Plastika prsou může být řešením nízkého sebevědomí i bolestí zad. Jak zákrok probíhá?

Plastika prsou

Plastiku prsou, která se nazývá rovněž mamoplastika, lze rozdělit do tří obecných kategorií podle typu operace. První z nich je zvětšení prsou pomocí vlastního tuku či implantátů (augmentace), další je zmenšení prsou a třetí modelace prsou. V každém případě je plastika prsou velkým chirurgickým zákrokem, se kterým se pojí určitá rizika. Operace zpravidla probíhá pod celkovou narkózou.

Plastická operace umožňuje ženám změnit vzhled prsou, pokud nejsou spokojeny s jejich velikostí či tvarem, přičemž nejčastěji prováděným zákrokem bývá zvětšení prsou pomocí implantátů. Zatímco některé ženy se rozhodnou podstoupit plastickou operaci čistě z estetických důvodů, jiné chtějí obnovit tvar prsou po porodu, velkém úbytku váhy či po nemoci. [1, 2]

Běžné důvody pro plastickou operaci prsou

Kromě estetického hlediska existují rovněž zdravotní důvody, proč ženy podstupují plastickou operaci prsou, mezi něž patří například rakovina prsu. Preventivní operace se pak provádí také při riziku rakoviny a zmenšení prsou zase kvůli bolestem zad. Ženy běžně podstupují plastiku prsou z těchto důvodů:

vylepšení vzhledu, pokud se domníváte, že máte malá či naopak velká prsa nebo že jedno je menší než druhé, a má to vliv na to, jak se oblékáte nebo jaký typ podprsenky potřebujete,

upravení velikosti a tvaru prsou po těhotenství nebo výrazném úbytku hmotnosti,

úprava nerovnosti prsou po operaci prsu či po jiných onemocněních,

zvýšení sebevědomí díky úpravě vzhledu prsou. [3]

Plastické operace na zvětšení prsou

Zvětšení prsou pomocí implantátů je známé také jako augmentační mamoplastika. Implantáty se v tomto případě umísťují pod prsní tkáň nebo prsní svaly. Řez může být proveden třemi způsoby, a to do podpaží, do prsního dvorce či do spodního záhybu prsu. Všechny tři typy zákroků jsou považovány za minimálně invazivní.





Prsní implantáty jsou vyrobeny ze silikonu, který bývá vyplněn roztokem ze slané vody nebo silikonovým gelem. Implantáty jsou hygienicky nezávadné a dostupné v mnoha tvarech a velikostech. Nejsou tedy nebezpečné během těhotenství a nezabraňují možnosti kojení. Vhodnou velikost si ženy mohou vybrat po konzultaci s lékařem a po nasazení zkušebních implantátů.

Kdo může podstoupit zvětšení prsou?

Plastickou operaci na zvětšení prsou mohou podstoupit ženy po dosažení věku 18 let, pokud byl dokončen vývoj mléčné žlázy. V tomto věku se však k operaci přistupuje pouze výjimečně. Nutným předpokladem pro zvětšení poprsí je pak také dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost ženy. [4, 5, 6]

Plastická operace na zmenšení prsou

Operace na zmenšení prsou je vhodná zejména pro ženy, které se potýkají s obtížemi, jako je bolest za krkem, bolest zad či celková slabost kvůli velké hmotnosti prsou. Velká prsa mohou ženám také často bránit ve vykonávání mnohých sportovních aktivit. Některé ženy rovněž mohou v důsledku velkého poprsí trpět psychickými problémy, které často souvisí s řadou sociálních stigmat.

Během zákroku chirurg odstraní přebytečnou kůži, tuk a prsní tkáň. V případě této operace však mohou být narušeny senzorické nervy a mléčné žlázy, což může mít vliv na citlivost a funkci prsních žláz, a tím znemožnit kojení. [7, 8]

Modelace prsou

Modelace nebo také rekonstrukce prsou se často provádí u žen, které podstoupily mastektomii prsu (odstranění mléčné žlázy) v rámci léčby rakoviny prsu. Modelací je možné obnovit požadovaný vzhled, objem, prsní dvorce i bradavky.

