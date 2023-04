Jak na jídelníček při jaterní dietě? Vysaďte alkohol a omezte tuky

Proč jsou játra důležitá?

Játra patří k našim největším a zároveň i velice důležitým orgánům. Jsou umístěná v pravé horní části břicha, přičemž jejich část zasahuje i doleva. Funkce jater je nenahraditelná, stojí totiž za detoxikací organismu. Pomáhají odbourávat zbytky léků, alkoholu i dalších toxinů, které se dostaly do našeho těla. Játra se podílejí i na látkové přeměně základních živin, tedy tuků, sacharidů a bílkovin, čistí krev a tvoří se v nich žluč.

Pokud játra nepracují tak, jak mají, pacienta na to upozorní celá řada příznaků, mezi které patří:

bolest břicha,

trávicí potíže (nadýmání, zvracení…),

nechuť k jídlu, hubnutí ,

, změna barvy moči a stolice,

únava,

bolest hlavy,

zažloutlé bělmo a kůže,

zvětšená játra,

psychické změny.

Tyto příznaky mohou upozorňovat na celou řadu nemocí. Mohou být projevem hepatitidy či infekční mononukleózy, ale také toxického poškozená jater nadměrnou konzumací alkoholu, léků či otravou chemickými látkami. Na vině může být rovněž jaterní steatóza, což je odborný název pro ztučnění jater, anebo cirhóza, tedy závažné poškození způsobující nevratné změny v tkáni. V neposlední řadě mohou být obtíže i signálem nádorového onemocnění.

Co vede k poškození jater?

Dříve, než si řekneme, v čem spočívá jaterní dieta, je dobré vědět, jaké návyky nejčastěji vedou k poškození tohoto životně důležitého orgánu. Mezi nejčastější příčiny vzniklých problémů patří:

častá konzumace alkoholu ,

, kouření,

konzumace ochucovadel, barviv a konzervantů,

potraviny s vysokým obsahem tuku a soli.

V čem spočívá jaterní dieta?

Jak už z výše popsaného vyplývá, kondice jaterní tkáně jde ruku v ruce se zdravým životním stylem. Strukturu jater nejvíce narušují toxiny, které dostáváme do těla, ale také třeba nadměrná konzumace tučných potravin. Jaterní dieta proto spočívá zejména v omezení pokrmů bohatých na rostlinné i živočišné tuky. Kromě nutné regenerace, kdy je pacientovi doporučena přímo lékařem, ji lze aplikovat i dobrovolně za účelem detoxikace. To se jednou za čas doporučuje jedincům, kteří často konzumují alkohol a navštěvují fastfoodové restaurace.

Stejně jako v případě žlučníkových kamenů, ani při jaterní dietě se nedoporučuje jednotlivé pokrmy příliš kořenit, dále pak není vhodné do jídel přidávat bujón či jiné konzervanty, ale ani konzumovat nadýmavé potraviny, jakými je třeba květák a cibule. Důležitou roli hraje i způsob vaření, při potížích s játry se totiž doporučuje výhradně dušení či vaření. Smažení se naopak nedoporučuje vůbec. Jídlo je vhodné rozdělit do více menších porcí a konzumovat ho v pravidelných intervalech. Je rovněž třeba zcela vynechat alkohol.

Jaterní dieta obvykle trvá několik měsíců, protáhnout se však může i na půl roku. Ve vážnějších případech potřebují játra na regeneraci ještě více času, a tak dietní omezení někteří pacienti dodržují i po dobu několika let, ti nejpostiženější pak celý život.

Vedlejším účinkem jaterní diety bývá redukce tělesné hmotnosti, což je dáno absencí alkoholu a tučných pokrmů. Na druhou stranu se tento typ stravování přímo za účelem hubnutí nedoporučuje. Vzhledem k vynechání velkého množství jídel není jídelníček příliš bohatý na všechny živiny, a tak by v dlouhodobém horizontu mohl jinak zdravým jedincům spíše uškodit.

Jaterní dieta: jídelníček

Pokud se vás týkají obtíže spojené s játry, určitě vás zajímá, jaký je v případě jaterní diety jídelníček a co vše budete muset vysadit.

Co jíst při jaterní dietě?

libové maso – drůbeží, králičí,

libové ryby,

zeleninu, která nenadýmá – cuketa, dýně, brambory, mrkev,

– cuketa, dýně, brambory, mrkev, ovoce,

nízkotučné mléčné výrobky,

starší nekynuté pečivo.

Z bylinek a koření je pak vhodná třeba bazalka, petržel, pažitka, majoránka, bobkový list, kopřiva, medvědí česnek, kardamom, kmín, zázvor, rozmarýn či heřmánek pravý. V malém množství je možné zahrnout zdravé rostlinné tuky, například olivový olej.

Co nejíst při jaterní dietě?

tučné mléčné výrobky – sýry, smetana,

tučné maso a ryby ,

, vnitřnosti,

uzeniny,

čerstvé a kynuté pečivo,

tuky – sádlo,

sladkosti,

vejce,

ostré koření a bujóny,

potraviny s vysokým obsahem soli,

potraviny způsobující nadýmání – luštěniny, květák,

alkoholické nápoje.

