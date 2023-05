Průjem v těhotenství může vést k dehydrataci a dalším komplikacím. Co za jeho rozvojem stojí?

Těhotenství a průjem

Těhotenství sice bývá popisováno jako nejkrásnější období v životě ženy, ale často se pojí také s řadou velmi nepříjemných zdravotních obtíží. Mezi ně patří třeba nevolnost, zvracení, bolest prsou, časté močení nebo zvýšená únava. Svou roli ovšem ve většině případů hraje i zácpa, která souvisí s hormonálními změnami a zpomalením činnosti střev.

Dalším problémem, na který si těhotné ženy často stěžují, je průjem. O tom lékaři hovoří ve chvíli, kdy nastávající maminka během jediného dne zaznamená alespoň tři řídké a vodnaté stolice, což obvykle doprovází křeče v břiše, zvýšená teplota, pocení nebo zimnice. Pokud je stolice normálně zformovaná, samotné časté chození na toaletu by nemělo představovat žádný problém.

Co může způsobit průjem v těhotenství?

Na rozdíl od zácpy, kterou mají na svědomí především hormonální změny, bývá průjem v těhotenství způsoben spíše vnějšími faktory. Svou roli zde mohou hrát poměrně běžné věci, které s graviditou vůbec nesouvisí. Sem patří třeba obtíže, které se dají vyřešit úpravou jídelníčku, nebo cvičení, se kterým žena začíná a její tělo si na něj teprve zvyká. Mezi další příčiny průjmu se řadí:

otrava jídlem,

dietní chyba,

virová infekce (střevní chřipka),

bakteriální infekce (například salmonelóza),

přítomnost střevních parazitů,

konzumace většího množství tekutin,

nesnášenlivost některých potravin,

užívání některých léků (magnézium),

cestování,

stres.

Ať už průjem těhotenství doprovází v jeho raném stádiu, nebo obtíže přicházejí teprve ve chvíli, kdy se blíží příchod dítěte na svět, rozhodně není radno tento problém podceňovat. V řadě případů se však ukáže, že za rozvojem obtíží stojí některé z faktorů, které přímo souvisí se změnami, s nimiž se ženské tělo musí během těhotenství vyrovnat, aby mohlo na svět přivést nový život.

Typické příčiny průjmu v těhotenství:

hormonální změny – hormony mohou během gravidity trávicí systém zpomalit, což způsobí rozvoj zácpy, ale stejně tak ho dokáží urychlit, takže pak ženy potrápí vodnatý průjem v těhotenství,

– hormony mohou během gravidity trávicí systém zpomalit, což způsobí rozvoj zácpy, ale stejně tak ho dokáží urychlit, takže pak ženy potrápí vodnatý průjem v těhotenství, změny ve stravování – řada nastávajících maminek se kvůli radostnému očekávání snaží dramaticky změnit svůj jídelníček k lepšímu, ale tento náhlý přerod může nešťastně podráždit žaludek, což způsobí průjem a zvracení v těhotenství,

– řada nastávajících maminek se kvůli radostnému očekávání snaží dramaticky změnit svůj jídelníček k lepšímu, ale tento náhlý přerod může nešťastně podráždit žaludek, což způsobí průjem a zvracení v těhotenství, zvýšená citlivost na některé potraviny – spousta těhotných žen v počátku gravidity zaznamená zvýšenou citlivost na různé pachy a chutě, takže potraviny, které jim dříve nevadily, mohou nově představovat problém a dráždit žaludek,

– spousta těhotných žen v počátku gravidity zaznamená zvýšenou citlivost na různé pachy a chutě, takže potraviny, které jim dříve nevadily, mohou nově představovat problém a dráždit žaludek, užívání prenatálních vitamínů – ačkoliv mohou být prenatální vitamíny dobré pro zdraví nastávající matky i jejího dítěte, jelikož obsahují některé z potřebných minerálů a vitamínů, zároveň někdy způsobují zvracení a průjem v těhotenství.

Průjem na začátku těhotenství

Pokud patříte mezi nastávající maminky, možná jste si všimly, že kromě zvracení často provází začátek těhotenství průjem. Taková situace rozhodně není nijak neobvyklá. V případě, že se nepřidají žádné jiné obtíže způsobené dehydratací, jako je motání hlavy, sucho v ústech či změna barvy moči, a průjem nepřetrvává déle než několik dnů, nemusíte se příliš znepokojovat.

Nastávající maminky si často myslí, že spolu s dalšími zdravotními komplikacemi patří mezi prvotní příznaky těhotenství průjem. Ačkoliv se jedná o poměrně častý problém, s nímž se gravidní ženy musí potýkat, průjem jako příznak těhotenství úplně brát nemůžeme. Pokud se dostaví v prvních dnech nebo týdnech po početí, jedná se spíše o fyziologickou reakci na náhlé tělesné změny.

