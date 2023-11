Menstruace při kojení bývá často nepravidelná. Kdy po porodu se objevuje první krvácení?

Krvácení po porodu

Když miminko přijde na svět (ať už přirozenou cestou, nebo pomocí císařského řezu), ženské tělo na to zareaguje prostřednictvím krvácení a vaginálního výtoku. Tento proces se označuje také jako lochie (očistky) a s jeho pomocí se ženské tělo zbavuje přebytečných tkání. Jde hlavně o zbytky placenty, části děložní sliznice, krevní koaguly, leukocyty a bakterie.

Hojivé procesy trvají zhruba po dobu šesti týdnů, a proto se toto období označuje jako šestinedělí. Během prvních několika dnů po porodu se krev objevuje hlavně ve formě sraženin a krvácení bývá poměrně silné a jasně červené. Později ale množství krve klesá, barva očistek se mění ze sytě rudé na hnědočervenou a následně přechází v nažloutlou nebo krémově bílou tekutinu.

Krvácení a výtok po porodu se mohou zhoršovat při vyšší tělesné námaze. Lochie také mívá výrazný zápach nebo dokonce „nasládlou“ vůni, jelikož nejde pouze o krev, ale také o zbytky tělesných tkání. Rozhodně však nezaměňujte toto krvácení za menstruaci. Ta by se měla dostavit nejdříve po uplynutí několika týdnů a zároveň bude mít pravděpodobně jasně červenou barvu. [1, 2]

První menstruace po porodu

Jakmile přijde dítě na svět a opadnou ty největší starosti, ženy se často začínají zajímat o to, kdy se objeví první krvácení, co to pro ně bude znamenat a jaký je vzájemný vliv menstruace a kojení. Příchod menstruace po narození dítěte přitom může výrazně ovlivnit celá řada různých faktorů, kam patří především:





frekvence a intenzita kojení,

výživa a životní styl matky,

stavba těla kojící ženy,

hormonální změny,

psychický stav.

Ačkoliv si některé ženy myslí, že kojení a menstruace nejdou dohromady, ve skutečnosti jsou na omylu. Kojení sice může nástup krvácení výrazně oddálit, ale neplatí to pro všechny ženy. Menstruace se tak může objevit ve chvíli, kdy se matka rozhodne přejít na příkrmy nebo dítě zcela odstaví, ale klidně i v době, kdy krmí své dítě pouze mateřským mlékem.

Doba, kdy se objeví první menstruace po porodu, je tedy velice individuální. U nekojících žen to obvykle bývá v průběhu 6–8 týdnů po příchodu dítěte na svět, zatímco kojící maminky mohou na nástup krvácení čekat klidně i 12–16 měsíců, tedy tak dlouho, dokud budou své miminko krmit mateřským mlékem.

Ne u všech žen se však dostaví menstruace po ukončení kojení, protože každý organismus je jiný. Některé kojící matky tak mohou začít krvácet klidně hned po šestinedělí, zatímco u jiných se vlivem laktace objeví nepravidelná menstruace, takže na další krvácení mohou čekat měsíce. Výjimkou však není ani situace, kdy ženy nemenstruují ještě ani dva roky po porodu. [3, 4]

Co má na menstruaci po porodu vliv?

Po porodu dítěte a vypuzení placenty začíná v ženském těle klesat hladina estrogenu a progesteronu, což jsou hormony, které se podílí na správné funkci menstruačního cyklu a mají vliv na růst děložní sliznice. Zároveň se obnovuje produkce gonadotropinu, který ovlivňuje dozrávání vajíček. Postupně by tak mělo dojít k obnově menstruace, ale jejímu nástupu obvykle brání kojení.

Laktace, což je jiné označení pro tvorbu a vylučování mateřského mléka, je proces vyvolaný a udržovaný hormonem prolaktinem, jenž zároveň blokuje funkci vaječníků a dokáže pozastavit nástup menstruace i ovulace. Produkuje ho hypofýza (podvěsek mozkový), přičemž pravidelné kojení dítěte udržuje jeho hladinu na poměrně vysoké úrovni. Lékaři tento stav označují jako laktační amenorea.

Jakmile dítě přijde na svět, ženské tělo bývá přirozeně vybaveno všemi potřebnými živinami, které jsou pro novorozence potřebné. Proto se doporučuje, aby matka dítě kojila, pokud je to alespoň trochu možné, čímž dopřeje svému miminku látky, které jsou nezbytné pro jeho správný růst a vývoj. Čím déle navíc žena kojí, tím je pravděpodobnější, že nástup menstruace o něco oddálí. [5, 6]

Menstruace při plném kojení

Jako plné kojení lékaři označují situaci, kdy ženy krmí novorozence mateřským mlékem alespoň 5× denně, a to nejméně po dobu 65 minut během jediného dne (tedy zhruba 5 × 10–15 minut). V takovém případě jsou vlivem kojení hladiny prolaktinu v těle matky poměrně vysoké, což by mělo účinné blokovat funkci gonadotropinu.

