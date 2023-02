Co značí kruhy pod očima? Může jít o projev nevyspání, zadržování vody i vážné onemocnění

Kruhy pod očima: příčina

Kůže pod očima je velice tenká a jemná. Nachází se zde jen minimální množství podkožního tuku a málo potních a mazových žláz. Pokožka pod očima tudíž vykazuje přirozenou tendenci k vysušování, protože se sama nepromašťuje. Zároveň je zde soustředěna hustá síť kapilár a drobných lymfatických cév, které se nachází těsně pod povrchem a zvýrazňují tak kruhy pod očima.

To, jak zbarvené a tmavé mohou kruhy pod očima být, ovlivňuje zejména pigmentace a síla pokožky v této oblasti. Pokud se začnou kapiláry pod očima plnit krví (nebo cirkulace krve naopak vázne), objeví se temné kruhy, které ale nepředstavují výhradně kosmetický problém. Někdy může jít o vedlejší příznak skrytého onemocnění.

K prohlubování kruhů pod očima dochází naprosto přirozeně při stárnutí. Pokožka se ztenčuje, klesá vlivem gravitace a ubývá podkožní tuk. Oční svaly ochabují a odstín cévek se stává sytějším. Člověk tak začíná působit celkově unavenějším a starším dojmem. [1, 2, 3]

Jak mohou vypadat kruhy pod očima?

Kruhy pod očima mohou vznikat z rozličných příčin. Pod toho se liší i jejich vzhled:

našedlé či nahnědlé kruhy pod očima – objevují se při nevyspání, dlouhodobém stresu a po pobytu v zakouřeném prostředí,

fialové kruhy pod očima – ukazují na nedostatek pohybu (sedavé zaměstnání) a špatné prokrvení,

modré kruhy pod očima – chudokrevnost, hormonální dysbalance,

kruhy pod očima s otoky – nedostatečná funkce štítné žlázy,

výrazně napuchlé kruhy s vodnatými váčky – špatná funkce ledvin,

nažloutlé kruhy pod očima – problémy s játry,

červené kruhy pod očima – může jít o projev alergie, dermatitidy či lokálního podráždění kůže.

Černé kruhy pod očima se objevují také při dehydrataci, z důvodu stárnutí pokožky a ztráty její elasticity (vyšší věk) nebo při nadměrném slunění. Rovněž mohou být dány genetickými predispozicemi. [4, 5]

Koho postihují kruhy pod očima?

Tmavé kruhy pod očima nejčastěji souvisí se špatným životním stylem, ztrátou elasticity pokožky a zhoršujícím se zdravotním stavem. Častěji se proto objevují u starších lidí. Také postihují osoby, které mají k jejich vzniku následující předpoklady:

genetické předpoklady od rodičů – světlá pleť, tenká kůže pod očima (žilky pak více prosvítají) nebo lebka s propadlejším očním okolím,

periorbitální hyperpigmentace – zvýšená tvorba pigmentu v okolí očí,

tmavší barva pleti – vyšší riziko hyperpigmentace. [6, 7]

Kruhy pod očima u dětí

U malých dětí se často objevují kruhy pod očima z důvodu nedostatku spánku. U kojenců patří mezi nejčastější příčiny tmavých kruhů pod očima alergie nebo sinusové infekce. Další příčinou může být dědičnost, výjimečně jde o projev vážnějšího onemocnění. [8]

Co na kruhy pod očima nejvíce pomáhá?

Základem je zjištění příčiny. Pokud člověka trápí tmavé kruhy pod očima často a neví, jaký by mohl být jejich důvod, je načase navštívit lékaře. Základní laboratorní biochemická vyšetření krve a moči odhalí nedostatečnou funkci štítné žlázy, špatný stav jater i poruchu ledvin. Stanovení krevního obrazu zase odhalí případnou anémii či jiné hematologické poruchy.

Pokud klinická a laboratorní vyšetření nepoukážou na žádné skryté onemocnění, je vhodné zaměřit se na detoxikaci organismu a změnu životního stylu:

dostatek spánku – kvalitní spánek je základ, doporučuje se během něj dostatečně podkládat hlavu, aby nedošlo k hromadění tekutin pod očima,

přiměřená námaha očí – časté a dlouhé zírání do monitoru a displeje očím neprospívá,

zdravý jídelníček podporující peristaltiku – pomáhá kysané zelí, jogurty a potraviny bohaté na vlákninu,

omezené solení – snížený příjem sodíku přispívá k mírnějšímu zadržování tekutin,

správný pitný režim – dehydratace je další příčinou vzniku kruhů pod očima,

bylinky podporující vylučování toxinů – ostropestřec mariánský, zlatobýl či lichořeřišnice,

potraviny obsahující rutin – udržují žilky pod očima ve výborném stavu, patří mezi ně například pohanka, amarant, jablka, fíky, rajčata, chřest či čaj rooibos. [9, 10]

