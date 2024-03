Plodnost ženy může ovlivnit řada faktorů. Jak poznat, že jste neplodná?

Kdy je žena nejplodnější?

Každá žena, která plánuje těhotenství a mateřství, by měla znát své plodné a neplodné dny. Zpravidla je možné otěhotnět zhruba 5 dní v měsíci, a to přibližně uprostřed menstruačního cyklu. Obvykle se jako nejvhodnější uvádí 14. den, to platí však jen za předpokladu, že váš menstruační cyklus trvá 28 dní. U každé ženy je délka cyklu individuální záležitostí a stejně tak i ovulace.

Přestože dozrálé vajíčko může být oplodněno pouze 24 hodin (tak dlouho trvá ovulace), spermie mají delší životnost, a proto se za plodné dny považuje i několik dní před ovulací (3 až 4) a ještě jeden den po ní. Ovulaci lze poznat na základě nejrůznějších tělesných příznaků, jako je otevřenost děložního čípku, změna bazální teploty, ovulační bolesti či špinění, ale jistější je udělat si ovulační test.

Abyste věděly, kdy je vhodná doba na provedení testu, je dobré znát délku svého menstruačního cyklu, nicméně se doporučuje test zkoušet zhruba týden před očekávanou ovulací, abyste ji nepromeškaly. Nevíte, jak vypočítat ovulaci na základě délky vašeho cyklu? Možná vám jako kalkulačka plodnosti pomůže tento článek.

Jak zvýšit plodnost ženy?

Pokud plánujete miminko a chcete zvýšit vaše šance na početí, měly byste věnovat péči především zlepšení vašeho životního stylu. V první řadě je důležité výrazně omezit alkohol, vyhýbat se kouření i nadměrnému pití kávy a přidat pravidelný pohyb.

Ale pozor, nadměrná zátěž naopak může způsobit, že nebudete ovulovat. Stejně tak bývá častým důvodem nemožnosti otěhotnět častý stres, proto ho zkuste co nejvíce omezit a naopak zapojit některé relaxační techniky.

Vyzkoušet můžete také hormonální jógu, akupunkturu nebo psychoterapii. Akupunktura neplodnost odvrací především díky tomu, že jejím prostřednictvím lze zvýšit hladinu endorfinů, jež účinně bojují proti stresu.

Podpora plodnosti u žen bylinkami

Na podporu ženské plodnosti je možné užívat některé bylinky, které mají pozitivní účinky. Buďte s nimi ale opatrné, není dobré je příliš kombinovat, a raději byste je proto měly zkoušet samostatně. O možných kombinacích je lepší poradit se s lékárníkem. Patří mezi ně především následující:

Jeřáb ptačí

Kotvičník

Dub letní

Andělika čínská

Dangšen

Lékořice lysá

Jak poznat neplodnost?

Ženský menstruační cyklus je poměrně složitý a může při něm docházet k různým nepravidelnostem. Z toho důvodu je naprosto běžné, že při prvních pokusech se vám nepodaří počít. To ovšem neznamená, že by hned jeden z páru byl neplodný.

Jestliže se vám nepodaří počít ani po roce snažení, tehdy je možné hovořit o problémech s plodností a je namístě podstoupit vyšetření plodnosti. Ženám starším 35 let se doporučuje test plodnosti již po 6 měsících neúspěchu s otěhotněním a ženám starším 39 let již po 3 měsících.

Dále je důležité si uvědomit, že roli hraje i frekvence nechráněného pohlavního styku. Pokud tedy máte sex pouze jednou v době ovulace, možná se vám nezadaří. Dalším poměrně spolehlivým ukazatelem je již zmíněný ovulační test, jelikož právě ovulace bývá ukazatelem plodnosti. Pokud zjistíte, že neovulujete, je vhodné vyhledat lékaře.

Vyšetření plodnosti u žen

Pokud se vám s partnerem nedaří ani po roce počít dítě, je možné, že je jeden z partnerů neplodný. Problémy s otěhotněním častěji nastávají u mužů, a to zhoršenou kvalitou spermií nebo jejich sníženým počtem. Proto se nejprve přistupuje k vyšetření mužské neplodnosti. Pakliže se prokáže, že ze strany muže je vše v pořádku, je namístě provést vyšetření u ženy.

