Jak na nespavost v těhotenství? Pravidelným pohybem i rozmluvou s přáteli

Pro nastávající maminky je kvalitní a dostatečně dlouhý spánek naprosto stěžejní. Jejich tělo podstupuje extrémní zátěž a o moc lépe na tom není ani jejich psychika. Většině z nich se ale dostatečného odpočinku paradoxně nedostává. A není se čemu divit. Kromě toho, že ženské tělo spotřebuje spoustu energie na vývoj dítěte, dává mu zabrat i psychika, která je zatížena měnící se hladinou hormonů i nepříjemnými obavami z těhotenství.

Nespavost v počátku těhotenství

Začátek každého těhotenství je pro budoucí matku nesmírně náročný. Tělo se vyrovnává s obrovskými hormonálními změnami a žena si postupně zvyká na myšlenku, že na svět velmi brzy přivede potomka. Pokud se jedná o první těhotenství, jsou pocity doplněny také o obavy, a to navzdory tomu, že si oba rodiče dítě dlouho přáli. Ke všem pocitům, které čerstvou nastávající maminku provázejí, se pak přidá ještě stres způsobený otázkami ohledně budoucího průběhu těhotenství. Je tedy jasné, že usínání s čistou hlavou se najednou zdá jako naprosto nemožný úkol.

Na tom, že nespavost na začátku těhotenství je poměrně častým jevem, se shoduje i většina odborníků. Současně upozorňují na to, že spánek je v prvních týdnech gravidity naprosto klíčový. Takže pokud jej žena nemá dostatek, doporučují, aby si raději vzala dovolenou nebo aby začátek těhotenství přečkala na neschopence. Bez dostatečného spánku totiž organismus není schopný fungovat, jeho nedostatek může navíc přispívat k rozvoji nemocí, a to od cukrovky až po celkově oslabený imunitní systém.

Nespavost na konci těhotenství

S tím, jak těhotenství postupuje a vy sledujete rostoucí bříško, se začínají objevovat také obavy z toho, jak to všechno zvládnete. Budete dobrá matka? Narodí se děťátko zdravé? Bude vás porod bolet? Tyto myšlenky se paradoxně nejčastěji vynořují v momentě, kdy žena ulehá k spánku a je sama se sebou v absolutním klidu.

S nespavostí v posledních měsících těhotenství souvisí také zvětšující bříško. Najít vhodnou polohu pro spánek je v této fázi velmi obtížné. Na břiše už spát nelze a poloha na zádech zase zhoršuje průtok krve placentou, což může ohrožovat plod. Jak se tedy pohodlně a bezpečně uvelebit? Ideální je poloha na levém boku s mírně pokrčenýma nohama. Břicho je pak dobré vypodložit nízkým polštářem.

Mnoho těhotných v tomto období trápí také:

Noční křeče nohou

Bolesti kyčlí

Bušení srdce

Problémy s dýcháním

Zadržování vody na konci těhotenství, tlak na močový měchýř a větší průtok ledvinami během noci zase stupňuje potřebu chodit na záchod, a to i několikrát za noc.

Těhotenství a syndrom neklidných nohou

Některé ženy se během gravidity potýkají také se syndromem neklidných nohou, který se může projevovat pocity mravenčení a nutkavou potřebou s nohama neustále hýbat, a to zejména v době, kdy uléhají ke spánku. Zpravidla nejhorší bývají příznaky v průběhu třetího trimestru. Léčba je v tomto případě poměrně problematická. Za normálních okolností se totiž využívají přípravky, které nejsou vhodné pro nastávající matky. Hlavní zbraní těhotných jsou proto jen doplňky stravy v podobě železa a hořčíku. Dobrou zprávou je, že po porodu problém obvykle samovolně odezní.

Spánková apnoe v těhotenství

Ačkoli se syndrom spánkové apnoe častěji skloňuje s mužským rodem, v některých případech může trápit i ženy. O poznání častěji se tak děje právě v těhotenství s tím, že podle některých studií trápí až 35 procent nadcházejících maminek. Za takto vysokým číslem stojí například:

Nárůst tělesné hmotnosti

Rozvolnění měkkých tkání

Zvětšování dělohy a utlačování bránice

A čím se spánková apnoe projevuje? Zpravidla zástavami dechu během spánku, chrápáním a nepravidelným dýcháním, které proces odpočinku rovněž narušuje. Přes den je pak doprovázena zvýšenou únavou, změnami nálad, depresemi, bolestmi hlavy a sníženou pozorností. Některé studie naznačují, že by spánková apnoe v těhotenství mohla souviset s rozvojem preeklampsie a cukrovky.

Jak zatočit s nespavostí?

Únava jako taková je běžnou součástí těhotenství, obvykle tedy není důvodem k návštěvě lékaře. A to ani v případě, že ji ženy pociťují přes den. Odborníka by nastávající matka ale měla vyhledat v momentě, kdy se delší dobu potýká s nespavostí a často se budí uprostřed noci. Mezi varovné příznaky dále patří:

Usínání déle než půl hodiny

Spánek kratší než šest hodin

Apnoe a chrápání

Bolest nohou

Nadměrná únava během dne

Deprese, která souvisí s únavou

Jak si od nespavosti ulevit sama

Dříve, než se žena rozhodne pro návštěvu lékaře, měla by se zamyslet nad tím, zda dělá vše pro to, aby byl její spánek co nejpohodlnější a popřípadě zkusit některé návyky změnit. Konkrétně: