Ganglion není životu nebezpečný. Přesto dokáže člověka nepříjemně potrápit

Co je ganglion?

Pod tímto názvem se ukrývá podkožní útvar naplněný rosolovitou hmotou, jenž se typicky objevuje nedaleko kloubu nebo šlachy. Jde konkrétně o kulatý nebo oválný synoviální váček (pseudocystu), jehož rozměry se případ od případu liší. Zatímco u některých pacientů dosahuje velikosti hrášku, jindy může být velký dokonce jako golfový míček nebo třeba slepičí vejce.

Se vznikem ganglií se nejčastěji setkávají mladí lidé ve věku od 15 do 40 let. Potýkají se s nimi hlavně gymnasté a další sportovci, přičemž jde spíše o ženy než o mužskou část populace. Obecně se pak ganglionové cysty objevují hlavně na místech, kde se nachází větší množství vazivové tkáně. Pacienti si pak stěžují především na následující obtíže:

ganglion na ruce,

ganglion na zápěstí,

ganglion na dlani,

ganglion na prstu ruky,

ganglion na noze,

ganglion na koleni,

ganglion na nártu,

ganglion na kotníku,

ganglion na chodidle.

Některé ganglionové cysty je možné na místě výskytu pohmatem volně posunout, jiné ovšem zůstávají zcela nehybné. Dané výrůstky, které se anglicky označují termínem ganglion cyst, přitom samy o sobě nijak nebezpečné nejsou. Na okolí však mohou působit značně neestetickým dojmem a pacienta mohou omezovat v běžném pohybu a provádění každodenních činností. [1, 2, 3, 4, 5]

Jaké má ganglion příčiny?

Mechanismus vzniku těchto obtíží prozatím není přesně známý. Základem rosolu, který tvoří výplň ganglionu, je nicméně synoviální (kloubní) tekutina. Pokud uniká z přítomného kloubu nebo šlachové pochvy a začne se hromadit na jednom místě, může pak zhoustnout a proměnit se právě v rosolovitou hmotu, která má polotekutý charakter a na postiženém místě vytváří malou cystu.





Ganglionové cysty nejčastěji najdete na místech, kde dochází k výraznějšímu tření. Postižena bývá hlavně oblast zápěstí, hřbetní strany ruky nebo dokonce prstů. Svou úzkou stopkou přitom ganglion ústí hluboko do kloubu nebo přímo souvisí se šlachovitým kanálem na postiženém místě. Mechanickým tlakem na okolní struktury pak vyvolává nepříjemný tlak a bolest.

Za rozvoj tohoto problému může být zodpovědné například chronické přetěžování přítomných struktur nebo přílišné namáhání šlach. Ganglion se tedy objevuje především u pacientů, kteří se věnují jednostranné manuální práci nebo provádějí stereotypní pohyby rukou či prstů. Nevyhýbá se však ani oblasti dolních končetin, hlavně kotníkům a chodidlům.

Svou roli zde ovšem mohou sehrát i další faktory, kam patří například menší či větší úrazy a poranění, lokální infekce nebo provedené operační zákroky. Dále se pak může jednat o některá onemocnění kloubů a šlach, jako je chronický zánět kloubů. Na vině nicméně bývají i kloubní změny z důvodu artrózy, zlomeniny či kostního nádoru. [6, 7, 8, 9, 10]

Jaké má ganglion příznaky?

Ačkoliv ganglion nemusí pacientovi způsobovat žádné potíže, někdy má na svědomí nepříjemnou bolest, která se objevuje zejména po jeho stlačení nebo v momentě, kdy se člověk snaží provést nějaký specifický pohyb. Postižené místo také může být zatuhlé, což vede k tomu, že je rozsah pohybu v konkrétním kloubu celkově omezený.

Na bolest spojenou s výskytem ganglionu si pacienti stěžují většinou v momentě, kdy se bulka poprvé objeví. Problematické ovšem mohou být i jiné situace, například když se ganglion zvětšuje, mění svůj tvar nebo je daná oblast více namáhána (během sportovní aktivity nebo po ní, při práci na počítači). Dále pak může ganglion v místě výskytu způsobit také nepříjemný tlak, a dojde-li k útlaku nervů, výsledkem bývá také brnění, necitlivost či svalová slabost.