Základní vyšetření plodnosti

Test plodnosti pro ženy v první řadě spočívá v zjištění, zda vaječníky uvolňují zralé vajíčko, jsou-li toho vůbec schopny a zda je možné oplodnění vajíčka spermiemi ve vejcovodu. Nejprve se provádí ultrazvukové a gynekologické vyšetření, jejichž prostřednictvím je možné ověřit:

Tvar a velikost dělohy

Přítomnost myomů

Velikost a kvalitu děložní sliznice

Stav vaječníků

Růst folikulů

Přítomnost cyst

Výskyt endometriózy

Krevní testy k vyšetření hormonů

Další vyšetření, které žena podstoupí, zkoumá hladiny hormonů v těle. Krevní testy mají za cíl poskytnout informace o stavu vaječníků a jejich schopnosti produkovat zralá vajíčka. Tento typ vyšetření se provádí mezi 1. a 3. dnem menstruačního krvácení a zjišťují se tak hladiny luteinizačního hormonu (LH), folikulostimulačního hormonu (FSH), prolaktinu a TSH hormonu, který stimuluje štítnou žlázu.

Imunologické vyšetření

Ženské tělo někdy může vytvářet protilátky, které ničí spermie partnera nebo dokonce vlastní vajíčka, případně později embryo. Test na přítomnost těchto protilátek se provádí pouhým odebráním krve. Pokud je příčina neplodnosti imunologická, přistupuje se k mimotělnímu oplodnění.

Hysterosalpingografie (HSG)

Tento hůře vyslovitelný název představuje vyšetření dělohy a vejcovodů. Konkrétně je při něm zkoumána průchodnost vejcovodů a tvar děložní dutiny na základě kontrastní látky, která je vpravena do těla. Někdy se místo HSG využívá RTG záření, nicméně tato metoda je šetrnější.

Hysteroskopie a laparoskopie

Posledním vyšetřením, které může žena při vyšetření plodnosti podstoupit, je hysteroskopie, jež umožňuje přímý pohled do děložní dutiny, a laparoskopie, kterou je možné detailněji nahlédnout do vaječníků a vejcovodů.

Neplodnost u žen: možné příčiny

Anovulační cyklus

Vrozené vývojové vady

Poškozené nebo neprůchodné vejcovody

Tvorba protilátek proti spermiím nebo vajíčku

Gynekologické záněty a kvasinkové infekce

Endometrióza (děložní sliznice mimo děložní dutinu)

Polycystické vaječníky (hormonální příčiny)

Myomy (svalové uzly)

Léčba neplodnosti

Na základě vyšetření a zjištění příčiny neplodnosti se přistupuje k její léčbě za předpokladu, že není nezvratná. Léčba se tedy odvíjí od získaných výsledků z testů a anamnézy. Pokud je příčinou neplodnosti anovulační cyklus, nejčastěji se přikročí k injekční aplikaci hormonů, které ovulaci vyvolají.

Je-li příčina neplodnosti jiného původu, lékař se s pacientkou zpravidla domluví na vhodném postupu umělého oplodnění, pokud to její zdravotní stav umožňuje. Zároveň se zjišťuje, zda je možné k oplodnění použít partnerovy spermie, nebo je nutné sehnat dárce. Při neschopnosti otěhotnět ani umělou cestou je možné zvážit adopci dítěte.

Jak se vyrovnat s neplodností?

Dlouhodobé pokusy o miminko a negativní výsledky testů plodnosti se na psychice často podepíší, jelikož dlouhodobé snažení způsobuje, že se ženy upínají především na tento proces, což může vést k vyčerpání i depresím.

Důležitou roli zde hraje i vzájemné porozumění mezi partnery, protože v opačném případě to může znamenat i konec vztahu. V první řadě je důležité nechat volný průběh svým pocitům, mluvit o nich a nedusit je v sobě, jelikož by se projevily později jiným způsobem.

V tuto chvíli je čas zvážit všechny klady a zápory bezdětného života a rozmyslet si, zda chcete přistoupit k adopci nebo se raději vydat jinou cestou, kterou byste s dětmi nejspíš neabsolvovali, například hodně cestovat nebo si dopřát více luxusu. Partneři by měli své názory vzájemně vyslechnout a domluvit se na dalším případném postupu. Rozhodně by ani jeden neměl toho druhého do ničeho nutit.

