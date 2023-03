Trápí vás nafouklé břicho? Na vině může být těhotenství i špatný životní styl

Zcela běžný jev, který dokáže pořádně potrápit. Nafouklé břicho může být opravdu nepříjemné, hlavně pokud jím někdo trpí pravidelně. Kromě vypouklého břicha s nadýmáním totiž souvisí i pocit těžkosti, tvrdé břicho nebo bolestivé křeče. Ty vznikají důsledkem hromadění plynů ve střevech.

Nafouknuté břicho tedy představuje jeden z nejčastějších příznaků gastrointestinálních obtíží, přičemž někteří jedinci si na tento zdravotní problém stěžují pravidelně, zatímco u jiných se objeví pouze zřídka. Obecně se dá říct, že pacienty nejčastěji trápí:

Nafouklé břicho po jídle

Nafouklé břicho před menstruací

Nafouklé břicho v těhotenství (často na začátku těhotenství)

(často na začátku těhotenství) Bolest v podbřišku a nafouklé břicho

Nafouklé břicho a bolest zad

Tlak v žaludku a nafouklé břicho

Nafouklé břicho a zácpa

Nafouklé břicho a průjem

Nafouklé břicho a únava

Nafouklé břicho a křeče

Nafouklé břicho a pocit na zvracení

Příčiny nafouklého břicha

Co způsobuje pocit nafouklého břicha? Za plynatostí nejčastěji stojí špatná životospráva, konkrétně konzumace nezdravých či nevhodných potravin. Svůj podíl na problémech může mít i přejídání, hltání či překyselení žaludku. Tyto faktory pak mohou způsobit, že pacienty trápí nafouklé břicho po každém jídle nebo třeba večer před spaním.

Určitou roli hraje i nedostatečný pohyb nebo střídání různých diet. Nadýmání často trápí i ty jedince, kteří konzumují velké množství sycených nápojů a často žvýkají žvýkačky. Těmito činnostmi totiž polykají vzduch. Stejného výsledku docílí i ti, kteří u jídla mluví.

Chybu můžou pacienti hledat i ve svém šatníku. Problémy s trávením totiž paradoxně způsobují ty kousky oblečení, které je dělají hubenější. Příliš upnuté džíny možná zploští břicho, jejich častým nošením (a tedy i tlakem na podbřišek) si však jedinci způsobují trávicí potíže, a to například zácpu, pálení žáhy nebo již zmíněné nadýmání.

Bolest v podbřišku a s ním spojené tvrdé nafouklé břicho však nemusí souviset jen s nevhodnou stravou. Naopak může signalizovat i vážnější problém, konkrétně třeba:

Syndrom dráždivého tračníku

Celiakii – nesnášenlivost lepku

Rakovinu vaječníků

Endometrióza

Nafouklé břicho trápí i pacienty po laparoskopii. Jedná se však o poměrně krátkodobý stav, který v průběhu několika dnů odezní. Pokud se tak nestane, vyhledejte pro jistotu svého ošetřujícího lékaře, který vám poradí, jak dále postupovat.

Potraviny způsobující nadýmání

Potravin, které mohou způsobit nadýmání, je celá řada. Patří mezi ně například jídla s obsahem oligosacharidů, tedy luštěniny, některé druhy zeleniny (květák, brokolice, cibule a česnek), ovoce (broskve, meruňky, švestky, jablka), laktóza (mléko a čerstvý sýr) či sladidla a cereálie. Bolest břicha a neustále nafouklé břicho může způsobit i vysoký příjem soli nebo potraviny s náhražkami cukru.

Potravinové alergie

Za potížemi však mohou stát i potravinové alergie, jejichž výskyt je stále častější. O tom, že nějakou potravinovou alergií trpí, mnoho jedinců navíc ani netuší. Při dlouhodobých problémech proto doporučují lékaři takzvané eliminační diety. Ty spočívají v odstranění konkrétních potravin, například mléka, vajec nebo potravin obsahujících lepek. Pokud potíže odezní v momentě, kdy konkrétní potravinu vysadíte, je pravděpodobné, že trpíte potravinovou alergií.

Hormony a nadýmání

Trápí vás nafouklé břicho po každém jídle bez ohledu na to, co váš talíř obsahuje? Na vině může být také blížící se menstruace nebo těhotenství. Konkrétně hormony, které způsobují, že se žena cítí nafouklá dříve, než je na ní těhotenství skutečně poznat. Zpomalují navíc peristaltiku, a tak kromě nafouklého břicha budoucí matky obvykle trápí také zácpa.

Jak se zbavit nafouklého břicha?

Marně přemýšlíte, co pomáhá na nafouklé břicho a jak se tohoto problému co nejrychleji zbavit? Jak už zaznělo výše, nafouklé a často i tvrdé břicho bývá obvykle důsledkem špatné životosprávy. Pokud se u vás potíže objeví, měla by tedy jako první následovat její důkladná změna, jejíž podstatou by mělo být:

Omezení potravin, které jsou bohaté na oligosacharidy

Omezení potravin s náhražkami cukru

Omezení soli

Pokud se u vás prokázala potravinová alergie, je třeba tyto konkrétní potraviny z jídelníčku zcela odstranit. Pomocníkem při boji s nadýmáním jinak mohou být i probiotika, která doplní střevní mikroflóru o potřebné bakterie. Prospěšný může být také pohyb, ať už běh, jízda na kole nebo svižné pravidelné procházky.

Ne vždy si však s léčbou nadýmání vystačíte sami. Pokud máte podezření na potravinovou alergii určitě navštivte lékaře. Odborník by vás měl vyšetřit i v okamžiku, kdy nafouklé břicho doprovází velké bolesti, nadýmání je dlouhodobého rázu a neustává ani po změně životního stylu.

Na to, že se může jednat o vážný zdravotní problém, by zejména ženy mělo kromě bolesti v podbřišku upozornit také krvácení při pohlavním styku nebo těsně po něm. Podceňovat byste však neměli ani častý průjem či zácpu. Pokud jste zaznamenali některé z těchto obtíží, navštivte lékaře, který poradí, jak na nafouklé břicho vyzrát.