Babské rady na kruhy pod očima

Jak na kruhy pod očima podle našich babiček? Mezi populární babské rady, které dokáží zmírnit kruhy pod očima, patří:

vychladlé čajové sáčky – vysoký obsah kofeinů a antioxidantů podporuje krevní oběh a stahuje rozšířené cévky,

plátky okurky či syrových brambor,

obklady z ledové kávy,

kostky ledu. [11]

Nejlepší krém na kruhy pod očima

Problémy s kruhy pod očima lze zmírnit používáním vhodné pleťové kosmetiky. Na oční okolí fungují výborně chladivé gely s obsahem vitamínu C, kyselinou hyaluronovou, retinolem a rutinem. Pomoci mohou i speciální emulze na projasnění očního okolí. Do své denní kosmetické rutiny by měl člověk zařadit i vhodný oční krém, který se nanáší každý večer před spaním. [12, 13]

Kruhy pod očima: odstranění pomocí zákroků

Pokud jsou kruhy pod očima velmi výrazné a preventivní opatření na ně nepůsobí, existuje několik dermatologických zákroků pro vyhlazení kruhů pod očima a zpevnění očního okolí:

výplně kyselinou hyaluronovou – injekční aplikace kyseliny hyaluronové probíhá v lokální anestezii, vyplní se propady v očním okolí a kůže se zpevní,

mikrojehličková radiofrekvence – tepelná terapie podporuje obnovu kolagenových vláken, výsledkem je vypnutá a silnější pokožka,

mezoterapie – tenkou jehličkou se aplikují regenerační látky zhruba tři milimetry pod povrch kůže, efekt je vidět okamžitě po ošetření,

mezonitě – jde o hladká vstřebatelná biovlákna, která vytvoří pod povrchem kůže jemnou síť, v ošetřené oblasti dojde k zesílení a vypnutí pokožky,

plazmaterapie – aplikace plazmy bohaté na krevní destičky (obsahují tzv. růstové faktory) vede k obnovení aktivity kožních buněk a regeneraci kolagenních vláken v hlubších vrstvách pokožky,

microneedling – mikrojehličky způsobí v kůži mikrotraumata, což spustí proces hojení a zrychlenou obnovu kolagenu. [14, 15, 16]

Jak zamaskovat kruhy pod očima?

Temné kruhy pod očima jsou pro mnoho žen strašákem a představují estetický problém, který je poměrně náročné zamaskovat.

Skvělým pomocníkem jsou v tomto případě krycí korektory na kruhy pod očima, které se prodávají v tekuté, pěnové nebo tyčinkové formě. Korektor by měl mít spíše teplejší odstín, který neutralizuje modré a fialové kruhy. Nanáší se v tenké vrstvě, kterou je poté nutné zafixovat pudrem. Vhodné jsou žluté pudry, které podpoří neutralizaci temných kruhů.

Oční okolí je nutné při líčení co nejméně ztmavovat. Černá tužka na spodní lince, tmavé stíny a černá řasenka na spodní řasy jsou naprosto nevhodné. Lepší je sáhnout po světlejší hnědé řasence a světlých stínech v barvách zlaté, šampaňské či broskvové. [17, 18]

Zdroje: onlinelibrary.wiley.com, mayoclinic.org, dermnetnz.org, mdpi.com, plasticsurgery.theclinics.com, healthcare.utah.edu, ncbi.nlm.nih.gov, healthline.com, dspace.cuni.cz

Proč vznikají kruhy pod očima?

U většiny lidí značí tmavé kruhy pod očima vedení nezdravého životního stylu plného stresu, nedostatku spánku a ponocování u počítače. Může jít ale také o projev nedostatečné funkce vnitřních orgánů, hormonální dysbalance či dehydratace.

Co by měl obsahovat vhodný krém na kruhy pod očima?

Aby působil oční krém co nejúčinněji, měl by obsahovat vitamín C, kyselinu hyaluronovou, retinol a rutin. Chladivé gely dokážou zmírnit otoky a zklidní podrážděné oční okolí. Výborné jsou gely v balení s roll-on, které slouží k jemnému promasírování a ochlazení tenké pokožky pod očima.

Co znamenají červené kruhy pod očima u dětí?

Červené kruhy pod očima u dětí často bývají vedlejším projevem alergické reakce nebo ekzému. Mezi další důvody patří častý pláč, kožní infekce a nedostatek spánku.