Menstruační bolesti v těhotenství? Může za nimi stát prokrvování dělohy, orgasmus i potrat

Jsou menstruační bolesti v těhotenství normální?

Určité břišní křeče a bolesti žaludku v těhotenství jsou běžné. Křeče v raném těhotenství mohou být spojeny s mnoha příznaky těhotenství, včetně zácpy nebo zvýšeného průtoku krve do dělohy. Později v těhotenství mohou být spojeny s normálními příznaky, jako jsou Braxton Hicksovy kontrakce. Někdy však bolest břicha během těhotenství může být známkou stavu, který vyžaduje lékařskou péči. Vždy je nejbezpečnější zavolat lékaři o jakémkoli příznaku, který se vás týká. Křeče mohou být totiž například známkou:

Infekce močových cest

Preeklampsie

Předčasného porodu

Potratu

Běžné příčiny menstruačních bolestí v těhotenství

Běžné příčiny bolesti břicha a křečí během těhotenství, které se mohou objevit během kteréhokoli trimestru a nepředstavují tedy téměř žádné riziko, jsou:

Orgasmus : Křeče jsou způsobeny zvýšeným průtokem krve do pánevní oblasti a normálními kontrakcemi dělohy, ke kterým dochází při orgasmu. Není zde tedy důvod k obavám.

: Křeče jsou způsobeny zvýšeným průtokem krve do pánevní oblasti a normálními kontrakcemi dělohy, ke kterým dochází při orgasmu. Není zde tedy důvod k obavám. Dehydratace : Dehydratace může způsobit Braxton Hicksovy kontrakce, které obvykle začínají v polovině těhotenství a jsou zcela běžné. Být lehce dehydratovaná obvykle není velký problém, ale je důležité co nejrychleji doplnit dostatečné množství tekutin a snažit se dehydrataci předcházet.

: Dehydratace může způsobit Braxton Hicksovy kontrakce, které obvykle začínají v polovině těhotenství a jsou zcela běžné. Být lehce dehydratovaná obvykle není velký problém, ale je důležité co nejrychleji doplnit dostatečné množství tekutin a snažit se dehydrataci předcházet. Prokrvování dělohy : Během těhotenství vaše tělo posílá do dělohy více krve než obvykle. To může mít za následek pocit tlaku v dané oblasti. Obvykle pomáhá ulehnout a odpočívat nebo si dopřát teplou koupel.

: Během těhotenství vaše tělo posílá do dělohy více krve než obvykle. To může mít za následek pocit tlaku v dané oblasti. Obvykle pomáhá ulehnout a odpočívat nebo si dopřát teplou koupel. Infekce močových cest: Ta se může objevit zcela bez příznaků, často však způsobuje bolest nebo tlak v pánevní oblasti. Mezi další příznaky patří zakalená moč někdy s přítomností krve, bolest a pálení při močení, případně horečka. Obvyklým řešení bývá léčba antibiotiky.

Menstruační bolesti na začátku těhotenství

V prvním trimestru v těhotenství můžete zaznamenat menstruační křeče v souvislosti s tzv. implantačním krvácením. Mírné záškuby a lehké implantační krvácení jsou výsledkem oplodněného vajíčka navázaného na stěnu dělohy, ke kterému dochází přibližně 6 až 12 dní po oplodnění a trvá přibližně jeden den.

Mimoděložní těhotenství

K mimoděložnímu těhotenství dochází, když se oplodněné vajíčko implantuje jinam než do dělohy, což bývá obvykle do vejcovodu. To může způsobit křeče v prvním trimestru, obvykle v dolní části břicha. Může se začít projevovat jako tupá bolest a postupovat až k křečím, které se mohou postupně zhoršovat. Mimoděložní těhotenství často také způsobuje vaginální krvácení, točení hlavy a mdloby.

Pokud si myslíte, že možná dochází k mimoděložnímu těhotenství, okamžitě vyhledejte lékaře. Mimoděložní těhotenství bývají mimo jiné diagnostikována ultrazvukem a krevními testy kolem 5. až 6. týdne těhotenství. Takže pokud jste již podstoupily ultrazvuk v prvním trimestru a vše vypadalo v pořádku, mimoděložní těhotenství by nemělo být příčinou vašich bolestí.

Potrat

Jak poznáte bolesti způsobené potratem? Křeče v prvním trimestru těhotenství, které souvisejí s potratem, mohou být tupé nebo podobné menstruačním křečím. Obvykle se vyskytují v břiše, dolní části zad nebo pánevní oblasti a jsou doprovázeny krvácením. Ačkoli většina potratů se stane v prvním trimestru, nelze je vyloučit ani ve druhém trimestru.

