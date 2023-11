Za vynecháním menstruace hledejte hormonální výkyvy, stres i nadváhu. Rakovina je na vině málokdy

Přirozená menstruace trvá nejčastěji 2–7 dní a opakuje se zhruba po 28 dnech. Za normální pak lékaři považují také cykly v délce 21–35 dní s tím, že na podobu cyklu má vliv celá řada faktorů. Kromě chybějícího krvácení může navíc menstruaci doprovázet ještě celá řada dalších obtíží, a to například:

dysmenorea – bolestivá menstruace doprovázená nevolnostmi, křečemi v podbřišku, zvracením i průjmem,

– bolestivá menstruace doprovázená nevolnostmi, křečemi v podbřišku, zvracením i průjmem, premenstruační syndrom – soubor nepříjemných fyzických i psychických příznaků, které se u pacientek objevují před příchodem krvácení,

– soubor nepříjemných fyzických i psychických příznaků, které se u pacientek objevují před příchodem krvácení, premenstruační a postmenstruační krvácení – krvácení, které se objevuje mimo cyklus několik dnů před menstruací a po menstruaci,

– krvácení, které se objevuje mimo cyklus několik dnů před menstruací a po menstruaci, hypermenorea a hypomenorea – velmi silné nebo naopak velmi slabé krvácení při normální délce cyklu,

– velmi silné nebo naopak velmi slabé krvácení při normální délce cyklu, menoragie – silné a zároveň i delší krvácení,

– silné a zároveň i delší krvácení, amenorea – úplné vynechání menstruace (může k němu dojít kvůli onemocnění v oblasti dělohy či vaječníků),

– úplné vynechání menstruace (může k němu dojít kvůli onemocnění v oblasti dělohy či vaječníků), polymenorea – příliš časté opakování menstruace,

– příliš časté opakování menstruace, oligomenorea – méně časté krvácení v delším časovém rozestupu.

Příčiny vynechání menstruace

S nepravidelnou či zpožděnou menstruací se běžné potýká velká spousta žen, přičemž každá z nich je vůči okolním vlivům jinak citlivá. A tak zatímco některým pacientkám cyklus rozhodí dočasná změna životního rytmu způsobená cestou do zahraničí či stres, u jiných je chybějící menstruace zpravidla důsledkem nemoci či těhotenství.

Těhotenství

Valnou většinu sexuálně aktivních žen při vynechání menstruace jako první napadne, že by za chybějící periodou mohlo stát těhotenství. Není tedy divu, že jejich kroky jako první zpravidla vedou do lékárny, kde pořizují těhotenský test, a v případě jeho pozitivity pak rovnou do gynekologické ordinace.

Že je dotyčná v očekávání lze poznat také na základě několika těhotenských příznaků. Mezi první příznaky těhotenství před vynecháním menstruace patří:





citlivá prsa,

únava,

bolest v břiše a křeče,

špinění,

nevolnost,

citlivý čich,

změna cervikálního hlenu,

časté nutkání na močení.

A kdy si udělat těhotenský test po vynechání menstruace? Případnou graviditu můžete zjistit už první den meškání. Nelze ji však stoprocentně vyloučit ani v případě negativního výsledku. V takovém případě se test doporučuje zopakovat v rozestupu 2–3 dnů.

Kojení

Co se týče vynechání menstruace po porodu, tam je na vině zpravidla kojení. Konkrétně za chybějící periodu může v tomto případě prolaktin, což je hormon, který zodpovídá za produkci mléka a zároveň potlačuje ovulaci. Rozhodně není důvod k obavám, jedná se totiž o zcela přirozený stav. Pro novopečené maminky, které kojí, je normální i několikaměsíční absence menstruace. Pravidelné krvácení se obvykle dostaví 6–8 týdnů po odstavení dítěte od mléka. Pokud se tak nestane a cyklus se nevrátí ani do 3 měsíců po ukončení kojení, měla by se dotyčná poradit se svým lékařem.

Stres

Mezi další důvody vynechání menstruace se řadí také běžné negativní faktory, mezi které patří třeba stres. Jak už zaznělo výše, každá žena je jiná, a tak i na stresové situace reaguje každá rozdílně. Citlivější pacientky se však v jeho důsledku mohou setkat právě s poruchami cyklu, a to hlavně v případech, kdy je stresu více než obvykle.

A čím je to způsobeno? Pokud pracujete anebo žijete v prostředí, které vás stresuje, vaše tělo začne vyplavovat méně hormonů řídících ovulaci a menstruační krvácení, a naopak začne ve velkém produkovat stresové hormony kortizol a adrenalin. Mozek v tuto chvíli vyhodnocuje nebezpečí a rozhoduje se, které funkce jsou pro přežití podstatné a které mohou jít ve stresovém období do pozadí. Mezi procesy, které lze na nějakou chvíli „vyřadit“, patří právě menstruace.

