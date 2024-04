Brutnák lékařský pomáhá léčit kožní i respirační potíže. Používá se ale také v kulinářství

Co je to brutnák?

Názvem brutnák (Borago) se označuje rod jednoletých bylin z čeledi Boragineae neboli brutnákovité. jenž zahrnuje pět doposud určených druhů, které se vyskytují především v evropském Středozemí a v severozápadní Africe. Latinský název tohoto rodu vznikl pravděpodobně z výrazu borra, což se volně překládá jako drsný chlup. Nicméně existují pro něj také různá lidová pojmenování, jako je například burák, okurkové zelí nebo radost srdce.

Charakteristickým znakem těchto rostlin je přímá lodyha s řídkými, odstálými, štětinovitými chlupy po celé její délce. Listy brutnáků jsou pak dlouze řapíkaté, střídavé a ve spodní části lodyhy tvoří přízemní růžici. Květy má rostlina buď po jednom, nebo po dvou a bývají hlavně modré, ale vzácněji se mohou objevit i v bílé barvě. Plodem rostliny je tvrdka.

Známé druhy brutnáku:

brutnák lékařský (Borago officinalis),

Borago longifolia,

Borago morisiana,

Borago pygmaea,

Borago trabutii. [1, 2, 3, 4, 5]

Brutnák lékařský

Z výše uvedených druhů se v České republice můžete setkat se zplanělým brutnákem lékařským (Borago officinalis), kterého si cení nejen lidoví léčitelé, ale také farmaceutické a kosmetické společnosti pro jeho zdraví prospěšné vlastnosti. Informace o některých účincích této léčivé byliny jsou uvedeny dokonce už v publikaci anglického bylinkáře Johna Gerarda The Herball or Generall Historie of Plantes, jež pochází z roku 1597.

Tato bylinka se však pěstuje nejen pro její léčivé účinky, ale také jako okrasná rostlina, která svými atraktivními květy láká do zahrad mnohé druhy opylovačů včetně včel. Navíc je možné některé její části, jako jsou právě květy nebo třeba i listy, používat také v kuchyni pro ozvláštnění různých pokrmů a nápojů. [6, 7, 8]





Jak vypadá brutnák lékařský?

Brutnák lékařský je jednoletá bylina dorůstající do výšky 20 až 40 cm. Jeho lodyha je přímá, chlupatá a může být buď jednoduchá, nebo chudě větvená a v horní části zabarvená do červena. Listy této rostliny bývají celokrajné nebo nezřetelně vykrajované a na okraji jemně zvlněné. Mají výraznou žilnatinu a po celém jejich povrchu se nachází štětinaté chlupy.

Přízemní růžici pak tvoří dlouze řapíkaté listy vejčitého až kopinatého tvaru, zatímco lodyžní listy jsou přisedlé, vejčitě kopinaté a mnohem menší než ty přízemní. Květy byliny rostou na 2 až 4 cm dlouhých stopkách. Kalich tvoří čárkovitě kopinaté, stejně dlouhé cípy a koruna má kolovitý tvar a obvykle je zabarvena do modra nebo vzácněji do bíla. [9, 10, 11]

Výskyt a rozšíření

Původním areálem rozšíření brutnáku lékařského je oblast kolem Středozemního moře včetně severozápadní Afriky. Postupem času se však druhotně rozšířil také dále na sever Evropy a kromě toho na něj dnes narazíte i v Makaronésii, Severní Americe nebo dokonce v Austrálii. Na území České republiky se pak vyskytuje především v teplejších oblastech jako zplanělý druh.

Nejčastěji brutnák roste v nížinách, ale najdete jej někdy i v kopcovitějších oblastech. Vyhovují mu kypřené a na minerály bohaté půdy a obvykle se nachází ve společnosti nitrofilních druhů, což jsou rostliny vyžadující nadbytek dusíku v zemině. Jeho nejpřirozenějším stanovištěm jsou úhory, rumiště nebo okraje cest a polí, ale roste také například v okolí lidských obydlí. [12, 13, 14, 15]

Obsažené látky

Brutnák lékařský obsahuje velké množství chemických látek, které mají pozitivní vliv na zdraví. Tato rostlina byla proto předmětem zájmu celé řady vědeckých studií, přičemž většina z nich v ní potvrdila přítomnost flavonoidů, isoflavonoidů, kumarinů, sterolů a taninů. Kromě nich se pak v brutnáku (zejména v jeho semenech) nachází také následující kyseliny:

kyselina gallová,

kyselina salicylová,

kyselina kávová,

kyselina linolová,

kyselina α-linolenová,

kyselina stearidonová,

kyselina palmitová,

kyselina olejová. [16, 17, 18]

Účinky brutnáku lékařského

V lidovém léčitelství nachází brutnák lékařský uplatnění zejména pro své sedativní, diuretické, antioxidační a protizánětlivé vlastnosti. Využívají se přitom jak listy, tak i květy a semena rostliny, ze kterých se získává olej. Přípravky z této léčivky se pak používají například jako lék proti horečce a kašli, avšak jejich uplatnění je daleko pestřejší. Bylina má prý pomáhat například při léčbě následujících zdravotních potíží:

onemocnění kůže (ekzém, psoriáza, seboroická dermatitida),

astma,

bronchitida,

syndrom akutní dechové tísně,

oteklé dásně,

gastrointestinální potíže,

stres a deprese,

alkoholismus.

