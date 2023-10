Nejmodernější systém v akutní dialýze

„Nejde jen o vylepšení stávajících přístrojů. Jde o změnu pohledu na akutní dialýzu. Hlavní výhodou je extrémně jednoduchá obsluha, s OMNI si tak na akutní kontinuální dialýzu troufnou i pracoviště nižšího typu. Vlastně rozšiřujeme spektrum pacientů, kteří tuto léčbu dostanou,“ řekl člen vedení skupiny B. Braun CZ/SK Martin Kuncek k uvedení nového přístroje na trh na kongresu Colours of Sepsis v Ostravě.

První testy více než přesvědčivé

Systém OMNI dovoluje změnit léčbu, aniž by byla přerušena, navíc jsou automaticky regulovány hladiny všech expanzních komůrek, je zaručen management bilance tekutin a automatické odstraňování vzduchu krevní strany i na straně dialyzačního roztoku. „Je to opravdová revoluce ať už z hlediska použitelnosti, absolutní flexibility nebo právě z hlediska managementu bilance tekutin. Vývoj zaměstnal 20 odborníků přesně 2 roky, 11 měsíců a 20 dní, což je vskutku neuvěřitelně krátký čas. Jsme přesvědčeni, že to je správný krok do budoucnosti akutní dialýzy,“ uvedl autor systému, francouzský vývojář a zároveň viceprezident marketingu a prodeje pro akutní terapie B. Braun Jean-Paul Menneguerr.

Přístroj byl poprvé testován počátkem roku 2015 na univerzitní klinice ve švýcarském Lausanne na pacientech v kritickém stavu v režimu heparinové i citrátové koagulace. Výsledky zněly jasně – bezchybné fungování, žádné falešné alarmy, tichý chod, jednoduchá mobilita a uživatelsky přátelský pro sestry.

Možnost změny metody

Léčba novým systémem je shodná s principy každé dialýzy – difuze, filtrace, adsorpce a konvekce. Zásadní změnou proti dosavadním postupům terapie je možnost kdykoli během ošetření měnit (bez nutnosti výměny setu a kapiláry) základní metody kontinuální dialýzy, tedy filtraci, hemodialýzu a hemodiafiltraci, dle momentálního stavu pacienta. Další změnou je inteligentní software HomeoSAFE Premium, který umožňuje automatickou redukci a regulaci průtoků krve a roztoků a vysoce přesnou bilanci tekutin s minimální odchylkou. Inovací je uživatelský komfort při tzv. setování, kdy se používá jen jeden set na všechny základní terapie. Set je vždy předpřipraven v zaváděcím pouzdru, automaticky se nasetuje do všech pump a propláchne s automatickým odstraněním vzduchu a nastavením hladin všech expanzních komůrek.

První reakce českých lékařů jsou pozitivní. „Ten směr je správný. OMNI systém má všechny modality, které by měl mít a do budoucna se to bude ještě určitě rozšiřovat. Umí jak citrátovou, tak samozřejmě heparinovou antikoagulaci a je snadno ovladatelný. Přišlo mi skvělé, že sám umí předcházet mnohým vlastním alarmům, takže nedělá tolik hluku u pacientova lůžka,“ uvedl primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Městské nemocnice Ostrava Cyril Kučera.

Kurz pro lékaře

Českým zdravotníkům bude OMNI systém detailně představen v praxi v nejbližších měsících na dvoudenním intenzivním kurzu v tréninkovém středisku B. Braun Dialog na pražské Bulovce. Jeho cena se bude pohybovat kolem 20 tisíc eur. „Vycházíme z cenové hladiny, která bude nastavena pro celou Evropu. Takže české nemocnice budou mít možnost koupit přístroj za stejných podmínek jako v okolních zemích,“ komentuje cenovou politiku skupiny B. Braun Martin Kuncek.

Koncern B. Braun každoročně investuje do výzkumu a vývoje přes 150 milionů EUR a inovace je také jedním ze základních pilířů firemní strategie. „OMNI systém je skvělým příkladem toho, že masivní investice do výzkumu a vývoje je pro trvalé zlepšování kvality zdravotní péče naprosto nezbytné,“ dodává Martin Kuncek.

„OMNI systém je velmi kompaktní a zároveň velmi jednoduchý na používání. Také všechno vybavení a preparáty jsou jednoduše použitelné, takže pro mě představuje určitě dobrý krok do budoucnosti. Za extrémně důležité považuji, že se s přístrojem bude jednoduše pracovat sestrám,“ uvedl ředitel Anesteziologicko-resuscitační kliniky Univerzitní nemocnice Agostino Gemelli v Římě Prof. Massimo Antonelli.