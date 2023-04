Jak snížit cholesterol? Vyzkoušejte top 7 volně prodejných doplňků stravy!

Co je cholesterol?

Jedná se o voskovitou látku steroidní povahy, která je součástí krve a každé tělesné buňky. Jelikož cholesterol v lidském organismu plní řadu důležitých funkcí, lékaři ho považují za zcela nepostradatelný. Pomáhá například zpracovávat tuky, hraje stěžejní roli při tvorbě buněčných membrán a je potřebný k produkci hormonů a vitamínu D ze slunečních paprsků.

Transport cholesterolu krevním řečištěm zajišťují lipoproteiny, kterým se říká také nosiče. Některé jsou přitom spíše tukové (low density lipoprotein), zatímco jiné mají vyšší podíl proteinů (high density lipoprotein). V závislosti na tom, který lipoprotein se cholesterolu ujme, pak rozlišujeme:

LDL neboli lipoprotein s nízkou hustotou – jedná se o „zlý cholesterol“ s vyšším podílem tuků, který se stará o transport z jater do buněk, ale pokud je jeho hladina zvýšená, usazuje se v tepnách a může je ucpávat,

– jedná se o „zlý cholesterol“ s vyšším podílem tuků, který se stará o transport z jater do buněk, ale pokud je jeho hladina zvýšená, usazuje se v tepnách a může je ucpávat, HDL neboli lipoprotein s vysokou hustotou – jde o „hodný cholesterol“ s vyšším podílem bílkovin, který pomáhá zbavovat krev LDL cholesterolu, působí proti tvorbě sklerotických plátů a brání rozvoji infarktu či mozkové mrtvice,

– jde o „hodný cholesterol“ s vyšším podílem bílkovin, který pomáhá zbavovat krev LDL cholesterolu, působí proti tvorbě sklerotických plátů a brání rozvoji infarktu či mozkové mrtvice, TGA neboli triglyceridy – vyšší hladiny mohou způsobit podobné škody jako LDL cholesterol.

Hladinu celkového cholesterolu v krvi je nutné posuzovat podle věku pacienta. Zatímco u dospělých by neměla přesáhnout 4,4 mmol/l, u dětí a dospívajících je za bezpečné považováno rozmezí 3,9–5,2 mmol/l. Pokud se zaměříte přímo na LDL cholesterol, hladina by se měla pohybovat do 3,4 mmol/l, zvýšené riziko hrozí pacientům s hodnotami 3,4–4,1 mmol/l a za vážný stav považujeme hladinu nad 4,1 mmol/l. [1, 2, 3]

Projevy vysokého cholesterolu

Ačkoliv jde o nezbytnou látku, příliš vysoká koncentrace cholesterolu v krvi je pro lidský organismus škodlivá a přináší s sebou mnohá zdravotní rizika. Pokud se ho totiž v těle nahromadí více, než je zdrávo, může se začít ukládat do cévních stěn a postupně je tak ucpávat. To může později způsobit selhání některých životně důležitých orgánů nebo dokonce smrt pacienta.

Zpočátku sice člověk se zvýšenou hladinou cholesterolu žádné příznaky nezaznamená, ale postupem času se může rozvinout ateroskleróza neboli kornatění cév. Toto zánětlivé onemocnění vzniká v důsledku ukládání cholesterolu uvnitř cév, což vede k jejich zužování, ucpávání a snižování přísunu krve k jednotlivým orgánům. K dalším možným komplikacím se pak řadí:

Co zvyšuje cholesterol?

Přestože si spousta lidí myslí, že zvýšená hladina cholesterolu trápí pouze starší generace, v dnešní době to zdaleka neplatí. Lékaři se totiž ve svých ordinacích stále častěji setkávají také s mladší částí populace, a to včetně dětí či dospívajících pacientů. Kromě dědičnosti přitom mohou být za stoupající hladinu cholesterolu zodpovědné především tyto rizikové faktory:

kouření,

konzumace alkoholu,

nedostatek pohybu,

nadváha a obezita,

strava s velkým obsahem tuků,

vyšší věk pacienta.

Svou roli zde ovšem může sehrát i stres nebo zdravotní stav pacienta. Problematický bývá například vysoký krevní tlak, cukrovka, chronické onemocnění ledvin, lupus nebo třeba hypotyreóza (snížená činnost štítné žlázy). Hladinu cholesterolu mohou nicméně zvyšovat i některé medikamenty, které jsou určené k léčbě jiných zdravotních obtíží (akné, vysoký krevní tlak a podobně). [7, 8, 9]

Jak snížit cholesterol bez léků?

Pokud lékař ve vašem případě zaznamenal zvýšený cholesterol, jistě přemýšlíte, jak dát situaci zase do pořádku. Samozřejmě existují léky na cholesterol na předpis (tzv. statiny), které vám mohou pomoci dostat jeho hladinu opět pod kontrolu. Problém ale spočívá v tom, že mají léky na snížení cholesterolu vedlejší účinky, a když s jejich užíváním člověk začne, musí je brát po zbytek života.