Výsledný vzhled lze upravit pomocí implantátů nebo vlastní tkáně ženy. K tomu se často využívají například tkáně z hýždí. Stejně jako při zmenšení prsou však i v tomto případě dochází k omezení citlivosti a funkce prsních žláz.

Pokles prsou

U některých žen není kůže na prsou dostatečně pevná, aby unesla váhu prsou, což vede k jejich poklesu. V tomto případě chirurg odstraní přebytečnou kůži, aby se prsa zvedla. Tento zákrok lze provést třemi typy řezů. První možností je řez kolem hrudníku a pod prsy, další řez lze vést kolem dvorce a směrem dolů a třetí variantou je řez pouze kolem dvorce. [9, 10]

Co vás čeká před plastikou prsou?

Před jakýmkoli typem plastické operace prsou vás nejprve čeká konzultace s plastickým chirurgem, který určí, zda je pro vás plastika prsu vhodná. Dále vám může poradit s vhodným tvarem a velikostí s ohledem na typ vaší postavy a může vám zodpovědět veškeré dotazy spojené se zákrokem. Nehledě na druh operace se vás lékař pravděpodobně zeptá na tyto otázky:

Z jakého důvodu chcete podstoupit plastickou operaci?

Jaká lékařská ošetření jste již podstoupila?

Máte alergii na nějaké léky?

Užíváte nějaké léky či doplňky?

Užíváte alkohol, tabák či drogy?

Objevila se ve vaší rodině rakovina prsu?

Máte nějaké zdravotní obtíže?

Pokud chirurg shledá váš zdravotní stav vhodný pro podstoupení plastické operace, změří velikost vašich prsou, prodiskutuje s vámi žádanou velikost a tvar a pořídí fotografické snímky, abyste viděly rozdíl před a po zákroku. [11, 12]

Prsa po plastice: rekonvalescence

Po skončení operace dostanete gázové obvazy a podpůrnou podprsenku či elastický obvaz, které sníží riziko otoků a urychlí proces hojení. Můžete rovněž obdržet léky proti bolesti. Brzy po operaci byste měly být schopné se pohybovat, nicméně úplné zotavení může trvat několik týdnů. Lékaři obvykle doporučují vzít si týden až dva volno. Doba hojení se také může lišit v závislosti na rozsahu zákroku.

Minimálně jeden týden byste však neměly řídit a po dobu jednoho měsíce byste neměly zvedat žádné závaží a vykonávat náročné aktivity. Chirurg vám také může doporučit používání sportovní podprsenky 24 hodin denně po dobu až 3 měsíců. Rovněž byste měly počítat s tím, že prsní implantáty nevydrží věčně a přibližně za 10 let můžete potřebovat operaci podstoupit znovu. [13, 14]

Rizika spojená s plastikou prsou

Stejně jako každá jiná operace i plastika prsou zahrnuje určitá rizika. Pokud navíc podstupujete zákrok na zvětšení prsou, prsní implantáty mohou zabránit v odhalení rakoviny.

Dále je nutné počítat s tím, že mnohé faktory mohou v průběhu let ovlivnit vzhled vašich prsou, zejména těhotenství, hubnutí či menopauza. Mezi možná rizika spojená se zákrokem patří:

reakce na anestetikum,

krvácení,

infekce,

jizvy,

únik nebo prasknutí implantátu,

nutnost revizní operace,

bolest. [15, 16]

Plastika prsou: cena

Ceny za plastiku prsou se velmi liší především podle toho, jaký typ zákroku podstupujete, jaký tvar prsou požadujete, případně jaký typ implantátu si zvolíte, a samozřejmě také podle toho, jakého chirurga či kliniku si vyberete.

Rozpětí cen je skutečně obrovské, jelikož například za malou modelaci prsou můžete zaplatit jen 19 tisíc korun, zatímco za velkou modelaci prsou se zmenšením i 65 tisíc korun. Zmenšení prsou se pohybuje přibližně v rozmezí 40 až 65 tisíc korun a zvětšení prsou implantáty vás může vyjít až na 120 tisíc korun.

Zdroje: webmd.com, perfectclinic.cz, premier-clinic.cz, nhs.uk, plasticsurgery.org, my.clevelandclinic.org, mayoclinic.org