Kromě toho je samozřejmě nutné zohlednit také estetickou stránku věci. Pokud se ganglion nachází na dobře viditelném místě, jako je například zápěstí, nebo doroste do větších rozměrů, působí samozřejmě velmi nevzhledně. Okolí si takové vady všímá, což může u některých pacientů vyvolat psychické potíže.

Druhý ganglií:

ganglia dorzálně na zápěstí (v zadní části) – jde o nejčastější variantu, která postihuje spíše mladé dospělé a mnohdy vymizí bez jakékoliv léčby,

ganglia palmárně na zápěstí (v přední části) – postihuje mladší jedince i starší osoby, které se potýkají s artritidou,

ganglia na prstech ruky – obvykle se objevují na špičce prstu, někdy se jim říká také slizniční cysty (mucous cysts) a postihují zejména pacienty středního či staršího věku,

ganglia na palci – tato varianta je vzácnější než ganglion na ostatních prstech, přičemž bývá spojená s bolestmi, ztuhlostí kloubu a omezenou pohyblivostí,

ganglia na lokti – tyto cysty jsou spíše vzácné, ale pokud se objeví, většinou omezují pohyblivost kloubu a způsobují rozvoj bolestí, jejichž intenzita různě kolísá,

ganglia na noze – objevují se hlavně v oblasti kotníku či nártu a bývají spojené s přítomností kostních výrůstků nebo s artritickým poškozením kloubů a šlach,

intraoseální ganglia – nachází se uvnitř kosti, jde o velmi vzácný problém. [11, 12, 13, 14, 15, 16]

Diagnostika

Přestože si spousta lidí při pohledu na ganglion myslí, že se jedná o nějakou zhoubnou rakovinovou bulku, ve skutečnosti se v tomto případě není čeho obávat. Ganglionové cysty jsou totiž nezhoubné a pacienty nemusí nijak obtěžovat (obzvláště ty hodně malé). Mohou však měnit svou velikost, někdy bývají bolestivé, pokud utlačují okolní struktury, a mnohdy omezují pohyblivost kloubů.

Pokud jste zaznamenali přítomnost podkožního útvaru, který vám připadá podezřelý, nebo si všímáte, že se dříve drobná bulka najednou rychle zvětšuje, je načase vyhledat lékaře. Ten provede fyzikální vyšetření pohledem i pohmatem a může také ganglion prosvítit silným zdrojem světla, aby se ujistil, že se uvnitř skutečně nachází čirá a hustá tekutina.

Pro potvrzení této diagnózy je pak dobré provést také další vyšetření, která pomohou lékaři ganglion a jeho okolí detailněji prozkoumat a odlišit od dalších podobných struktur (například od zvětšené uzliny nebo lipomu). Sem patří především následující zobrazovací metody:

Získá-li ovšem lékař podezření, že by za vznikem útvaru mohlo stát nějaké závažnější (potenciálně zhoubné) onemocnění, je možné přistoupit k biopsii. Odebraný vzorek tkáně se pak odesílá na histologické vyšetření, s jehož pomocí je možné potvrdit, o jaký útvar se vlastně jedná. Ganglia by totiž měla obsahovat hustou čirou tekutinu, ne žádnou pevnou tkáň. [17, 18, 19, 20, 21, 22]

Léčba ganglionu

Jestliže jste někde na svém těle objevili tento neestetický útvar, pravděpodobně přemýšlíte, jaká existuje pro ganglion léčba. Dobrou zprávou je, že pokud se skutečně jedná o tento problém, nepředstavuje pro vás žádné velké nebezpečí. Neomezuje-li vás tedy v běžném fungování a nezpůsobuje-li vám nepříjemné bolesti, nemusíte ho nijak léčit.

V určitých případech se dokonce může stát, že ganglion sám od sebe postupem času vymizí, aniž byste jeho přítomnost museli nějakým způsobem řešit. Problém nicméně spočívá v tom, že ganglia mají tendenci se po čase opět vracet. Důležité je v dané situaci kontaktovat svého lékaře, což platí také pro chvíle, kdy se útvar zvětšuje, nápadně mění tvar nebo se mění barva okolní pokožky.