Zda jsou vaše křeče v raném těhotenství způsobeny potratem, oplodněním vajíčka nebo rozšiřováním dělohy, může být těžké rozpoznat. Nejdůležitějším příznakem potratu, na který je třeba dávat pozor, je krvácení. Na rozdíl od křečí při implantaci jsou křeče při potratu obvykle doprovázeny krvácením, které trvá několik dní a časem se zhoršuje. Pokud se obáváte, že můžete potratit, je vždy namístě zavolat vašemu lékaři.

Bolesti v druhém a třetím trimestru těhotenství

Kolem 20. týdne těhotenství mohou začít kontrakce, jež představují proces, jak se vaše tělo připravuje na skutečný porod. Braxton Hicksovy kontrakce jsou relativně krátké (pouze sekundy až pár minut) a nepravidelné.

Pokud během druhého nebo třetího trimestru těhotenství zaznamenáte tyto křeče, zkuste změnit polohu. Posaďte se nebo lehněte, pokud například stojíte (a naopak), čímž by měly obtíže ustoupit. Pamatujte, že i během druhého trimestru může dojít i k oddělení placenty, preeklampsii a předčasnému porodu.

Menstruační bolesti na konci těhotenství

Jedním z příčin bolestí v 3. trimestru může být oddělování placenty. Pokud se placenta odděluje (částečně nebo úplně) od stěny dělohy před narozením dítěte, může to způsobit silné a přetrvávající bolesti břicha, bolesti zad a vaginální krvácení. Oddělení placenty je nejběžnější ve třetím trimestru, ale může nastat ve druhém. Pokud pociťujete bolesti břicha s krvácením kdykoli v druhé polovině těhotenství, je důležité okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Preeklampsie

Preeklampsie se vyvíjí ve druhé polovině těhotenství, obvykle ve třetím trimestru, a je charakterizována náhlým vysokým krevním tlakem a bílkovinami v moči. Může způsobit bolest v horní části břicha spolu s těžkými bolestmi hlavy, které nezmizí pomocí léků proti bolesti, silným otokem v obličeji a rukou, náhlým přírůstkem hmotnosti, který nesouvisí s jídlem, změnami zraku, nevolností nebo zvracením a dušností.

Preeklampsie, která není léčena, je nebezpečná jak pro vás, tak pro vaše dítě, protože může snížit množství kyslíku a výživy, které proudí k plodu. Pokud je včas zachycena a léčena, máte velké šance na zdravý průběh těhotenství, takže je nutné ihned vyhledat lékaře.

Menstruační bolesti před porodem

Porodní kontrakce přicházejí v pravidelných intervalech, trvají mezi 30 až 70 sekundami, postupem času se sbližují a zesilují a při změně polohy neodcházejí. Mezi další příznaky porodu patří pocit tlaku v pánevní oblasti (jako když vaše dítě tlačí dolů) a změna vaginálního výtoku (unikající tekutina nebo slabé krvácení).

Lékař by vám měl sdělit, kdy máte zavolat, pokud se u vás během třetího trimestru těhotenství objeví křeče, o kterých si myslíte, že by mohly být porodem. Vždy neváhejte zavolat, pokud krvácíte, praskne vám voda nebo máte známky preeklampsie, jako je náhlý otok nebo rozmazané vidění.

Jak si od běžných bolestí v těhotenství ulevit?

Úleva od bolestí v těhotenství závisí na příčině bolesti, kterou prožíváte. Následující tipy mohou zmírnit nejčastější příčiny křečí v břiše během těhotenství:

Lehněte si a na chvíli odpočiňte, což může zmírnit těhotenské křeče spojené s implantací, orgasmem, zvýšeným průtokem krve do dělohy a bolestí vazů.

a na chvíli odpočiňte, což může zmírnit těhotenské křeče spojené s implantací, orgasmem, zvýšeným průtokem krve do dělohy a bolestí vazů. Pijte hodně vody . To může ulevit od jakýchkoli křečí spojených s dehydratací, nadýmáním nebo zácpou.

. To může ulevit od jakýchkoli křečí spojených s dehydratací, nadýmáním nebo zácpou. Naložte se do teplé lázně , tím zmírníte těhotenské křeče související se zvýšeným prokrvením dělohy.

, tím zmírníte těhotenské křeče související se zvýšeným prokrvením dělohy. Noste břišní pás , který vám může pomoci zklidnit křeče v břiše spojené s bolestmi v druhé polovině těhotenství.

, který vám může pomoci zklidnit křeče v břiše spojené s bolestmi v druhé polovině těhotenství. Pokud si myslíte, že máte kontrakce Braxton Hicksovy kontrakce, měňte polohy. Lehněte si, pokud například stojíte.

