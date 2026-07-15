Test kontrastní citlivosti: zkuste si, jak dobře uvidíte písmena při snižujícím se kontrastu

Ten je také známý jako Pelli-Robsonův test. Jméno získal po dvou vědcích, kteří s ním roku 1988 přišli, byli jimi Denis Pelli a John Robson. Oproti zrakové ostrosti bývá kontrastní citlivost často opomíjena, přestože se jedná o významný ukazatel kvality vidění, kdy její snížení může vést až ke vzniku nebezpečných situací, například při řízení za snížené viditelnosti.
Co je kontrastní citlivost?
Kontrastní citlivost značí schopnost oka rozlišovat mezi objektem a pozadím. Příkladem vysokého kontrastu je černý havran nacházející se na zasněžené pláni, nízký kontrast by vykazovala bílá myš ve sněhu. Jde o důležitý doplněk vyšetření zrakové ostrosti, jelikož v každodenním životě má na viditelnost objektů vliv spíše míra osvětlení než jejich velikost.
Zhoršená kontrastní citlivost může dané osobě ztěžovat řadu aktivit, včetně jízdy autem za tmy, mlhy či deště. K jejímu snížení přitom nejčastěji dochází v důsledku oční vady. Test tedy může sloužit k odhalení počínajícího onemocnění či vést ke korekci léčby. Za špatnou kontrastní citlivostí může stát kupříkladu katarakta, glaukom nebo věkem podmíněná makulární degenerace.
Jak test funguje?
Ke změření kontrastní citlivosti se mimo jiné používá Pelli-Robsonův test. Test pracuje s šesticemi stejně velkých písmen, u nichž postupně dochází ke snížení kontrastu. Obtížnost se zvyšuje nejen po řádcích, ale i v rámci jednoho řádku. Nejnižší úroveň kontrastu se přitom počítá podle nejslabší trojice, kdy je dotyčný ještě schopen rozlišit 2 ze 3 písmen správně. Každá trojice písmem totiž vykazuje stejnou úroveň kontrastu.
Než se do testu pustíte, mějte na paměti, že při prohlížení obrázku byste ho měli mít ve výši svých očí. Zároveň jestliže za normálních okolností nosíte brýle, měli byste je mít nasazené i v tuto chvíli. Co se týče samotného testu, stačí si zakrýt jedno oko a začít číst písmena zprava doleva a shora dolů. Stejným způsobem se posléze postupuje v případě druhého oka.
Obecně lze říci, že pokud jste schopní přečíst většinu písmen až do oblasti s nízkým kontrastem, vaše úroveň kontrastní citlivosti je normální. Podezření na sníženou citlivost začíná při potížích s přečtením středního kontrastu, zatímco na výrazné snížení citlivosti poukazují potíže zaznamenané již při vysokém kontrastu.
Je třeba dodat, že míra kontrastní citlivosti se s věkem proměňuje a současně že sledování testu na obrazovce může vést ke zkreslení výsledků. Uvedený test je tedy pouze orientační, pro přesné změření kontrastní citlivosti se obraťte na svého lékaře.
Vyzkoušejte také:
• Test barvosleposti
• IQ test
• Test paměti
• Test logického myšlení
• Test postřehu
• Test prostorové představivosti
• Test reakce
• Test zraku
• Stroopův test
• Test astigmatismu
Zdroje: vysetreni-zraku.cz, optikapleyerova.cz, medioptik.cz, is.muni.cz