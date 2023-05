Zácpa u dětí může být důsledkem emočního napětí. Co na ni pomáhá?

Kdy mluvíme o zácpě u dětí?

Určit, kdy se jedná o zácpu, není zcela snadné, neboť frekvence vyprazdňování se může u každého dítěte lišit v závislosti na hojnosti krmení a jeho věku. Kojenci mohou mít klidně více stolic během jednoho dne, ale stejně tak i jednu za 3 dny.

U starších dětí rovněž není vyloučené, že se jejich potřeba dostaví třikrát za den, zatímco jiným stačí chodit obden. Obecně je tedy považována stolice za zácpu tehdy, dochází-li k vyprazdňování méně často než 3× týdně nebo když je bolestivé.

Co způsobuje zácpu u dětí?

Ve většině případů k zácpě dochází v důsledku úmyslného zadržování stolice, například kvůli časovému presu (odchod do školky či školy), kvůli nevhodným podmínkám (společné toalety ve školkách), stresu či předchozí bolestivé zkušenosti. Zácpa způsobená zadržováním stolice bývá označována za funkční.

Jakmile je obsah střev zadržován, voda je postupně absorbována, stolice tuhne a zvětšuje svůj objem, což může způsobit zmiňované bolesti při nadcházejícím vyprazdňování. Zároveň dochází k potlačování defekačního reflexu, což je pocit nutkání dojít si na toaletu.

Na vině mohou být někdy také nevhodné potraviny, málo pohybu nebo nedostatečný příjem tekutin. Rodiče by tedy měli dohlížet na to, zda má jejich ratolest dostatek pohybu, ať už se jedná o starší dítě, nebo o batole.

Organická příčina zácpy

Přibližně u 5 % případů bývá příčina zácpy organická, což znamená, že je způsobena nějakým onemocněním, které primárně postihuje jinou část lidského těla. V takovém případě je nutné léčit konkrétního původce nemoci, která zácpu způsobuje.

Zácpa u malých dětí

Malé děti se nejčastěji potýkají se zácpou v době, kdy přecházejí z mateřského mléka na nemléčné příkrmy, když se učí místo plen používat nočník, ale také když vstupují do nového dětského kolektivu a mají strach z chození na záchod mimo domov nebo ve společném sociálním zařízení.

Zatímco při vstupu do školky hraje roli především psychika dítěte, při změně potravy se jedná o změnu konzistence stolice, která je při přechodu na nemléčnou stravu tužší, a děti tak mohou mít větší obtíže s vyprazdňováním.

Pokud rodiče vynakládají příliš velkou snahu k tomu, aby naučili svého potomka chodit na nočník, výsledkem bývá zadržování stolice v důsledku emočního napětí, které může vyústit až v poruchu defekačního reflexu. Děti jsou totiž zmatené a nechápou, kdy se mají a nemají vyprázdnit. Na malé ratolesti není dobré vyvíjet jakýkoliv tlak, jelikož ve většině případů vede k opačnému výsledku.

Co na zácpu u dětí?

Proti zácpě zpravidla pomáhá fyzická aktivita, přičemž u malých dětí většinou stačí jemné rozhýbání, které pomůže urychlit průchod potravy zažívacím traktem. Důležité je také zvýšit příjem tekutin a pomoci může třeba i konzumace ovoce. Dále můžete vyzkoušet:

Pití sklenice vody ráno na lačno

Zařazení potravin bohatých na vlákninu

Pití bylinkových čajů, zejména fenyklového a heřmánkového

Masáž břicha

Teplou koupel

Léčivé přípravky ve formě čípků, kapek či tablet – zde je nutné vždy zkontrolovat, od jakého věku se doporučují, případně se poradit s pediatrem či lékárníkem.

Čípky na zácpu pro děti

Jestliže na zácpu u dětí babské rady nezabírají, je možné vyzkoušet glycerinový čípek, který dokáže stolici změkčit a usnadnit tak vyprazdňování. Vhodný je však pouze pro děti starší 10 let. Jakmile čípek aplikujete, počkejte přibližně 15 minut a poté dítě usaďte na toaletu.

Zácpa u dětí: co pomáhá jako prevence?

Při boji proti dětské zácpě je v první řadě důležité dbát na dostatečný přísun tekutin, zejména neochucené vody, a potravin bohatých na vlákninu. V jídelníčku by neměla chybět zelenina, jogurty, ovesné vločky či celozrnné pečivo.

Omezit je naopak dobré pečivo z bílé mouky, rýži, uzeniny a také sladkosti. Dále je důležité dbát na to, aby měl váš potomek dostatek pohybové aktivity. U malých dětí by se to ovšem s vlákninou nemělo přehánět, aby nedošlo k nafouknutí břicha nebo kolice.

Kdy vyhledat lékaře?

Pokud ani babské rady a čípky nezabírají, je vhodné vyhledat vašeho pediatra, který především vyloučí, zda není původem zácpy nějaké onemocnění, případně vám doporučí návštěvu dětského psychologa. Příčina totiž může být psychického původu, například kvůli problémům v rodině, v důsledku nátlaku při snaze naučit se chodit na nočník či vlivem prvního vstupu do kolektivu.

Lékaře je namístě vyhledat také tehdy, objeví-li se například nechutenství, bolesti břicha, zvracení, častý odchod řídké stolice v malém množství nebo známky krve ve stolici. Pokud se potíže se zácpou objevují častěji, je rovněž vhodná konzultace s pediatrem. Neléčená zácpa se později může projevit také infekcemi močových cest.

Léčba je možná například formou projímadel či klystýru, v případě psychických obtíží se dětem podávají například homeopatika. Léčba zácpy může být někdy dlouhodobým procesem a tak je potřeba, aby rodiče byli trpěliví a zdržovali se vyvíjení jakéhokoli nátlaku, který by potíže pouze zhoršil.