Ačkoliv množství prolaktinu v ženském těle neustále kolísá, při stimulaci bradavek během sání mléka dochází ke zvyšování jeho hladiny. Nejvyšší je zhruba po 30 minutách od začátku kojení a do normálu se pak vrací asi za 2–3 hodiny. Aby byla tvorba prolaktinu dostatečně vysoká, pauza mezi krmením dítěte by neměla být přes den delší než 4 hodiny a v noci by neměla překročit dobu 6 hodin.

Aby žena zabránila nástupu menstruace, je nutné udržovat hladinu prolaktinu neustále v dostatečné výši. Pokud se frekvence kojení sníží (například když dítě začne dostávat příkrmy), množství tohoto hormonu v organismu přirozeně klesá a naopak se začíná zvyšovat tvorba estrogenu, takže děložní sliznice může začít narůstat a postupně se objeví první krvácení. [7, 8, 9]

Menstruace a ovulace po porodu

Ať už se dostaví menstruace ještě při kojení, nebo až po něm, nemusí to hned nutně znamenat, že pacientka zároveň ovuluje. U velkého množství žen totiž po porodu vajíčka ve vaječnících zpočátku nedozrávají. Na druhou stranu však není vyloučené ani to, že kojící matka začne ovulovat dříve, než se dostaví samotné krvácení. [10, 11, 12]

Jak poznat, že se blíží menstruace po porodu?

Zatímco některé ženy nemusí zpočátku zaznamenat žádné obtíže, jiné může na blížící se krvácení upozornit hned několik typických symptomů. Mezi příznaky blížící se menstruace patří například:

Jak bude vypadat menstruace po porodu?

První menstruace po příchodu dítěte na svět (bez ohledu na to, zda se objevila již při kojení, nebo až po jeho ukončení) většinou bývá jiná než ta, na kterou byla žena zvyklá před otěhotněním. Její tělo se totiž musí pravidelnému cyklu opět přizpůsobit a na měsíční krvácení si zvyknout. Z toho důvodu může pacientka zpočátku zaznamenat například:

nepříjemné křeče v podbřišku, které jsou silnější než dříve,

přítomnost menších či větších krevních sraženin,

vyšší intenzitu a silnější tok krvácení,

silnou bolest při krvácení,

nepravidelnou délku cyklu,

dlouhé intervaly krvácení,

nebo naopak krátké a slabé špinění.

Zatímco některé ženy po porodu zaznamenají slabší a mírnější menstruaci než dříve, u mnoha pacientek se po porodu naopak poprvé začne objevovat premenstruační syndrom, a to až 14 dnů před očekávanou menstruací. Veškeré změny, kterými ženské tělo prošlo, jsou totiž velice náročné. Proto je důležité, aby se žena pokusila co nejvíce odpočívat (samozřejmě v rámci možností) a aby si v ideálním případě dopřála dostatek spánku.

Ve vzácnějších případech mohou být za intenzivní křeče a silnější krvácení zodpovědné problémy se štítnou žlázou nebo třeba adenomyóza (ztluštění děložní stěny). Mírnější krvácení naopak někdy souvisí se vzácnými zdravotními komplikacemi, jako je Ashermanův syndrom, jenž vede ke zjizvení děložní tkáně, nebo Sheehanův syndrom, který je způsoben poškozením hypofýzy často vlivem těžší ztráty krve.

Ačkoliv může být menstruace po porodu nepravidelná a jiná, než bývala dříve, a zároveň může kojení menstruaci výrazně ovlivnit, neměla by ženám způsobovat žádné větší zdravotní obtíže. Pokud tedy pacientka zaznamená některé z následujících obtíží, měla by se o situaci co nejrychleji poradit se svým ošetřujícím lékařem:

silné krvácení, kdy během hodiny prosákne více než jedna vložka,

krvácení, které doprovází náhlá a silná bolest břicha,

horečka, která zdánlivě přichází z plného zdraví,

krvácení, které trvá nepřetržitě po dobu delší než 7 dnů,

přítomnost velkých krevních sraženin,

nepříjemná bolest při močení,

zapáchající výtok,

těžké bolesti hlavy,

dýchací obtíže. [15, 16, 17]

Pravidelnost menstruace při kojení

Plné kojení obvykle nástup menstruace oddaluje, ale jakmile matka začne podávat miminku příkrmy nebo se intenzita kojení sníží (intervaly jsou delší a množství konzumovaného mléka nižší), zvedá se hladina estrogenů a začíná narůstat děložní sliznice. Následně se může dostavit nepravidelná menstruace při kojení, která mnohé maminky zaskočí nepřipravené.