Ať už se jedná o malý útvar o velikosti hrášku, nebo jde o ganglion velký jako slepičí vejce, na okolí může působit neestetickým dojmem, což pacientům často vadí. Také může mít na svědomí nepříjemnou bolest, kterou pomáhá tlumit analgetická mast na ganglion. Ulevit od potíží může také nošení dlahy, která na čas omezí pohyblivost postižené oblasti.

Nechali jste si někdy odstranit ganglion? Ano

Ne, sám zmizel

Ne, pořád jej mám

Nikdy jsem ganglion neměl/a

Pokud odstranění zátěže a úleva poskytnutá kloubům v místě výskytu ganglionu nevede k jeho postupnému zmenšování a masti ani dlahy také nepomáhají, existují i další možnosti léčby. Mezi terapeutické postupy, které pomáhají pacientům tlumit obtíže, patří například magnetoterapie, léčba ultrazvukem, laser nebo také rázová vlna. Dobrá je i návštěva fyzioterapeuta, který pomůže mobilizovat klouby a uvolnit měkké tkáně (šlachy, svaly, vazy i kloubní pouzdra).

Operační zákrok

Jestliže problémy přetrvávají i ve chvíli, kdy pacient vyzkouší výše zmiňované léčebné postupy, je nutné přistoupit k chirurgickému odstranění ganglionu. To je možné provést dvěma různými způsoby, a sice odsátím nahromaděné tekutiny aspirační jehlou, nebo případně radikálním vyříznutím celého podkožního útvaru naplněného rosolem.

Aspirace (odsátí) obsahu ganglionu pacientovi přináší značnou úlevu. Daná metoda je přitom méně invazivní než přímé vyříznutí neestetické bulky, ale zároveň se pojí s rizikem, že se nepodaří odsát všechnu přítomnou tekutinu a ganglion se po čase znovu objeví.

Aby na místě nedošlo k rozvoji zánětu, lékař může provést také aplikaci kortikoidů do operované oblasti. Toto preventivní opatření s sebou nicméně přináší i velkou nevýhodu, protože kortikoidy vysušují měkké tkáně, které jsou pak křehčí a náchylnější k praskání nebo rozvoji artrózy.

Druhou variantou je potom vyříznutí ganglionu a vyčištění okolí kloubu a šlach. V takovém případě je nutné odstranit nejen samotný rosolovitý útvar, ale i další tkáň, tedy šlachovou pochvu a kloubní pouzdro. To by mělo zabránit opakovanému vzniku problematické bulky.

Aby operované šlachy dobře srostly, pacient musí po vyříznutí ganglionu nosit několik týdnů znehybňující dlahu. Na místě také bude patrná jizva, která může být bolestivá, oteklá a někdy znemožňuje vykonávání určitých pohybů. Ani v tomto případě bohužel nelze vyloučit, že se ganglion po nějakém čase na postiženém místě znovu objeví.

Ganglion: přírodní léčba

V minulosti se doporučovalo místo ganglionu udeřit nějakým tupým a těžkým předmětem, což by mělo útvar zlikvidovat. Dnes je však již zcela jasné, že tato metoda je velmi nebezpečná a může poranit okolní struktury a způsobit prasknutí cysty, jejíž obsah se potom vylije do okolí. To může navíc vést k rozvoji zánětu. Proto daný způsob nikdy doma nezkoušejte.

Někteří lidé však přistupují k namáčení postiženého místa v mořské vodě nebo případně ve vřídelní vodě. Úlevu od potíží navíc může přinést také zahřívání dané oblasti pomocí speciálních obkladů nebo návleků. Vždy se ovšem dopředu poraďte se svým ošetřujícím lékařem, který rozhodne, zda je nutné léčit ganglion operací, nebo postačí jiné léčebné procedury. [23, 24, 25, 26, 27, 28, 29]

Zdroje: stefajir.cz, wikiskripta.eu, fyzioklinika.cz, cs.medlicker.com, mayoclinic.org, my.clevelandclinic.org, ncbi.nlm.nih.gov, healthline.com, eatonhand.com, webmd.com, orthoinfo.aaos.org