Kromě uvedeného se pak tato rostlina v rámci tradičního lékařství uplatňuje při léčbě revmatoidní artritidy nebo cukrovky a slouží i pro zmírnění příznaků premenstruačním syndromu či menopauzy. Některé zdroje navíc naznačují, že brutnák lékařský může dokonce pomáhat mírnit symptomy ADHD a ulevovat od bolesti.

Aby toho nebylo málo, rostlina by také měla mít pozitivní vliv při léčbě poruch nadledvin. Zároveň údajně pomáhá čistit krev, zvyšuje průtok moči a podporuje pocení. A nakonec prý navíc stimuluje tvorbu mateřského mléka. Všechny uvedené účinky na lidské zdraví je nicméně ještě potřeba podpořit dalšími výzkumy, jelikož prozatím nejsou oficiálně vědecky potvrzeny.

Někdy však může vyvolat brutnák lékařský vedlejší účinky. Za případnými potížemi stojí takzvané pyrrolizidinové alkaloidy (PA), což jsou toxiny, které se přirozeně vyskytují v některých rostlinách. Uvádí se, že tyto látky mohou při jejich dlouhodobém užívání ve velmi vysokých dávkách v extrémních případech poškodit játra. [19, 20, 21, 22, 23]

Jaké má brutnák lékařský využití?

Rostlina brutnáku lékařského se komerčně pěstuje především pro olej extrahovaný ze semen, který se přidává například do různých doplňků stravy. Listy a květy se pak suší a následně se z nich dělá třeba nálev nebo se používají jako ozdoba různých pokrmů. Běžně se přitom s touto rostlinou setkáte v následujících podobách:

brutnák lékařský olej,

brutnák lékařský tablety,

brutnák lékařský kapsle,

brutnák lékařský kapky,

brutnák lékařský čaj,

brutnák lékařský obklady.

Vzhledem k tomu, že se v brutnáku lékařském vyskytuje významné množství kyseliny α-linolenové, která je základní složkou esenciálních mastných kyselin v ceramidech nacházejících se v lidské pokožce, využívá se tato bylina i v kosmetickém průmyslu. Často se tak s extraktem z brutnáku můžete setkat v přípravcích určených pro péči o pokožku a vlasy.

Nadzemní části brutnáku však nacházejí uplatnění nejen v lidovém léčitelství a kosmetice, ale také v kulinářství, kde se přidávají například do salátů. Mohou se i sušit a používat jako koření do polévek nebo se jimi dochucují různé druhy nápojů. V některých zemích Evropy se pak navíc listy této rostliny dokonce vaří jako zelenina. [24, 25, 26]

Zdroje: pladias.cz, botany.cz, kvetenacr.cz, biolib.cz, bylinkyprovsechny.cz, missouribotanicalgarden.org, plants.ces.ncsu.edu, rxlist.com, webmd.com, sciencedirect.com, library.unej.ac.id, researchgate.net, medicinenet.com, healthline.com, webmd.com, ncbi.nlm.nih.gov, britannica.com, pfaf.org

Co je brutnák lékařský?

Brutnák lékařský představuje jednoletou bylinu z čeledi brutnákovité, která se využívá v lidovém léčitelství, kosmetickém průmyslu i v kulinářství. Pochází původně z oblasti kolem Středozemního moře, ale dnes se s ní už můžete setkat na více místech Evropy, v Marakonésii, v Severní Americe nebo dokonce v Austrálii.

Jak poznat brutnák lékařský?

Typickým determinačním znakem brutnáku lékařského jsou 5četné modré květy a především štětinatě chlupatá lodyha a listy. Horní část stonku je navíc často oproti zbytku rostliny červeně naběhlá. Listy této byliny bývají celokrajné nebo jsou nezřetelně vykrojené a ve spodní části lodyhy vytváří přízemní růžici.

Jaké jsou účinky brutnáku lékařského?

Brutnák lékařský má podle některých studií protizánětlivé, diuretické, antioxidační a sedativní účinky. Pomáhá tak při léčbě nachlazení, horečky, kašle nebo na různá respirační onemocnění, jako je například bronchitida či astma. V kosmetice se přidává do přípravků určených pro péči o vlasy a pokožku, jelikož také pozitivně působí na různé kožní neduhy.