Jaterní dieta a káva

Pacienti se velice často ptají například na to, zda se vylučuje při jaterní dietě káva. Pokud si bez ní svůj den neumíte ani představit, můžete být klidní, pravidelná konzumace rozumného množství kávy může riziko jaterních nemocí dokonce snížit. Kvalitní káva má pozitivní vliv také na zánětlivé procesy v játrech pacientů s hepatitidou C. Pozitivním způsobem rovněž ovlivňuje enzymy v játrech.

Dieta při cirhóze jater

Cirhóza jater, které se lidově říká tvrdnutí jater, je závažné onemocnění, které může výrazně zkrátit život pacienta, přičemž v těžších případech je často nutná transplantace orgánu. Za rozvojem onemocnění stojí zpravidla nadměrné pití alkoholu. Vzhledem k tomu, že dieta při cirhóze jater představuje jedinou účinnou metodu, jak proti nemoci bojovat, je nutné ji na sto procent dodržovat, zejména co se týče alkoholové abstinence.

Dietu při cirhóze je dobré doplnit o řadu vitamínů, zejména pak A, D, E a K. Pacienti, kteří mají kvůli nemoci sníženou chuť k jídlu anebo trpí zvracením a úbytkem na váze, by měli mít dietu nastavenou tak, aby během ní přijímali dostatek živin.

Dieta při ztučnění jater

Při steatóze, tedy ztučnění jater, dochází k hromadění přebytečného tuku v játrech, což způsobuje jejich poškození. I v tomto případě bývá na vině nadměrná konzumace alkoholu, obtíže ale může způsobit také cukrovka nebo obezita. V takovém případě je jaterní dietu nutné přizpůsobit i těmto nemocem, v případě cukrovky se zaměřit na redukci cukru a kontrolu krevní hladiny a u obézních pacientů snížit kalorický příjem.

Ztučnění jater se v počáteční fázi nemusí projevovat nijak výrazným způsobem. Pokud se však neléčí, může vyvolat zánět a vyústit v závažnější onemocnění, jakým je cirhóza jater. Aby se zhoršení stavu předešlo a játra se mohla zregenerovat, je nutné pečlivě dodržovat jaterní dietu. Oproti cirhóze si však pacienti mohou výjimečně dopřát i malé množství alkoholu.

Množství tuku, které se u nemocných nachází v játrech, mohou pomoci snížit také omega-3 mastné kyseliny. Pravidelný příjem těchto prospěšných látek má totiž na oblast jater protizánětlivé účinky.

Jaterní dieta a mononukleóza

Jaterní dietu je nutné dodržovat také při infekční mononukleóze. Jedná se o onemocnění nejčastěji způsobené virem EB (Epstein-Barrové) a zpočátku může připomínat streptokokovou angínu, protože pacienti trpí horečkou a bolestí v krku. Mononukleóza však nereaguje na antibiotickou dietu. Objevují se navíc další příznaky, typicky:

nateklé mandle,

bolest pod pravým žebrem,

drobná tečkovitá vyrážka na měkkém patře ,

, zvětšení lymfatických uzlin na krku,

zvětšení lymfatických uzlin v podpaží,

zvětšení lymfatických uzlin v tříslech,

zvětšení sleziny,

zvětšení jater.

Dietu je v případě mononukleózy nutné dodržovat minimálně po dobu 6 měsíců, obecně ale do té doby, než dojde k úplné regeneraci jater. Kromě vysazení tuků je nutné se soustředit na pravidelnost stravy, která by ideálně měla být rozložena do celého dne. Jídelníček při mononukleóze by měl proto obsahovat velké množství kvalitních bílkovin, minerálů a vitamínů. Chybět by neměly ani složité cukry. Neméně důležitý je pak i dostatečný pitný režim. Alkohol a kávu je po dobu jaterní regenerace nutné oželet. Kromě tuků a nezdravých cukrů je nutné vynechat také slupky a zrníčka, ale i pálivá a kořeněná jídla.

Co se týče přípravy jídla, je v první řadě nutné vyhnout se smažení na oleji. Potraviny lze dusit v páře anebo vařit na vodě. Na pánvi lze jídlo opékat pouze nasucho.

Jaterní dieta jídelníček

Následující ukázky jídelníčku při jaterní dietě slouží pouze pro inspiraci. Jsou názornou ukázkou toho, jak se lze při špatných jaterních testech stravovat.

1. DEN:

Snídaně: bílý jogurt s banánem

Svačina: ovocné pyré

Oběd: krůtí plátek s bramborami

Svačina: chléb (ne čerstvý!) a tvarohová pomazánka

Večeře: tofu s pohankou a zeleninovým salátem

2. DEN

Snídaně: celozrnný rohlík s krůtí šunkou a nízkotučným sýrem

Svačina: acidofilní mléko

Oběd: dušené kuřecí maso, mrkvovo-bramborové pyré

Svačina: ovocný tvaroh

Večeře: pstruh se zeleninou

3. DEN

Snídaně: tvaroh s ovocem

Svačina: jablko-banánové pyré

Oběd: těstoviny s dušenou zeleninou a krůtím masem

Svačina: kefír

Večeře: roláda z kuřecího masa plněná rajčaty a paprikami vařená v alobalu

Zdroje: pestryjidelnicek.cz, bezhladoveni.cz, wikiskripta.eu