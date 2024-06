Svalové křeče nepostihují jen sportovce. Mohou být následkem dehydratace i stresu

Co jsou svalové křeče?

Svalová křeč představuje náhlý, nekontrolovatelný prudký stah svalstva způsobený nedostatečným krevním zásobením pracujícího svalu nebo poruchou svalového metabolizmu. Jedná se o reakci, kterou se sval chrání před jeho případným poškozením. Tyto stahy přitom mohou probíhat v jakékoliv tělesné partii, nicméně ze všeho nejčastěji se objevují v následujících částech těla:

svalové křeče ve stehně,

svalové křeče v lýtku,

svalové křeče v chodidle,

svalové křeče v břiše,

svalové křeče v zádech,

svalové křeče v paži,

svalové křeče v obličeji.

Vyšší pravděpodobnost výskytu svalových křečí mají osoby, které trpí určitými nervovými poruchami nebo problémy souvisejícími se štítnou žlázou. Kromě nich jsou pak náchylnější ke zmíněným obtížím i další skupiny lidí, jako jsou například senioři, sportovci, obézní jedinci nebo osoby s nadváhou a také těhotné ženy. [1, 2, 3, 4]

Jaké mají křeče ve svalech příčiny?

Správné fungování svalů ovlivňuje mimo jiné příjem minerálů, jako je draslík a hořčík. Jejich nedostatek v organismu se může projevit právě svalovými křečemi, tedy stejně jako třeba ztráta elektrolytů při cvičení nebo při záchvatu průjmu či zvracení. Proto je potřeba přijímat dostatečné množství minerálů ve stravě a také dodržovat pitný režim.

Napětí a bolesti svalů však někdy vyvolává také stres a úzkost. V takovém případě se doporučuje praktikovat nějaká relaxační cvičení, masáže nebo meditace. Kromě toho může být za uvedené potíže v některých případech zodpovědný také kofein, různé stimulační drogy, nedostatek spánku nebo určité druhy léků, jako jsou například diuretika.





Někdy ale svalové křeče mohou značit i závažnější problém, než je jen nedostatek spánku nebo minerálů či stres. V horším případě se totiž jedná o symptom onemocnění ledvin, amyotrofické laterální sklerózy (ALS) nebo neuropatie. Mimo to se tímto způsobem může projevovat také skřípnutý nerv či velmi vzácný Isaacův syndrom, u kterého dané příznaky přetrvávají dokonce i ve spánku nebo v celkové anestezii.

Mimovolní chvění či vlnění svalu můžete navíc někdy cítit i na očním víčku. Tento jev se odborně nazývá myokymie a jedná se o viditelné svalové pohyby, které mohou být způsobené také výše uvedenými příčinami nebo i povětrnostními vlivy či koukáním do jasného světla. Tyto záškuby jsou zcela neškodné a obvykle rychle samy od sebe odezní. Krom očního víčka je můžeme pozorovat i kdekoliv jinde.

Druhy svalových křečí

Z hlediska příčiny, která křeče způsobuje, lékaři rozlišují dva typy těchto obtíží. První z nich jsou takzvané primární svalové křeče, které se nejčastěji vyskytují u starších osob, ale mohou se objevit i u mladších jedinců. Dochází k nim přitom zejména v důsledku zkracování šlach, které spojují svalstvo s kostmi.

Druhým typem jsou pak sekundární svalové křeče. Ty pacienta zpravidla postihují jako následek nějakých jiných zdravotních problémů, tudíž nepřicházejí samy od sebe. Jak bylo výše uvedeno, může se jednat například o různé nemoci ledvin, dehydrataci nebo infekční onemocnění. Stejně tak je ale způsobuje i přítomnost toxinů v krevním řečišti či vysoká hladina vápníku v krvi. [5, 6, 7, 8, 9, 10]

Jak se projevuje křeč ve svalu?

Někdy svalové křeče způsobují postiženému silnou bolest, jindy však vůbec bolestivé být nemusí. Dotyčná osoba má pocit, že se sval v daném místě pohybuje sám od sebe, přičemž tento jev obvykle trvá jen několik sekund nebo minut. V některých případech dokonce lze vidět i samotné svalové záškuby a občas je možné cítit i bolest svalu po křeči.

