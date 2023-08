Od obtíží před menstruací uleví antidepresiva

Okolí žen, které trpí předmenstruačními potížemi, by mohlo vyprávět o tom, čeho je slabší pohlaví v této době schopno. U některých žen se v tomto období dostavují dokonce těžké psychické a tělesné potíže spojené s rozladěním organismu (premenstruační dysforická porucha).

Současná medicína přinesla i těmto ženám pomoc. Podávání antidepresiv je jednou z účinných metod. Podrážděnost, únava a změny nálady, to se dá ještě tolerovat. Když ale nastoupí nedostatek sebekontroly, nepřátelské postoje, hněv či dokonce agrese, je to pro okolí velmi těžké. Tento stav trvá maximálně čtrnáct dní před menstruací a pak se situace opět normalizuje. Nejhorší je, že se tato situace pravidelně, pokud žena je v reprodukčním věku, stále opakuje. Odhaduje se, že přibližně 75 procent žen trpí nějakými obtížemi. Premenstruační dysforickou poruchu má sice pouze 2 až 8 procent z nich, ale postižené jsou zcela vykolejeny a jejich schopnost žít normální život je naprosto narušena. V některých případech dochází až k takovým extrémům, že žena nemůže jít do práce či do školy, péče o rodinu je nad její síly a mezilidské vztahy se hroutí.

Neschopenka neřeší problém





Nejsou to jen laici, kteří nejsou správně informováni, také lékaři mnohdy o této poruše nemají dostatek informací. Až do nedávné doby nebyla tato porucha diagnostikováma ani léčena. Ženy se domnívaly, že toto nepříjemné období musí jenom přetrpět. Pokud příznaky byly nesnesitelné, napsal jim většinou praktický lékař či gynekolog neschopenku. Nyní se situace začíná vyvíjet k lepšímu. Jedinou možností, jak onemocnění správně určit, je sledovat jeho příznaky. Obtíže se vyskytují jak v oblasti psychické, tak ifyzické.

Někdy pomůže změnit jídelníček

„Odborníci se snažili rozluštit příčinu potíží a zjistili, že zřejmě tou nejpravděpodobnější bude snížení hladiny serotoninu, hormonu, který produkuje mozek. Někdy stačí úprava životního stylu a harmonizace vztahů v rodině i na pracovišti. Poradíme také ženě, aby informovala okolí o tom, co se s ní děje, a mluvila s nimi o pocitech, které jí zmítají. Další opatření se týkají omezení spotřeby kofeinu, čokolády a nikotinu, protože to napomáhá snížení hladiny adrenalinu, který může zhoršovat výbušnost a agresivitu. Doporučuje se konzumovat spíše lehkou stravu. Důležité je zaměřit se hlavně na polysacharidy (např. špagety, černé pečivo), které mohou zvyšovat aktivitu serotoninu. Solení v této době raději omezíme, obvykle zhoršuje otoky. Mírná fyzická zátěž a cvičení prospívají,“ dodává MUDr. Horáček z Psychiatrického centra v Praze. V případě, že úprava životosprávy problém nevyřeší, jsou další možností léky. Někdy stačí užívat vitamíny C, B a E společně s vápníkem a hořčíkem. Některým pacientkám může prospět hormonální léčba předepisovaná většinou gynekologem. Problém je však v tom, že hormony ovlivní nejen potíže, ale také vlastní menstruační cyklus i fungování celého organismu.

Nebojme se antidepresiv

Naprostým hitem se stala léčba antidepresivy. Podávání těchto léků totiž vede k rychlé úpravě hladiny serotoninu. Kompenzují totiž pokles jeho hladiny, který souvisí s určitou fází menstruačního cyklu. „Antidepresiva zaručují účinnou a bezpečnou léčbu. Účinky se při léčbě premenstruačních potíží dostaví neobyčejně rychle, často již za jeden až dva dny. Lze je podávat jak dlouhodobě, tak jen v době obtíží. Pacientky se také nemusí bát, že si na moderní antidepresiva vytvoří návyk, a rovněž mají velmi málo vedlejších nežádoucích účinků,“ uvádí dr. Horáček.

Diagnózu usnadní:

Rozpoznání onemocnění lékaři usnadní, jestliže žena v období do dvou týdnů před menstruací trpí následujícími potížemi:

* Příznaky psychické – agrese, hněv, úzkost, deprese, únava, zapomínání, nepřátelský postoj, podrážděnost, nedostatek sebekontroly, letargie, změna nálady, záchvaty paniky, špatná koncentrace, snížená schopnost učení, napětí a dokonce sebevražedné tendence.

* Obtíže fyzické – zadržování tekutin v organismu, bolest nebo otok prsů, akné, plynatost, změny chuti, zácpa, závratě, vyčerpání, bolesti hlavy, pocity na zvracení, bušení srdce, pocit tíhy nebo tlaku v pánevní oblasti, přírůstek na váze.

* Běžná každodenní činnost, např. práce, škola, je v této době vážně narušena.

* Potíže nejsou způsobeny jinou poruchou či onemocněním.

* Obtíže pacientka zaznamenala nejméně ve dvou posledních menstruačních cyklech.

Jana Herodková, Právo, 3.7.2001