Průjem v začátku těhotenství tedy často bývá důsledkem procesů, které ovlivňují pohyby střev. Pokud má tento problém některou z výše popsaných příčin, miminko nijak neohrožuje, protože případné viry nebo bakterie zůstávají v trávicím traktu matky. Velkým rizikem jsou ovšem zvýšené ztráty vody a případná dehydratace.

Průjem na konci těhotenství

Pokud zaznamenáte průjem v závěrečných týdnech gravidity, může se jednat o předzvěst blížícího se porodu. S tím, jak těhotenské bříško roste, se průjem objevuje stále častěji, protože se ženské tělo připravuje na příchod potomka. Děloha se stahuje (ovšem ne příliš bolestivě), čímž masíruje stěnu kliček tlustého střeva. Tak dochází k přirozenému pročištění střev.

Někdy průjem v těhotenství signalizuje, že do porodu zbývají pouhé dny nebo hodiny. Křeče v břiše, které ho doprovázejí, mohou dělohu rozdráždit a příchod dítěte pak bývá na spadnutí. Průjem v pokročilém těhotenství ovšem nemusí nutně znamenat, že se miminko každou chvíli narodí. Může být také důsledkem dietní chyby nebo jiné banální příčiny.

Zatímco některé těhotné ženy průjem vůbec nezaznamenají, a to ani během třetího trimestru, jiné se s tímto problémem potýkají poměrně často. Zkušenosti každé nastávající maminky jsou velice individuální, a co trápí jednu, nemusí obtěžovat druhou. Průjem v těhotenství nicméně není úplně neobvyklý. Kromě toho se před porodem objevuje také pálení žáhy, nevolnost či zvracení.

Co na průjem v těhotenství pomáhá?

Průjem vyvolaný dietní chybou, virovou infekcí nebo hormonálními změnami obvykle mívá rychlý nástup a poměrně brzy také odezní. Může ho navíc doprovázet celková nevolnost, zvracení, nadměrné pocení, zvýšená teplota nebo zimnice. Tyto faktory pak způsobují zvýšené ztráty vody a nastávajícím maminkám tak hrozí dehydratace.

Z toho důvodu je nezbytné soustředit se na pravidelné doplňování tekutin. Pijte raději po menších doušcích, ale o to častěji. Vzhledem k větším ztrátám vody byste měly svůj příjem tekutin také o něco zvýšit. Mezi nápoje, které je dobré při průjmu užívat, patří třeba různé čaje nebo minerální vody bez bublinek. Vyhněte se naopak slazeným limonádám, energetickým drinkům nebo kávě. Dále můžete sáhnout po iontovém nápoji, který doplní ztracené elektrolyty a potřebné minerály.

Důležitá je ovšem i strava, která by měla být lehká a snadno stravitelná. Nastávající maminky by do jídelníčku měly zařadit třeba dušenou rýži, dušenou mrkev nebo piškoty. Chybějící energii je pak dobré doplnit rychlými cukry v podobě ovoce, přičemž vhodný může být třeba banán nebo nastrouhané jablko bez slupky. Špatnou volbou naopak budou:

smažená jídla s vyšším obsahem tuku,

mastné a těžko stravitelné pokrmy,

potraviny s vysokým podílem vlákniny,

příliš kořeněná jídla,

mléko a mléčné výrobky,

sladkosti a rafinované cukry.

Vlivem nevolnosti, zvracení, průjmu a dalších těhotenských obtíží se nastávajícím maminkám často stává, že nemají hlad ani chuť k jídlu. I v tomto případě by však těhotné ženy měly dbát na dostatečný přísun tekutin (ideálně po lžičkách nebo malých doušcích) a samozřejmě také na pravidelnou stravu, aby jejich tělo nebylo příliš oslabené.

Dalším důležitým faktorem, na který by těhotné ženy trpící průjmem neměly zapomínat, je dostatečné množství odpočinku. Pokud máte doma malé děti, zkuste požádat o pomoc někoho ze svých blízkých. Budete-li dodržovat klidový režim, určitě se vám podaří překonat průjem rychleji, než při běhání za svými ratolestmi, při kterém se nestihnete najíst ani napít.