Tento proces mohou kromě dlouhodobého stresu spustit také těžké životní události, mezi které patří třeba smrt bližního, bankrot či rozvod. Jediný účinný způsob, jak menstruaci v tomto případě vrátit její pravidelnost, je vyhnout se stresovému faktoru, odpočívat a věnovat se sama sobě. Jakmile bude mít tělo pocit, že už ho není nutné udržovat v „nouzovém režimu“, k obnovení periody dojde zcela přirozeně.

Změna životního rytmu

Podobně jako stres působí na pravidelnost menstruace některých žen také změna životního rytmu. Ohroženy jsou například ženy dělající střídavě noční a denní směny, ale také ty, jež se vydaly do zahraničí, zvláště pak do jiného časového pásma. Tělo je v takovém případě často dezorientované, což má vliv také na menstruační cyklus.

Onemocnění

Dalším případem, kdy doprovází vynechání menstruace negativní test, jsou nejrůznější onemocnění, a to jak akutní, tak ta chronická. U běžných zdravotních komplikací, jakými je třeba nachlazení, je zcela běžné i zpoždění menstruace o více než 10 dní, při vážnějších chorobách se pak krvácení nemusí dostavit vůbec. Obvykle tělo začne opět správně fungovat až v momentě, kdy získá dostatek sil a plně se zregeneruje.

SYNDOM POLYCYSTICKÝCH OVARIÍ

Vynechaná menstruace bývá poměrně často důsledkem syndromu polycystických ovarií, což je onemocnění, které je způsobené hormonální nerovnováhou, konkrétně zvýšenou produkcí mužských hormonů, typicky testosteronu. Jedná se o nejčastější endokrinologické onemocnění, které v různých formách postihuje 6–20 % žen. Jeho následkem je kromě chybějící menstruace v konečném stádiu také neplodnost.

Vaječníky se u pacientek označují za polycystické proto, že v důsledku hormonální poruchy dochází ke zvětšení těchto orgánů. Ty jsou navíc obalené shlukem velkých folikulů, tedy obalů, ve kterých dozrává vajíčko, kvůli čemuž pacientky často trápí také absence ovulace. Pro nemocné ženy je navíc typické to, že se u nich vlivem nadbytku mužských hormonů vyskytují typicky mužské znaky, a to například:

hrubý hluboký hlas,

nadměrné vypadávání vlasů,

vyšší produkce kožního mazu,

akné,

hyperpigmentace,

ochlupení na typicky mužských místech (hrudník, obličej, záda, břicho),

chybějící ženské křivky.

POTÍŽE SE ŠTÍTNOU ŽLÁZOUSprávná funkce štítné žlázy je důležitá pro celou řadu pochodů v těle. A vzhledem k tomu, že z velké části ovlivňuje také vyplavování hormonů, v momentě, kdy se žláza poruší anebo oslabí, se tato skutečnost projeví také na menstruačním cyklu. Vhodná přitom není ani její hyperfunkce, která způsobuje, že je menstruace mírnější a méně častá. Hypofunkce má naopak za důsledek to, že je menstruace méně častá, ale zato silnější.

Doprovodnými příznaky snížené či zvýšené funkce pak jsou:

hubnutí,

zrychlený tep, zvýšené pocení,

poruchy spánku,

únava,

přibírání na váze,

suchá pokožka,

vypadávání vlasů.

CYSTYPoměrně často jdou spolu ruku v ruce také vynechání menstruace a cysta na vaječnících. Jedná se o útvar vyplněný tekutinou, který je oddělený od svého okolí a dorůstá různé velikosti. Objevit se mohou cysty o velikosti hrášku, ale také ty, které se přibližují spíše pomeranči. Mohou se nacházet ve vaječnících nebo také v děloze a kromě nepravidelnosti menstruačního cyklu mohou způsobit také:

tlak v podbřišku,

bolestivost při sexu ,

, bolest v klidovém režimu,

bolest v oblasti pánve – a to i krátce před menstruací,

bolesti při stolici nebo tlaku na střeva,

příliš silnou nebo naopak slabou menstruaci,

neplodnost.

Nebezpečí v tomto ohledu představuje hlavně prasknutí cysty, které se projevuje velmi silnou bolestí, nevolností, zvracením a horečkou. Pokud k prasknutí dojde, je nutné co nejrychleji vyhledat lékařskou pomoc. V opačném případě hrozí poškození cév a krvácení do dutiny břišní.

DALŠÍ CHRONICKÁ ONEMOCNĚNÍVynechání menstruace může způsobit i celá řada dalších nemocí, které se přímo netýkají ženského reprodukčního systému. Poruchy menstruačního cyklu se typicky rozvíjejí třeba v důsledku diabetu, celiakie nebo zánětu střev. V těchto případech za hormonálními změnami stojí výkyvy hladiny glukózy v krvi a poškození tenkého střeva, které není schopné správně vstřebávat důležité živiny. Jen vzácně pak může za vynechání menstruace rakovina vaječníku. Původem obtíží může být samozřejmě také funkční porucha orgánů.