Na nepravidelnost cyklu má vliv hned několik různých faktorů, kam kromě frekvence a intenzity kojení patří také celková únava, stres, nevyspání, špatná životospráva a kolísání hormonů. S nepravidelným krvácením po porodu se pak ale samozřejmě mohou potýkat i ženy, které nekojí. Jejich tělo se totiž stejně jako v případě kojících matek musí po porodu zotavit. Kromě toho navíc nepravidelná menstruace často souvisí také s anovulačním cyklem.

Obecně není možné jednoduše stanovit dobu, kdy se menstruační cyklus ustálí, protože každá žena je jiná. Podle odborníků se však interval nutný k obnovení pravidelnosti krvácení pohybuje zhruba od 6 měsíců do 2 let. Pokud navíc žena měla cyklus pravidelný i před otěhotněním, její menstruace by se měla vrátit do normálu poměrně rychle.

Že je perioda po porodu a při kojení nepravidelná, tedy obvykle není žádnou zvláštností. V některých případech, kdy se objeví také další příznaky, jako je špinění, příliš dlouhé krvácení nebo abnormálně dlouhé cykly, ovšem být nepravidelnost menstruace způsobena jinými faktory. Pro jistotu je tedy dobré zkonzultovat situaci s lékařem, který provede potřebná vyšetření. Na vině mohou být například tyto problémy:

děložní fibroidy,

cysty na vaječnících,

syndrom polycystických ovarií,

zánětlivé onemocnění pánve,

příliš velká ztráta hmotnosti.

Svého lékaře pak každopádně okamžitě kontaktujte ve chvíli, kdy zaznamenáte silnou bolest, která vám znemožňuje běžné činnosti, nebo třeba silné špinění mezi jednotlivými menstruacemi. Tyto problémy by ženy nikdy neměly podceňovat. [18, 19]

Kojení při menstruaci

Pokud žena po porodu dostane menstruaci ve chvíli, kdy své dítě stále kojí, může zaznamenat nečekané změny a problémy. Miminko totiž v průběhu krvácení nemusí mít o krmení tak velký zájem, jako mívá v jiných dnech, a během menstruace tak často jí méně. Lékaři předpokládají, že na vině je změna chuti mateřského mléka nebo pokles jeho množství.

Když se menstruace po porodu vrátí, miminko může být najednou více uplakané a úzkostlivé, může vyžadovat delší kojení z důvodu nižšího přísunu mléka, nebo může mléko dokonce odmítat (či méně pít), protože mu během matčiny menstruace jinak chutná. Dítě může být také podrážděnější než obvykle, ale situace by se měla po odeznění krvácení opět upravit.

Problémy ovšem nemusí souviset pouze s menstruací při kojení, jelikož na sníženou tvorbu mateřského mléka mohou mít vliv také další faktory, jako je například příliš dlouhý noční spánek dítěte, špatná technika kojení nebo používání dudlíku. Některé děti pak nástup krvácení při kojení vůbec nezaznamenají, takže si matka při krmení nemusí všimnout žádné výrazné změny. Během prvních dnů menstruace se však kojící ženy hojně potýkají s bolavými bradavkami.

Pacientky se často ptají také na to, jestli pro ně znamená menstruace konec kojení. Příchod poporodního krvácení by ale v žádném případě neměl být příčinou, proč krmení dítěte mateřským mlékem ukončit. Ve dnech, kdy miminko mléko odmítá, je lepší přikládat ho k prsu hladovější či ospalejší, ale situace by se měla poměrně rychle sama uklidnit. Pokud k tomu nedojde, nejlepším řešením je vyhledat lékaře a poradit se s ním o dalším postupu. [20, 21, 22]

Otěhotnění při kojení

Mnohé ženy se pak ptají i na to, zda lze otěhotnět při kojení bez menstruace a zda je kojení spolehlivou antikoncepcí. Spousta lidí totiž stále věří tomu, že během kojení není možné otěhotnět a na tento mýtus spoléhá. Mějte proto na paměti, že během kojení žena rozhodně otěhotnět může, a to jak ve chvíli, kdy již znovu menstruuje, tak i v momentě, kdy se krvácení ještě nedostavilo.

Před návratem samotné menstruace se totiž může objevit ovulace, kdy dojde k uvolnění vajíčka z vaječníků. Je tedy možné, že žena otěhotní v průběhu kojení, aniž by se dostavilo první krvácení po porodu. Také se často stává, že menstruace bývá nepravidelná, ale k ovulaci dochází. Pokud se tedy v tomto období chce žena vyhnout otěhotnění, měla by po domluvě s lékařem zvolit vhodnou antikoncepci. [23, 24, 25]

