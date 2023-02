4. týden těhotenství: začátek vývoje tělesných orgánů

Vývoj miminka

Zajímá vás, jak vypadá těhotenství 4. týden (4 tt) a co se odehrává v ženském těle? Během předchozího týdne blastocysta postupně doputovala do dělohy. Tam se může nejprve pohybovat volně, ale následně dochází k jejímu uhnízdění a zanoření do vyhlodané jamky v děložní sliznici, což se označuje jako proces nidace.

Od okamžiku uhnízdění čerpá oplodněné vajíčko výživu právě z děložní sliznice a také z krevního oběhu nastávající maminky. Blastocysta se skládá ze dvou částí, které se označují jako zevní a vnitřní zárodečný list. Vnější část je připevněná k děloze a vyvíjí se v placentu, pupečník a ochranné blány. Z vnitřní části se postupně vyvine samotné miminko.

Lidský zárodek je na konci 4. týdne těhotenství zhruba dva týdny starý a můžeme ho již označit jako embryo. Měří zhruba 1 milimetr a váží necelý 1 gram. Jeho výživu společně s výměnou dýchacích plynů a zneškodnění metabolických odpadů zajišťuje placenta, která obsahuje embryonální i mateřské krevní cévy.

U embrya postupně dochází k organogenezi, což je vlastní vývoj tělesných orgánů. Nejprve vzniknou tři zárodečné vrstvy. Jsou to:

Ektoderm

Endoderm

Mezoderm

Z ektodermu se později vyvine nervový systém dítěte, kůže, nehty, vlasy, potní žlázy, prsní žlázy nebo třeba zubní sklovina. Endoderm se promění ve slinivku břišní, štítnou žlázu, výstelku trávicího traktu, výstelku dýchacího ústrojí a sliznice močové trubice, močového měchýře a pohlavního ústrojí. Z mezodermu vznikne kostra, svaly, srdce, oběhový systém, lymfatický systém a vylučovací systém.

První příznaky těhotenství

Začátek 4. týdne těhotenství může být spojený také s několika typickými symptomy. První známkou gravidity je pro ženu obvykle situace, kdy nedojde k pravidelnému menstruačnímu krvácení. Během 4. týdne těhotenství již některé nastávající maminky pociťují také první příznaky těhotenství. Může se jednat například o:

Citlivost nebo bolest prsů

Nevolnost

Zvracení

Zvýšenou únavu

Vyšší bazální teplotu

Obvykle však přináší 4. týden těhotenství příznaky podobné těm, které značí blížící se menstruaci a označují se jako premenstruační syndrom. Ženy si tak často stěžují na bolesti hlavy a zad, pocit plnosti, bolest břicha nebo třeba zvýšené pocení. V některých případech se také může objevit slabé krvácení ve 4. týdnu těhotenství, které nastává v důsledku narušení mateřských cév děložní sliznice v okolí zanořené blastocysty.

Těhotenské testy a první ultrazvuk

Během 4. týdne těhotenství se v ženském těle odehrávají první výrazné hormonální změny. Blastocysta totiž do krve uvolňuje hormon hCG (lidský choridový gonadotropin), podle jehož přítomnosti je možné na těhotenském testu potvrdit, že je žena v jiném stavu.

Hladina hormonu hCG stoupá v ženském těle postupně, takže některé testy nemusí být stoprocentně spolehlivé. Pokud vám vynechala menstruace a výsledek je přesto negativní, zkuste těhotenský test zopakovat po několika dnech znovu. Samotné vynechání menstruace nicméně ještě nemusí znamenat, že je žena těhotná. Krvácení se někdy nedostaví u pacientek s nepravidelným cyklem nebo se může jednat o projev fyzického a psychického vyčerpání či dokonce nějakého onemocnění.

Nejjistější je samozřejmě návštěva lékaře. Gynekolog je schopný potvrdit těhotenství díky krevnímu testu, jelikož krev nastávající maminky v této chvíli obsahuje dostatek těhotenského hormonu. Zároveň může určit také délku gravidity. Dále je možné pozorovat 4. týden těhotenství na ultrazvuku, a to konkrétně pomocí ultrazvukového vaginálního vyšetření.

Rada pro nastávající maminky

Ačkoliv žena obvykle v průběhu 4. týdne těhotenství ještě neví zcela jistě, zda je opravdu těhotná, měla by se tak již chovat. První trimestr je totiž nejdůležitější období pro správný vývoj plodu a dítě je také nejvíce ohroženo případnými negativními vlivy.

Žena by se proto měla zaměřit především na zdravou životosprávu, přiměřený pohyb a dostatečný odpočinek. Dobré je naopak omezit příjem kofeinu a zcela se vyhnout alkoholu, nikotinu a jakýmkoliv drogám. Jestliže nastávající maminka bere nějaké léky, měla by se o jejich dalším užívání pro jistotu poradit s lékařem.