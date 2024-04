Očkování proti HPV je nově hrazené již od 11 let. Vakcínu by kromě dívek měli dostat i chlapci

HPV neboli human papillomavirus je termín, který označuje skupinu papilomavirů napadajících lidské buňky a způsobujících růst bradavic či jiných kožních výrůstků. Většina HPV infekcí nevede k rakovině, ale některé léze vyvolané konkrétními typy těchto virů (hlavně HPV 16, HPV 18) mohou způsobit vznik nádorů. Kromě obecně známého a obávaného karcinomu děložního čípku je to také karcinom hrtanu, ale i penisu, vulvy, vaginy a konečníku.

Od začátku letošního roku lze zdarma očkovat děti od 11 do 14 let včetně, a to jak dívky, tak chlapce. Toto rozhodnutí je v souladu s doporučením amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Důvodem je zjištění, že se infekce HPV může přenášet i jinak než pouze sexuální cestou, jak je běžně známo. Některé studie uvádí, že stačí kontakt kůže/kůže či kůže/sliznice. Jiné odborné studie připouští přenos infekce z matky na dítě během porodu.

V České republice je očkování proti této potenciálně prekancerózní infekci k dispozici už několik let. Ještě nedávno ale byla vakcína hrazena pouze dětem ve věku 13–14 let, protože se předpokládalo, že je nutné děti očkovat až těsně před začátkem jejich pohlavního života.





Vakcinaci doporučuje i předseda České vakcinologické společnosti prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. ve svém vyjádření pro Zdravotnický deník: „Apelovali jsme na očkující lékaře a ukazovali jim doporučení, jaký význam má HPV očkováni a jaký je potenciál dosáhnout, a za jakých podmínek, eliminace karcinomu děložního čípku v ČR. Komunikujeme také s gynekology, aby očkováni doporučovali. Hlavní roli ale mají pediatři, protože aby bylo možné dosáhnout eliminace rakoviny čípku, je nutné dosáhnout 90procentní proočkovanosti dívek ve věku do 15 let, plus 70procentní docházky žen ve věku 35–45 let na screening na onemocnění čípku a dostupnosti adekvátní léčby.“

Očkovací schéma je pro děti ve věku 9–14 let dvoudávkové s rozestupem 5–13 měsíců. Starší 15 let dostanou 3 dávky vakcíny, a to po 2 a 6 měsících. Ideální je tedy nechat své dítě očkovat co nejdříve.

Vakcinaci může podstoupit téměř každý. Výjimku tvoří pacienti, kteří měli na první dávku očkování silnou reakci, takzvaný anafylaktický šok. V jejich případě rizika převažují benefity, ale ke každému pacientovi je potřeba přistupovat individuálně. Pokud vaše děti trpí poruchou imunitního systému, konzultujte očkování se svým pediatrem.