Někdy se také dostavuje pocit, jako by se celý sval stáhl a ztuhnul. Tento jev se nejčastěji objevuje v nohách a může být poměrně bolestivý. Sval je zároveň někdy i na dotek tvrdý. Pokud je svalový spasmus projevem nějakého neurologického zdravotního stavu, dotyčná osoba obvykle zaznamená ještě další příznaky, mezi které patří například:

Svalové křeče v nohách

Nejčastěji pacienty i zdravé osoby postihuje svalová křeč v lýtku nebo svalová křeč ve stehně. Typicky se jedná o následek tréninku nebo obecně nějaké vyšší fyzické zátěže. Zpravidla tyto křeče doprovází prudká bolest a ztuhlost svalové tkáně, přičemž nezřídka se tento stav projevuje v noci, když jsou nohy zrovna v klidu.

Příčin svalové křeče v nohou může být mnoho a není vždy snadné je přesně identifikovat. Odborníci uvádějí, že důvodem, proč lidé trpí těmito obtížemi, může být zkrácení svalu nebo přetížení určité svalové skupiny způsobené nesprávně vedeným tréninkem. Frekvenci a míru bolesti, respektive sílu křeče, pak mohou zmírnit některá protahovací cvičení.

Křeč v noze je navíc také běžným jevem, se kterým se potýkají těhotné ženy. V tomto případě k němu dochází kvůli růstu tělesné hmotnosti nastávající maminky a s ním souvisejícím zvýšením svalové zátěže dolních končetin. Kromě toho se tyto potíže častěji projevují také u osob se sedavým zaměstnáním nebo v případě nošení nevhodné obuvi. [15, 16, 17, 18]

Jak se zbavit křeče svalů?

Dobrou zprávou je, že svalové křeče většinou samy od sebe odezní do několika sekund nebo minut. Zpravidla tak není žádná léčba svalových křečí potřeba. Pokud je tento stav vyvolaný dehydratací, může samozřejmě pomoci doplnění tekutin. Americká osteopatická asociace navíc v případě, že vás postihne křeč ve svalu, doporučuje provádět následující opatření:

ukončení činnosti, která vedle ke vzniku křeče (například běh),

jemné masírování nebo protahování svalu,

uvolnění napjatých svalů pomocí vyhřívané podložky,

přiložení ledového obkladu pro zmírnění bolesti svalu.

Pakliže se křeč objeví v lýtku, doporučuje se přenést váhu na postiženou nohu a mírně ohnout koleno. Ačkoliv se zprvu může zdát, že je to neproveditelná akce, sval se tímto způsobem lehce protáhne, což může vést k úlevě. Stejně tak je vhodné pokusit se protáhnout nohu ve chvíli, kdy se křeč projevila v přední části stehna.

Pokud jde o křeče v trávicím traktu, může pacientovi lékař předepsat léky, které se odborně nazývají antispasmodika (spasmolytika). Jedná se o léčivo, jež se užívá pro uvolnění hladkého svalstva. Některé zdroje přitom uvádějí, že podobný účinek mají například i bambusové výhonky a bambusová míza. [19, 20, 21, 22, 23]

Prevence svalových křečí

Pakliže ke svalovým křečím nedochází v důsledku nějakého neurologického onemocnění, lze jim předcházet dodržováním určitých opatření, která souvisí s životním stylem člověka. Po cvičení se proto doporučuje zařadit lehký strečink a před cvičením byste se měli zase trochu zahřát, abyste předešli případným zraněním.

Vzhledem k tomu, že jsou obtíže často způsobeny svalovým přetížením, nedostatkem minerálů a ztrátou elektrolytů, je potřeba se v rámci prevence zaměřit jednak na doplňování hořčíku a sodíku, a jednak také na dostatečný příjem vody při vyšší fyzické zátěži. Pokud máte dlouhodobě nízký příjem draslíku a hořčíku, můžete buď užívat různé potravinové doplňky, nebo zařadit do své stravy potraviny bohaté na tyto minerály, kam patří například:

banány,

brambory,

luštěniny,

avokádo,

brokolice a kapusta,

červená řepa,

ořechy a semena,

celozrnné potraviny,

tmavá čokoláda,

mák,

droždí,

ryby a drůbež.

Stejně jako u řady jiných nepříjemných zdravotních stavů je i v případě svalových křečí potřeba dodržovat zásady zdravého stravování. Váš jídelníček by proto měl být pestrý a vyvážený, což zjednodušeně znamená, že by měl obsahovat všechny makroživiny a mikroživiny, které lidské tělo potřebuje, a to ve vhodném poměru. [24, 25, 26, 27, 28]