Vzhledem k příčinám zvýšeného cholesterolu je ovšem lepší zpočátku léky na vysoký cholesterol vynechat a nejprve soustředit na změnu životosprávy, která by měla zahrnovat:

úpravu jídelníčku,

pravidelný pohyb,

pravidelné kontrolování hladiny cholesterolu,

omezení zlozvyků (kouření, konzumace alkoholu),

redukci tělesné hmotnosti (pokud je to nutné).

Potraviny na snížení cholesterolu

Jedním ze způsobů, jak na vysoký cholesterol vyzrát, je změna jídelníčku. Důležité je především snížit množství konzumovaných tuků takovým způsobem, aby tvořily maximálně 30 % celkového energetického příjmů. Zhruba 2/3 by přitom měly pocházet z rostlinných zdrojů a živočišné produkty by měly být vždy kvalitní. Zároveň se doporučuje zvýšit příjem vlákniny.

Omezit byste měli především tučná a smažená jídla, uzeniny, polotovary, sladkosti, příjem vajec a samozřejmě i konzumaci alkoholu. Žádné potraviny snižující cholesterol sice neexistují, ale do svého jídelníčky byste se měli pokusit zařadit třeba ořechy, semínka, rostlinné oleje, ryby, mořské plody, listovou zeleninu, avokádo nebo hořkou čokoládu (ale s mírou).

Jestliže hledáte vhodné přírodní prostředky, někdy se doporučují i bylinky na cholesterol. Pozitivní efekt může mít například čekanka, která je plná zdraví prospěšných vitamínů a minerálů, ale vyzkoušet můžete také kořen ženšenu nebo smetánky lékařské, z něhož se připravuje čaj na snížení cholesterolu. Pomoci může i řebříček obecný, ostropestřec mariánský či kopřiva dvoudomá. [10, 11, 12]

Potravinové doplňky na snížení cholesterolu

Kromě dostatečného pohybu a zdravé stravy vám s udržováním optimální hladiny cholesterolu v těle mohou pomoci také doplňky stravy, které mají blahodárný účinek i na srdce a cévy. Ty jsou dostupné hlavně ve formě tablet s obsahem vitamínů, minerálů a bioflavonoidů, ale existují i různé čajové směsi, které stojí za to vyzkoušet.

Pokud přemýšlíte, jak rychle snížit cholesterol, nebo se snažíte udržovat jeho zdravou hladinu, samozřejmě se vyplatí poradit se o svém stavu s ošetřujícím lékařem. Než ovšem začnete užívat nějaký lék na cholesterol, můžete vyzkoušet některé z níže uvedených volně prodejných potravinových doplňků, s nimiž mají lidé obecně dobré zkušenosti.

Arterin Cholesterol

Jedním z oblíbených produktů, které pacientům pomáhají kontrolovat hladinu cholesterolu v krvi, je Arterin Cholesterol 30tbl. Tyto tablety obsahují řadu zdraví prospěšných látek, jako jsou přírodní extrakty artyčoku a bergamotu, fytosteroly nebo vitamín C. Jejich společné působení pomáhá snižovat množství škodlivého cholesterolu a zabránit jeho ukládání v cévách.

Obsažený vitamín C je známý hlavně pro své antioxidační vlastnosti a zároveň podporuje tvorbu kolagenu, který je potřebný pro normální funkci krevních cév. Rostlinné steroly pak přispívají k udržování správné hladiny cholesterolu v krvi a snižují riziko rozvoje onemocnění srdce a cév. Pozitivních účinků je přitom možné dosáhnout již konzumací 1,5–3 g fytosterolů denně.

Advance Nutraceutics Cholesten

Pokud přemýšlíte, jak snížit cholesterol přírodní cestou, hodit by se vám mohl také doplněk stravy Advance Nutraceutics Cholesten 60 kapslí. Ten obsahuje komplex aktivních látek, kam patří především extrakt z červené fermentované rýže a rybí olej, je vhodný k dlouhodobému užívání a vykazuje řadu pozitivních účinků na lidský organismus.

Základem přípravku Cholesten jsou výtažky z červené fermentované rýže, která obsahuje speciální kvasinky Monascus purpureus, jejichž působením vznikají látky známé jako monakoliny. Nejprospěšnější z nich je monakolin K, což je látka, která přispívá ke stabilizaci hladiny cholesterolu v lidském těle.

Ačkoliv u nás není červená fermentovaná rýže příliš známá, například v Japonsku nebo v Číně se jedná o běžnou součást tamní kuchyně. Kromě toho pak Cholesten zahrnuje také vysoce koncentrovaný rybí olej MEG-3TM s obsahem OMEGA 3 nenasycených mastných kyselin DHA (kyselina dokosahexaenová) a EPA (kyselina eikosapentaenová).

MycoMedica MycoCholest

Jestliže si nevíte rady, čím snížit cholesterol a zabránit rozvoji nebezpečných zdravotních komplikací, sáhnout můžete také po přípravku MycoMedica MycoCholest 120 kapslí. Jeho hlavní složkou je podobně jako v předchozím případě červená fermentovaná rýže, která si našla uplatnění v tradiční asijské medicíně již před stovkami let.