Léky

Za obtížemi lze v některých případech hledat také určité léky. Typické je například vynechání menstruace po antikoncepci, a to hlavně v případě jejího dlouhodobého užívání. Vzhledem k tomu, že hormonální antikoncepce funguje na principu blokace ovulace, krvácení, které se u uživatelek dostavuje, není menstruace jako taková. Jedná se o hormonálně řízenou periodu, ke které dochází v důsledku poklesu hormonů. Z toho důvodu se zcela běžně objevuje slábnoucí krvácení, které může v některých případech zcela vymizet.

Poměrně běžné je pak také vynechání menstruace po vysazení hormonální antikoncepce, kdy může nějaký čas trvat, než se přirozený cyklus objeví. Pravidelnost cyklu může ovlivnit také postkoitální antikoncepční pilulka, jakou je například Postinor, ale také celá řada dalších léků, jako jsou:

antidepresiva,

kortikosteroidy,

chemoterapeutika,

antipsychotika.

Problémy s tělesnou váhou

Ženský reprodukční systém může rozhodit také nadváha či obezita, a to až do té míry, že dotyčná přestane pravidelně menstruovat. V některých případech může krvácení vymizet úplně. Přemíra tělesného tuku totiž ovlivňuje ovulaci tak, že tělo nutí vyrábět přemíru estrogenu. Opačným extrémem je pak podvýživa či příliš vysoké množství svalové hmoty, kterou dotyčná nabírá na úkor tělesného tuku. Ten je pro přiměřenou produkci estrogenu naprosto nezbytný.

Potrat

Zcela běžné je rovněž vynechání menstruace v důsledku prodělaného potratu, kdy se tělo potýká s výraznou změnou hladiny hormonů. Ženy, které mají potrat za sebou, se opětovného menstruačního krvácení dočkají do 6 týdnů. Jedná se ale o velice individuální věc, a tak je možné, že si perioda dá v některých případech načas a bude trvat ještě déle, než se cyklus obnoví. V případě jakýchkoli nejasností je vhodné konzultovat situaci se svým gynekologem.

Menopauza a perimenopauza

Pokud vás trápí opožděná menstruace po 40, je možné, že se jedná o důsledek perimenopauzy, tedy období 2–8 let před nástupem klimakteria. Krvácení se v tomto případě může opozdit i o několik dní, či dokonce zcela vymizet. A pokud se opět objeví, bývá slabší nebo naopak silnější než dříve. Že se skutečně jedná o perimenopauzu, poznáte podle:

návalů horka,

nočního pocení,

poruch spánku,

změn nálad,

vaginální suchosti.

O menopauze jako takové mluvíme v momentě, kdy dojde k úplnému vymizení menstruace a žena přestává být plodná. Nástup klimakteria je velice individuální záležitostí, obecně se ale udává mezi 49. a 51. rokem života. Některé ženy si tímto milníkem však projdou i podstatně dříve. Úplnou výjimkou není ani přechod před 40. rokem anebo naopak jeho pozdní nástup po 55. roce. Vliv na jeho příchod mají geny, ale také celkový životní styl.

Kdy jít k lékaři po vynechání menstruace?

Lékaře byste měla navštívit vždy, pokud se menstruace nedostaví v důsledku otěhotnění, anebo pokud vynechané krvácení doprovází jiné obtíže, například bolest břicha, nevolnost, horečka a zvracení. Pokud se cítíte zdravě a zároveň neužíváte hormonální antikoncepci, je absenci menstruaci dobré začít řešit, pokud nepřichází více než 14 dní od původního termínu. K lékaři by vás mělo přimět jít také neobvykle silné krvácení, silné bolesti anebo krvácení, které trvá déle než 7 dní.

Jak vyvolat menstruaci?

Ještě předtím, než se k lékaři vydáte, můžete zkusit vyvolat menstruaci svépomocí. Mezi zaručené způsoby, jak toho docílit, patří podle našich babiček například horká koupel. Ta vám kromě zaslouženého psychického relaxu dopřeje také uvolnění svalů. Teplá voda má navíc vliv na cévy, které se díky jejímu působení roztahují, což urychluje nástup menstruačního krvácení.

O červeném víně je obecně známo, že v malé míře přináší člověku celou řadu benefitů. Kromě toho, že tělu poskytuje potřebné antioxidanty, má na svaly a cévy podobný vliv jako horká koupel. Opožděnou menstruaci může pomoci vyvolat také sex, během kterého se uvolňují svaly pánevního dna, což může přivolat krvácení.

Nápomocné jsou v tomto ohledu samozřejmě také bylinky. Skvěle funguje například olej z pupalky dvouleté a čaj z kontryhele, třezalky tečkované nebo šalvěje. S bylinkami však opatrně! Nikdy jich nezkoušejte více najednou, mohlo by to přinést více problémů než užitku.

