální antikoncepci (HA) a zároveň od toho, jaký typ antikoncepce berete. Pokud nepatříte mezi uživatelky HA, můžete také vyzkoušet oddálení menstruace přírodní cestou za pomoci některých osvědčených babských rad. Přestože v současné době existuje celá řada výrobců hormonální antikoncepce, můžeme ji rozdělit na dva základní typy podle toho, zda obsahuje tablety monofázické či trifázické.

Posunutí menstruace s monofázickými tabletami

Pokud užíváte tablety monofázické, znamená to, že složení hormonů v jednotlivých tabletách je po celý cyklus stejný a posunutí menstruace tedy docílíte pouze tím, že nevynecháte klasickou sedmi denní pauzu. Menstruaci následně nedostanete, jelikož tělo zůstane pod vlivem hormonů. Dejte si však pozor abyste nepřekročily maximální počet možného oddálení, což je třikrát. Stejným způsobem fungují i antikoncepční náplasti, u nichž pro oddálení mensesu stačí náplast jeden týden nevynechat.

Posunutí menstruace s trifázickými tabletami

V případě trifázických tablet se však hladina hormonů v odlišných fázích menstruačního cyklu liší, tudíž nemůžete navázat na další platíčko bez vynechání týdenní přestávky. V tomto případě je potřeba navštívit lékaře, který vám předepíše speciální prášky na oddálení menstruace. Jedná se o stejný typ léků, kterými je možné menstruaci oddálit i bez užívání antikoncepce nebo při použití nitroděložního čípku.

Prášky na oddálení menstruace

Léky na oddálení menstruace musí předepsat váš ošetřující gynekolog, který má přehled o vašem zdravotní stavu, případně praktický lékař. Tento typ léků je vázaný preskripčně, což znamená, že volně prodejné léky na oddálení menstruace neseženete. Jedná se o prášky obsahující vysokou dávku syntetického ženského hormonu ze skupiny progestinů. V některých případech je možné také přistoupit k injekci na oddálení menstruace.





Tyto léky je potřeba je začít brát nejméně 3 dny před očekávaným začátkem krvácení a následně je užívat po celou dobu, kdy si nepřejete menstruovat. Jakmile tabletky vysadíte, zpožděná menstruace se zpravidla dostaví do 4 dnů. Menstruaci tímto způsobem lze oddálit až o jeden měsíc, přičemž léky je nutné užívat dvakrát denně. Pokud máte menstruační cyklus nepravidelný, doporučuje se začít tabletky brát již týden před očekávanou menstruací, o tom se ale podrobněji pobavíte se svým lékařem.

Kdy léky na oddálení menstruace nejsou vhodné?

Je důležité si uvědomit, že požití vyšší dávky zmíněného hormonu není pro tělo zcela přirozené a může se vám na nějaký čas rozhodit menstruační cyklus, a někdy se dokonce mohou dostavit vedlejší účinky léků, jako je bolest hlavy, nevolnost či napětí v prsou. Je tedy dobré zvážit, zda skutečně chcete menstruaci zpozdit tímto způsobem a zda je oddálení nutné.

Na druhou stranu lékaři doporučují upřednostnit oddálení menstruace před koupáním ve vodě (zejména v bazénech a sladkovodních vodách) se zavedeným tamponem, jelikož zde hrozí zvýšené riziko infekce. V případě, že se chystáte na dovolenou a chystáte se koupat, může být oddálení vhodnější volbou. Pokud existuje možnost, že jste těhotná nebo pokud kojíte, rozhodně pro vás tento prostředek vhodný není. Stejně tak se prášky nedoporučují dívkám mladším 18 let.

Jak oddálit menstruaci bez antikoncepce a bez léků?

Zajímá vás, jak zpozdit menstruaci přírodní cestou? Pokud se chcete vyhnout zatěžování těla přebytečnými hormony a raději dáte na osvědčené babské rady, i pro vás existuje jisté řešení. Tímto způsobem je dobré zvážit i opačný způsob, totiž uspíšení menstruace.

Mezi jednu z osvědčených rad, které se předávají z generace na generaci pro oddálení krvácení, patří citrón, konkrétně tedy jeho šťáva. Pokud chcete co nespolehlivěji dosáhnout svého cíle, měly byste alespoň týden před očekávaným začátkem mensesu pít šťávu s citronu. Samozřejmě není nutné pít jí samotnou, to by asi nebylo moc příjemné, šťávu lze smíchat s vodou i s cukrem, aniž by se snížil její účinek.

Pokud se rozhodnete menstruaci naopak uspíšit, aby se dostavila před očekávaným termínem, můžete zkusit užívat med, konkrétně několik lžic denně, nebo také bylinky. Obecně se nejčastěji doporučuje užívat kontryhel obecný nebo čaj z třezalky, z měsíčku či šalvěje. Tyto bylinky údajně obsahují bylinné hormony, jež dokážou ovlivnit ženské hormony.

Jak vyvolat opožděnou menstruaci?

Pokud vás trápí opačný problém a menstruace se vám opozdila ať už v důsledku užívání léků nebo z neznámé příčiny, vyzkoušet můžete již zmíněné bylinky, které dovedou ovlivnit ženský cyklus. Kromě bylinek se rovněž nebojte zapojit fyzickou aktivitu, neboť fyzická námaha dokáže menstruační krvácení také vyvolat.

Další možností je například horká koupel, případně sprcha, jelikož teplá voda má schopnost roztahovat cévy a uvolnit napětí. Pokud by se po žádné ze zmíněných metod menstruace stále nedostavila, bude vhodné kontaktovat vašeho lékaře, který vám poradí, jak dále postupovat.

Zdroje: mojezrdavi.cz, prozeny.cz, ordinace.cz