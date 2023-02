3. týden těhotenství: oplození a splynutí pohlavních buněk

Poté, co je vajíčko vyplaveno z vaječníku, čeká na oplození spermií. K tomu zpravidla dochází v širší části vejcovodu. Jakmile dojde ke splynutí obou pohlavních buněk, vzniká jediná buňka, takzvaná zygota. Ta obsahuje genetické informace od obou rodičů, a to v úplně stejné míře, 23 chromozomů od matky a 23 od otce.

Jak je to s příznaky ve 3. týdnu těhotenství?

Ve třetím týdnu o svém těhotenství žena zatím neví. Ačkoli v těle budoucí matky už teď probíhá spousta důležitých procesů, které na následujících 9 měsíců připravují, hladina těhotenského hormonu (hCG) ještě není dostatečně vysoká na to, aby mohla být zachycena domácím těhotenským testem. Ten těhotenství potvrdí až po vynechání pravidelné menstruace.

Přesto, že se na konci třetího týdne oplozené vajíčko zachytí v děloze a začne se vyvíjet, změna stavu se na těle ženy zatím nijak neprojeví. Někdy se může objevit již zmíněné špinění. Ostatní příznaky se však obvykle dostaví až se zmeškanou periodou.

Chovejte se jako těhotná

Jelikož jsou první týdny těhotenství zásadní, co se týče vývoje embrya, měla by každá budoucí matka dbát na to, co konzumuje. Veškeré látky, které do svého těla dostane, totiž prostupují skrze placentu a nenarozené dítě přímo ovlivňují. Žít zdravým životním stylem by tak rodička měla už od samého začátku těhotenství, a to i přesto, že je ve třetím týdnu embryo velké pouze jako zrnko máku. Nevýhodu v tomhle ohledu mají ty ženy, které počaly nechtěně a o probíhajícím těhotenství zatím ani netuší.

A čemu se tedy vyhnout? Například potencionálně nebezpečným potravinám, jako jsou:

Plísňové sýry

Hovězí tatarák

Sushi

Nepasterizované mléčné výrobky

Vyhýbat by se žena měla také instantním pokrmům a konzervám. Kávy se naopak vzdávat nemusí, jen je nutné množství kofeinu dobře hlídat. Doporučuje se nepřekračovat denní dávku 300 mg, což odpovídá zhruba třem šálkům. Co naopak nepřichází v úvahu, je kouření či užívání jakýchkoli drog. Omezit by žena měla i příjem léků, které by měla vždy konzultovat s lékařem, a některých bylin. Vhodná není například šalvěj, jitrocel nebo mateřídouška.

Sportu se v prvních týdnech těhotenství vzdávat nemusíte, měla byste jej ale provozovat s mírou. Důležité je se nepřepínat a častěji odpočívat. Zapomeňte také na kontaktní sporty a ty aktivity, při kterých hrozí náraz nebo úraz, hlavně pak břicha. Mezi nevhodné sporty patří třeba: