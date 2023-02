Kortikoidy mají svá pro i proti. Jak působí na naše zdraví?

Co jsou kortikoidy?

Kortikoidy jsou synteticky vyráběné chemické látky, jejichž struktura je podobná jako u hormonů z kůry nadledvin. Lidé by tedy měli důrazně rozlišovat mezi kortikoidy, které vznikají uměle, a kortikosteroidy, což jsou steroidní hormony přirozeně se vytvářející v kůře nadledvin. Co se týče přírodních hormonů, v lidském těle převládá především kortizol.

K čemu slouží kortikoidy?

Kortikoidy jsou známé především díky svému protizánětlivému, imunosupresivnímu a protialergickému působení. Jejich účinky jsou velmi široké, a proto mají tyto léky nezastupitelný význam při léčbě mnoha různých onemocnění. Různé formy kortikoidů neléčí vlastní příčinu nemocí, slouží však hlavně k tlumení imunitního systému a blokují silné alergické či autoimunitní reakce.

Které stavy se léčí pomocí kortikoidů?

Využití kortikoidů

Jak fungují kortikoidy? Tyto medikamenty existují v mnoha různých formách. Pokud jde o lokální léčbu, využívají se látky, jako je například mast s kortikoidy, různé krémy a roztoky na kůži nebo také inhalační kortikoidy (prášky či roztoky). Co se týče systémové léčby, pacienti používají k léčbě kortikoidy injekce nebo tablety.

K lokální léčbě slouží například Budesonid, Flutikason, Betamethason nebo Mometason. Při celkové léčbě se naopak nejvíce uplatňují Dexamethason, Prednison či Hydrokortison.

Jak funguje prednison a metylprednisolon?

Tyto látky jsou podávány systémově, a to buď ve formě tablet, nebo prostřednictvím injekcí. Metylprednisolon (například léky Medrol, Metypred či Methylprednisolon) je silnější než prednison (například lék Prednison), přičemž platí, že dávka 4 miligramů metylprednisolonu odpovídají zhruba 5 miligramům prednisonu.

Jaké mají kortikoidy nežádoucí účinky?

Spoustu pacientů, kterým je doporučena léčba pomocí některého z výše zmíněných přípravků, se ptá, jaké mají kortikoidy vedlejší účinky a zda jim mohou tyto medikamenty nějakým způsobem ublížit. Podobně jako všechny léky mohou mít i kortikoidy nežádoucí účinky, kvůli často omílaným vedlejším účinkům se ovšem těchto léků spousta lidí bojí.

Vedlejší účinky kortikoidů jsou například:

Vznik Cushingova syndromu

Snížená imunita

Migréna

Poruchy srdečního rytmu

Poruchy zubní skloviny

Zvýšená chuť k jídlu a obezita

Pankreatitida

Závrať

Ochablost svalů

Osteoporóza

Nekróza kostí

Pokles potence

Zvýšení krevního tlaku

Žaludeční krvácení

Vynechání menstruace

Podrážděnost, nespavost, deprese

Léčba kortikoidy

Existují přísná kritéria, podle kterých lékaři určují, kdy je nutné kortikoidy pacientům nasadit a kdy tyto léky raději vynechat. Po nasazení kortikoidů mohou projevy nemoci velmi rychle ustoupit, lidé si ovšem někdy stěžují na to, že po vysazení kortikoidů se nepříjemné symptomy vrací. V každém případě by měli vždy dodržovat doporučení svého lékaře a aplikovat kortikoidy pouze po dobu, kterou jim určil.

Celková léčba

Systémové kortikoidy mohou v některých případech pacientům zachránit život, léčba by ovšem nikdy neměla překročit nezbytně nutnou dobu. Někdy pacientům stačí pouze jednorázová aplikace vysoké dávky kortikoidů (například při anafylaktickém šoku), jindy ovšem musí tyto léky užívat dlouhodobě. V takovém případě by pacienti měli užívat nejnižší možnou účinnou dávku a kvůli výskytu nežádoucích účinků pravidelně chodit na kontroly.

Lokální léčba

Lokální aplikace kortikoidů se využívá například při léčbě atopického ekzému nebo astmatu. K tomu slouží třeba kortikoidová mast, po jejíž aplikaci je ovšem vždy nutné důkladně si opláchnout ruce, aby se látka nedostala také na jiná místa. Také je nutné vyhnout se místům, kde je kůže tenčí (podpaží). Co se týká inhalace kortikoidů, pacient by si měl po vdechování látky vypláchnout ústa a zbytek přípravku rozhodně nepolykat.

Pokud budou pacienti dodržovat zmíněné zásady bezpečného užívání těchto léků, měli by se vyhnout závažnějším vedlejším účinkům.

Vysazení kortikoidů

Dlouhodobé užívání kortikoidů se nedoporučuje, jelikož může způsobit nepříjemné následky. K delší léčbě by pacienti měli přistoupit jen ve chvíli, kdy je to nezbytně nutné a předepíše jim to ošetřující lékař. Kortikoidy totiž sice tlumí imunitní reakce, způsobují ale zároveň oslabení obranyschopnosti. Pacient je tak mnohem náchylnější ke vzniku různých infekčních i nádorových onemocnění.

Po dlouhodobém užívání kortikoidů je důležité, aby je pacient začal vysazovat postupně. Lidské nadledviny totiž okamžitě poznají, že dochází k přísunu kortikoidů zvenčí, a proto přestanou takové hormony vyrábět. Když dojde k rychlému vysazení léku, nadledviny nestihnou zareagovat a člověk se ocitne zcela bez těchto důležitých látek, což ho může stát život.

Kortikoidy v těhotenství

V některých případech mohou kortikoidy lokálně užívat také nastávající maminky a kojící ženy. V průběhu těhotenství by krátkodobá aplikace těchto látek neměla plodu nijak ublížit, maminkám ovšem může ulevit například od různých nepříjemných vyrážek. Vždy je ale nutné poradit se o způsobu léčby s ošetřujícím lékařem. Ten zhodnotí možná rizika, buď léčbu kortikoidy (v malém množství) odsouhlasí, nebo zvolí jiné možnosti léčby.

Podávání kortikoidů dětem

Mnoho rodičů kortikoidy zavrhuje, protože mají z podávání těchto léků dětem podvědomý strach. Pokud jde o závažné případy, je ovšem možné podávat tyto léky také malým pacientům, jelikož mohou výrazně ulevit při těžkých formách astmatu a alergie, nebo třeba při léčbě atopického ekzému.

Maminky by samozřejmě nikdy neměly svým dětem nasazovat kortikoidy bez porady s ošetřujícím lékařem. U dětí je vždy nutné po nasazení kortikoidů monitorovat jejich vývoj, vedlejší účinky totiž zahrnují právě zpomalení růstu.

Kortikoidy a alkohol

Pokud pacient užívá kortikoidy, alkoholu by se měl pro jistotu vyhnout. Jeho konzumace totiž může narušit léčebný proces a může také vést ke zhoršení celkového zdravotního stavu.

