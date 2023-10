5 častých pohlavních nemocí, kterým se raději obloukem vyhněte

Jaký druh ochrany při pohlavním styku používáte? Prezervativ Antikoncepci Žádný Zobraz výsledek

Pohlavní nemoci mohou mít virový, bakteriální, plísňový, protozoální (z prvoků) i parazitický původ. K jejich velkému rozšíření došlo v průběhu první i druhé světové války, kdy probíhala velká migrace obyvatelstva, hygienické standardy byly velice nízké, vojáci si často dopřávali služeb nevěstinců a ochrana byla téměř nulová. Pohlavní nemoci přitom mohou být velice nebezpečné, často způsobují neplodnost a někdy mohou vést až ke smrti pacienta.

Herpes

Genitální opar neboli herpes sice nepatří mezi obzvlášť nebezpečné pohlavní choroby, může být ale velice nepříjemný. Kvůli tomu, že je toto virové onemocnění vysoce infekční, se jedná o nejčastější pohlavně přenosnou chorobu na světě. Jakmile se herpes dostane do lidského organismu, už se ho nikdy nezbavíte. Ženy jsou postižené častěji než muži a opary se navíc vrací v době, kdy je člověk ve stresu nebo má oslabenou imunitu.

Genitální opar se přenáší sexuálním stykem, k nákaze však může dojít také prostřednictvím infikovaných prstů či sdíleného ručníku. Postihuje především pohlavní orgány, mezi první příznaky patří svědící načervenalá kůže, puchýřky a vřídky v infikovaných oblastech genitálií a konečníku. U žen se navíc tyto symptomy mohou přenést až do močové trubice, což způsobuje nepříjemné pálení. K léčbě tohoto onemocnění se obvykle používají antivirotika nebo speciální masti.

Chlamydie

Chlamydiová infekce je momentálně jednou z nejrozšířenějších pohlavně přenosných chorob, tímto onemocněním totiž trpí až 15 % sexuálně aktivní populace. V mnoha případech navíc nezpůsobuje žádné na první pohled viditelné příznaky a nakažení lidé tuto nemoc proto velmi rychle šíří dál. Při troše smůly se člověk může nakazit nejen při pohlavním styku, ale také po použití stejného prádla či ručníku nebo ve společné sprše, v bazénu či na toaletě.





Chlamydie jsou nepohyblivé bakterie, které v těle způsobují zánět. Mohou se projevit nepříjemným výtokem, svěděním, bolestí při pohlavním styku, pálením při močení i lehkým krvácením. Pokud se nemoc včas neléčí, pozdní komplikace mohou vést k neplodnosti u žen i u mužů, vyšší je také riziko potratu či mimoděložního těhotenství. Problém je však v tom, že běžné vyšetření je k ničemu, lékař může chlamydie odhalit pouze pomocí speciálního testu.

Kapavka

Mezi nejrozšířenější sexuálně přenosné nemoci patří také kapavka. Jedná se o vysoce nakažlivé bakteriální onemocnění, které napadá sliznice a vyvolává zánět. Projevuje se především hnisavým výtokem, pacienti si stěžují také na pálení při močení či nepříjemnou bolest při pohlavním styku. Kapavka se přenáší také orálním a análním sexem, může se tedy projevit i jako svědění a bolest konečníku nebo dokonce také zánět nosohltanu.

Jelikož kapavka nepatří mezi smrtelné choroby podobně jako například AIDS, lidé prevenci tohoto onemocnění často podceňují. Někdy navíc člověk dlouho nemusí pociťovat žádné zjevné příznaky. Pokud se kapavku podaří odhalit včas, dá se dobře léčit pomocí sexuální abstinence a antibiotik, které musí užívat oba partneři. Nemoc se rozhodně nevyplatí přecházet, pacientům totiž hrozí neplodnost.

Syfilis

Spolu s častějším promiskuitním chováním mladých lidí stoupá také výskyt pohlavní choroby zvané syfilis, nebo také příjice či lues. Jedná se o velice nebezpečné onemocnění, jehož původcem je bakterie Treponema pallidum. Syfilis se přenáší pohlavním stykem nebo třeba líbáním, nemocná matka však může v průběhu těhotenství nakazit také svůj plod.

V minulosti syfilis zabíjel ve velkém. Do Evropy byl zřejmě zanesen koncem 15. století, kdy se Kolumbovi námořníci vraceli z nově objeveného kontinentu a někteří z nich naverbovali do francouzské armády táhnoucí do Itálie. Jelikož vojáci holdovali promiskuitě, došlo tam roku 1495 také k první známé epidemii, a syfilidě se začalo přezdívat „francouzská nemoc“.

Nemoc má u neléčeného pacienta tři hlavní fáze a poté často končí smrtí. Příznaky mohou být zpočátku nenápadné. Nejprve se objeví drobné nebolestivé vředy v oblasti genitálií či kolem úst, následně dochází ke zduření uzlin a objeví se červená vyrážka. V poslední fázi nemoc napadá i další orgány, na postižených místech se objevují velká červená ložiska a může dojít k poškození mozku a srdce i dalším komplikacím. Vysoký počet nakažených dnes lékaři přisuzují hlavně prostituci, zvýšené promiskuitě či rizikovým sexuálním praktikám.

AIDS

Co se týče pohlavních nemocí, největším strašákem současnosti je určitě AIDS. Za vznik této nebezpečné nemoci je zodpovědný virus HIV, který se přenáší prostřednictvím sexuálních aktivit, krví, ale také z nemocné matky na dítě. Od roku 1981, kdy lékaři tuto nemoc objevili, již na AIDS zemřelo více než 36 milionů lidí.

Zkratkou AIDS se označuje syndrom získané nedostatečné imunity. Virus HIV totiž útočí na vlastní imunitní systém, což vede k tomu, že je nakažený člověk mnohem náchylnější k různým infekcím či nádorovým onemocněním. Prvotní příznaky se často projeví až zhruba po deseti letech po kontaktu s virem.

Na AIDS v současné době stále neexistuje žádný účinný lék a nemoc končí smrtí. Miliony nakažených tedy prozatím musejí docházet na pravidelné prohlídky a lékaři mohou pouze prodloužit jejich život pomocí silných antivirotik. V rozvinutých zemích se výskyt AIDS momentálně daří udržet relativně pod kontrolou, situace v chudých afrických státech je však mnohem horší.