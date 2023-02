33. týden těhotenství: ustálení polohy plodu

Jak roste miminko?

Dítě v děloze i nadále roste velkou rychlostí. Momentálně měří od temene k zadečku zhruba 30 centimetrů, jeho kosti neustále sílí a orgány jsou téměř stoprocentně vyvinuty. V případě předčasného porodu by tak miminko už bylo schopno samostatného života. Váš plod má již všechny znaky narozeného miminka. Při spánku se mu zavírají oči a otevírají se, když je vzhůru. Děťátko se rovněž učí rozlišovat mezi dnem a nocí. V provozu je i imunitní systém dítěte. A jaká je v 33. týdnu těhotenství váha plodu? Vaše děťátko se už řádně pronese, váží totiž přibližně dva kilogramy.

V této fázi těhotenství spoustu nastávajících maminek zajímá poloha jejich dítěte. To by se totiž mělo už pomalu přetáčet hlavou dolů. Pokud to tak ve vašem případě zatím není, nemusíte se zbytečně stresovat. Je velká pravděpodobnost, že se miminko do porodu samo přetočí. Nestane se tak jen ve 4 % případů, kdy plod na děložní hrdlo naléhá pánví, nožičkami a ve výjimečných případech i kolínky.

Přetrvává-li některá z těchto pozic i v 36. týdnu těhotenství, lékař vám pravděpodobně navrhne pokus o zevní obrat plodu, kdy se pomocí speciálního chvatu pokusí dítě přetočit přes břišní stěnu. Tento zákrok s sebou nese jen velmi nízká rizika, až v 50 % případů skutečně dojde ke změně polohy plodu a rodička je tak schopná porodit přirozenou cestou.

Pokud nepřirozená poloha plodu i nadále přetrvává, často se přistupuje k císařskému řezu, a to hlavně v případě prvorodiček. Porod obrácenou stranou plodu je totiž považován za rizikový.

Tip pro nastávající tatínky: Už víte, jakým způsobem svým nejbližším oznámíte narození vašeho dítěte? Tento úkol bude pravděpodobně na vás, protože partnerka bude mít po porodu zcela jiné starosti. Kromě způsobu, jakým to provedete, si můžete také sepsat seznam lidí, kterým tuto velkou novinu oznámíte. Tak budete mít jistotu, že jste na nikoho nezapomněl.

Co se děje s maminkou?

Kvůli velkému objemu břicha se pravděpodobně cítíte velmi neohrabaně. Tento pocit se v následujících týdnech bude ještě stupňovat. Potrápit vás mohou i další potíže. Mezi nimi například:

Objevit se ve 33. týdnu těhotenství mohou i bolesti v podbřišku. Ty se často ozývají při změně polohy a v naprosté většině případů neznačí žádný problém. Lékaře byste ale měla určitě vyhledat v případě, že se k bolestem přidal také poševní výtok nebo krvácení. Zcela běžně se během 33. týdne těhotenství objevují i takzvaní poslíčci. Jedná se o nepravidelné kontrakce, které ale nevedou k porodu.

Některé ženy se ke konci těhotenství mohou setkávat i s přehříváním organismu. Je to mimo jiné dáno zrychlujícím se metabolismem. U části rodiček se navíc tvoří i varixy vulvy. Jedná se o stav, kdy se křečové žíly nacházejí v oblasti pohlavních orgánů.

Počátkem 33. týdne těhotenství byste rovněž mela začít častěji navštěvovat poradnu pro těhotné. Kontroly vás nově čekají každé dva týdny.

Čas na masáž hráze

Pokud chcete snížit pravděpodobnost nastřižení hráze (tedy oblasti mezi pochvou a konečníkem) během porodu, měla byste v tomto období začít provádět její pravidelnou masáž. A to ideálně každý den. Jak na to?

Po důkladném umytí rukou se usaďte do polosedu s mírně pokrčenýma nohama a naneste na prsty olej s vitamínem E, čistý rostlinný olej či lubrikant. Vyhněte se použití vazelíny, minerálního oleje či dětského olejíčku, ty totiž mohou oblast vysušovat. Vsuňte polovinu vašeho palce (či oba palce) do pochvy a zatlačte směrem dolů ke konečníku. Pozvolna pokračujte v roztahování pochvy, dokud v této oblasti neucítíte mírné mravenčení či pálení. V této pozici pak setrvejte zhruba dvě minuty.

Spodní část pochvy je dobré masírovat pohyby vpřed a dozadu ve tvaru písmene U. Tkáň nakonec asi minutu masírujte palci proti ukazováčkům s tím, že palce budou uvnitř pochvy a ukazováčky vně hráze. Buďte ale velmi opatrná, ať se vyhnete poranění. Rozhodně byste také neměla vyvíjet tlak na močovou trubici. Kromě podráždění byste si totiž mohla vyvolat i její infekci. Pamatujte také na to, že pokud se objeví výtok, opar či jiný vaginální problém, měla byste s masáží ihned přestat.

Tip pro nastávající maminky: Pokud si na masáž hráze sama netroufnete, mohla by vám pomoci speciální pomůcka s názvem Aniball.