Léky na průjem v těhotenství

Pokud vás jako nastávající maminku trápí akutní průjem, jistě přemýšlíte, zda kromě úpravy stravování a doplňování tekutin existuje nějaký způsob, jak léčbu tohoto problému podpořit. Na trhu jsou dostupné různé přípravky, které by měly průjem účinně potlačit, ale pouze některé z nich jsou vhodné pro těhotné ženy. Vyzkoušet můžete například:

aktivní uhlí – dokáže na sebe navázat různé toxiny a plyny, čímž pomáhá efektivně chránit sliznici trávicího traktu (podává se hlavně v případě průjmu vyvolaného dietní chybou),

– dokáže na sebe navázat různé toxiny a plyny, čímž pomáhá efektivně chránit sliznici trávicího traktu (podává se hlavně v případě průjmu vyvolaného dietní chybou), probiotika – jsou schopná dodat do trávicího traktu probiotické kmeny bakterií, což pomáhá vybalancovat přirozené složení střevní mikroflóry (správné bakterie chrání trávicí ústrojí před možnými trávicími obtížemi),

– jsou schopná dodat do trávicího traktu probiotické kmeny bakterií, což pomáhá vybalancovat přirozené složení střevní mikroflóry (správné bakterie chrání trávicí ústrojí před možnými trávicími obtížemi), rehydratační roztok – slouží k doplňování tekutin při dehydrataci organismu, přičemž díky vyváženému poměru solí a minerálů pomáhá dodat organismu látky, které postupně ztrácí,

– slouží k doplňování tekutin při dehydrataci organismu, přičemž díky vyváženému poměru solí a minerálů pomáhá dodat organismu látky, které postupně ztrácí, hroznový cukr – používá se jako snadno dostupný zdroj, který dokáže rychle doplnit potřebnou energii (existuje ve formě bonbónů nebo v podobě sypkého sladidla),

– používá se jako snadno dostupný zdroj, který dokáže rychle doplnit potřebnou energii (existuje ve formě bonbónů nebo v podobě sypkého sladidla), mast na ošetření konečníku – pomáhá chránit jemnou pokožku před podrážděním, které průjem v těhotenství může způsobit.

Dříve se nastávajícím maminkám doporučoval také lék s názvem Smecta, který se používá k léčbě akutního a chronického průjmu. Léčivým přípravkem je v tomto případě přírodní čištěný jíl, jenž chrání sliznici trávicího traktu proti infekci i dalším škodlivým látkám. Podle nových norem se ale nejvnímavějším skupinám populace již nedoporučuje. Sem patří právě těhotné a kojící ženy nebo děti do 2 let věku.

Kdy vyhledat lékaře?

Pokud průjem přetrvává déle než dva nebo tři dny, rozhodně na nic nečekejte a kontaktujte svého ošetřujícího lékaře. To samé pak platí i v případě, že máte podezření na bakteriální infekci nebo přítomnost střevních parazitů. Zaznamenáte-li průjem ve spojení s užíváním některých léků, je namístě o tom svého lékaře informovat, aby vám mohl předepsat jiné medikamenty.

Dlouhodobý průjem v těhotenství může v některých případech vést k výrazným ztrátám tekutin, a jestliže se přidá také celková nevolnost, nechutenství nebo zvracení, pro nastávající maminky bývá obtížné tekutiny doplňovat, protože mají pocit, že v sobě nic neudrží. Takovou situaci by ale těhotné ženy rozhodně neměly podceňovat, protože může způsobit dehydrataci a rozvoj těhotenských komplikací.

Příznaky dehydratace:

suchá ústa,

lepící se rty,

bolesti hlavy,

pocit na omdlení,

nepříjemný pocit žízně,

menší množství moči,

tmavé zbarvení moči,

zapáchající moč,

nízký krevní tlak,

podrážděnost či zmatenost,

ospalost a celková slabost.

V případě potřeby může lékař pacientce podat tekutiny nitrožilní cestou, čímž její organismus opět získá potřebné živiny. Pokud se u nastávající maminky objeví silný průjem, je nutné provést několik testů, které pomohou odhalit příčinu obtíží. Kromě vzorků krve se do laboratoře posílají také vzorky stolice, v nichž mohou být patrné známky infekce. Na základě výsledků pak lékař předepíše antibiotika nebo jiné léky.

Prevence

Hormonálním změnám, které s probíhajícím těhotenstvím souvisí, se nastávající maminky samozřejmě nevyhnou. Existuje ovšem celá řada preventivních opatření, jejichž dodržování může pomoci zabránit rozvoji průjmu a dalších zdravotních komplikací. Sem patří například následující rady:

důkladně si umývejte ruce (před jídlem, po toaletě),

jezte hlavně zdravé a lehko stravitelné pokrmy,

vyhněte se tučným, mastným a příliš kořeněným jídlům,

dbejte na dostatečnou tepelnou úpravu pokrmů (zejména masa a vajec),

při cestování do zahraničí pijte pouze balenou vodu,

v cizích zemích si dejte pozor na led v nápojích,

během těhotenství se raději vyhněte experimentování s novými potravinami.

Zdroje: porodnice.cz, sukl.cz, lekarnickekapky.cz