Produkt MycoMedica MycoCholest obsahuje výhradně červenou fermentovanou rýži, která se organicky pěstuje na území Spojených států amerických. Tu navíc doplňuje také koenzym Q10, rutin a vitální houba Shiitake. Dobrou zprávou pro potenciální uživatele je v tomto případě i skutečnost, že produkty podstupují testování v německé nezávislé laboratoři Agrolab, což by mělo vyloučit přítomnost různých škodlivin a nebezpečných mikroorganismů.

ArmoLIPID PLUS

S komplexní úpravou lipidového profilu vám může pomoci také potravinový doplněk známý jako ArmoLIPID PLUS, který v jednom balení obsahuje 30 tablet. Spojíte-li jeho užívání s aktivním pohybem a celkovou úpravou jídelníčku, můžete postupem času dosáhnout snížení hladiny cholesterolu v krvi nebo alespoň její stabilizace.

Přípravek ArmoLIPID PLUS obsahuje suchý extrakt z dřišťálu osinatého (latinsky Berberis aristata), což je stálezelený keř původem z Asie, dále pak fermentovanou červenou kvasnou rýži, kyselinu listovou, koenzym Q10, astaxantin a polikosanol. Kombinace těchto zdraví prospěšných látek přispívá k udržování optimální hladiny cholesterolu v krvi a normální činnosti kardiovaskulárního systému.

Terezia Černý česnek

Zajímavým produktem, který pomáhá nahradit léky na vysoký cholesterol, je doplněk stravy Terezia Černý česnek 60 kapslí. Tento stále oblíbenější přípravek podporuje funkci srdce a cév, udržuje hladinu cholesterolu v normě, ale zároveň posiluje také obranyschopnost organismu a může pacientům ulevit od pocitu těžkých nohou.

Možná se ptáte, kde se černý česnek vlastně bere, protože znáte jen ten klasický bílý. Ve skutečnosti se však nejedná o žádnou speciální česnekovou variantu. Tato účinná látka totiž vzniká fermentací česneku kuchyňského, jehož paličky ve speciálních nádobách zrají po dobu 3–4 týdnů. Žádné další látky se při tom nepoužívají, takže jde o čistě biologický proces.

Pozitivní vliv česneku na lidský organismus je známý již stovky let. Díky fermentaci se však dají jeho příznivé účinky ještě znásobit a může se z něj stát účinný přírodní lék na cholesterol. Sušený černý česnek navíc působí také jako antioxidant a v podobě kapslí nemusíte řešit typický nepříjemný zápach, který si lidé s touto potravinou spojují.

Allnature Berberin Extrakt 98%

Nevíte-li si rady, co na vysoký cholesterol funguje, vyzkoušet můžete také přípravek Allnature Berberin Extrakt 98%. Jak už samotný název napovídá, obsahuje 98% výtažek z rostliny Berberis aristata, která je u nás známá jako dřišťál osinatý. V jedné kapsli se pak konkrétně nachází 500 mg tohoto extraktu.

Dřišťál osinatý je stálezelený keř, jehož původní domovinou je oblast Himalájí v Indii, Nepálu či Bhútánu, ale přirozeně se vyskytuje také na Srí Lance a rozšířil se i do dalších zemí a na další kontinenty (včetně Evropy). Co se týče účinků, napomáhá normálnímu fungování kardiovaskulárního systému a zároveň má pozitivní vliv na hladinu cholesterolu v krvi i na hladinu krevní glukózy.

Möller´s Omega 3 Double

Dalším oblíbeným způsobem, jak na cholesterol vyzrát, se stal doplněk stravy Möller´s Omega 3 Double 112 kapslí. Tento přírodní lék na cholesterol obsahuje řadu zdraví prospěšných látek, kam patří například vitamín A, vitamín D, vitamín E nebo omega 3 mastné kyseliny EPA (kyselina eikosapentaneová) a DHA (kyselina dokosahexaenová).

V kapslích Möller´s Omega 3 Double je obsažen koncentrovaný olej z čerstvých tresčích jater nebo z jiné ryby spadající do čeledi treskovití (Gadidae). Jsou tedy dobrou alternativou pro osoby, které nemají rády tekutou formu rybího oleje, jelikož v nich není cítit žádná rybí pachuť a mají přijatelnou velikost. Celý proces výroby je navíc přísně kontrolován a schvalován.

Kombinace účinných látek v přípravku Möller´s Omega 3 Double přispívá k udržování normální hladiny cholesterolu. Vitamíny A a D pak mají pozitivní vliv také na funkci imunitního systému, vitamín E pomáhá chránit buňky před oxidativním stresem a kyseliny EPA a DHA podporují činnost srdce. DHA přitom přispívá také k normální činnosti mozku a k normálnímu stavu lidského zraku.

Zdroje: heureka.cz, mayoclinic.org, healthline.com, lekarnickekapky.cz, lekarna.cz, cpzp.cz