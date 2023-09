Americká společnost testuje protilátky na antrax

Díky tomuto objevu by vědci mohli vyvinout novou vakcínu a léky proti antraxu, píše internetový server BBC.

Vakcína a léky proti antraxu už existují. Na spolehlivé účinky současného očkování je však potřeba čekat několik měsíců. Před několika dny přitom výzkumníci rozlušili genetický kód bakteriálního kmene antraxu, který útočníci použili ve Spojených státech koncem roku 2001.

Výsledky testů amerických vědců

Laboratorní testy ukázaly, že vyvinuté protilátky neutralizují bakterie a znemožňují jim infikování buněk. Výzkumníci oznámili, že je nyní vyzkoušejí na morčatech. Pokud se testy ukážou jako úspěšné, použijí tyto protilátky při vývoji léků proti antraxu.

Výkonný ředitel společnosti Gerald Yakatan řekl: “V současnosti existuje mezera v léčbě jednotlivců, kteří jsou nebo by mohli být vystaveni spórám antraxu.“

Nebezpečnou účinnost antraxu potvrdily nedávné studie. Útok, při kterém by byl na město s 10 milióny obyvatel svržen jeden kilogram antraxu, by si vyžádal 100 tisíc lidských životů – a to i v případě, že by u každého infikovaného obyvatele byla nasazena antibiotika.

(ivb) www.Zdravi.Euro.cz, 5.5. 2003