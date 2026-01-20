Špagety carbonara recept: správně do nich patří guanciale. Dietnější verzi připravíte se šunkou

Logicky se jedná o docela tučné jídlo, které úplně nezapadá do lehkého jídelníčku. Dobrou zprávou je, že si můžete recept trochu poupravit, aby byl méně kalorický. Stačí nahradit guanciale libovou šunkou, použít méně žloutků a ubrat na sýru. Nebude to sice úplně tradiční carbonara, ale i tak si určitě pochutnáte.
Co se dozvíte v článku
Špagety carbonara recept: tradiční italské jídlo
Ingredience
- 400 g špaget,
- 150 g guanciale,
- 5–6 žloutků,
- 80 g Pecorino Romano,
- čerstvě mletý černý pepř,
- sůl na osolení vody na těstoviny.
Postup
- V míse vymíchejte metličkou žloutky s jemně nastrouhaným sýrem Pecorino. Směs dobře opepřete. Měla by být opravdu hustá a krémová.
- Guanciale nakrájejte na tenké proužky nebo kostičky. Poté ji dejte na studenou pánev. Zapněte střední plamen a opékejte guanciale, dokud nezezlátne a nepustí tuk. Vypečenou slaninu odstavte z plamene.
- V osolené vodě uvařte špagety dle návodu. Uvařte je tak, aby byly tak akorát al dente. Než těstoviny slijete, odložte stranou přibližně hrnek škrobové vody.
- Uvařené špagety přendejte ke guanciale na pánev. Zalijte je trochou vody z těstovin a promíchejte. Poté do těstovin vmíchejte směs žloutků a sýra.
- Obsah pánve svižně míchejte, aby se špagety dokonale obalily omáčkou. Pokud se vám zdá, že je směs příliš hustá, přidejte ještě víc vody z těstovin.
- Špagety carbonara servírujte bezprostředně po přípravě. Rozdělte jednotlivé porce na talíře, důkladně opepřete černým pepřem a zasypte trochou strouhaného Pecorina.
Špagety carbonara recept: lehčí se šunkou
Ingredience
- 400 g špaget,
- 150 g kvalitní libové šunky,
- 3 žloutky,
- 40–50 g Pecorino Romano,
- čerstvě mletý černý pepř,
- sůl na osolení vody na těstoviny,
- 1–2 lžíce mléka pro jemnější texturu.
Postup
- Žloutky smíchejte s nastrouhaným sýrem, troškou pepře a lžící mléka. Směs vyšlehejte metličkou. Měla by mít lehkou až vzdušnou konzistenci.
- Šunku nakrájejte na kostičky nebo tenké proužky. Opečte ji na pánvi bez přidaného tuku. Stačí minuta nebo dvě, aby se šunka prohřála a její povrch lehce zezlátl. Pánev se šunkou pak odstavte z plamene.
- Špagety uvařte v osolené vodě tak, aby byly na skus. Po uvaření si dejte jeden hrnek škrobové vody stranou. Až poté špagety slijte.
- Do pánve k šunce přidejte špagety a trochu vody z těstovin. Zalijte je směsí žloutků a sýra. Následně obsah pánve energicky promíchejte a vytvořte krémovou omáčku, která dobře obalí jednotlivé těstoviny. Podle potřeby můžete přidat víc vody.
- Hotové těstoviny se šunkou servírujte ihned, dokud jsou teplé. Podávejte je lehce posypané sýrem a ochucené čerstvým pepřem.
Základem jsou kvalitní suroviny
Špagety carbonara, správně nazývané jako spaghetti alla carbonara, představují tradiční pokrm italské kuchyně. Tento recept stojí jen na čtyřech základních surovinách, které k sobě perfektně ladí a tvoří osvědčené kombo.
Ačkoliv se v souvislosti s carbonarou často mluví o pancettě, do tohoto jídla správně patří guanciale. Jedná se o sušenou slaninu z vepřových líček, která má specifickou intenzivní chuť a nasládlé aroma. Guanciale obsahuje ideální množství aromatického tuku, který se při pomalém vypékání uvolní a poslouží jako základ pro krémovou omáčku.
Druhým nezbytným prvkem jsou žloutky. V některých receptech se setkáte s tím, že do carbonary dávají celá vejce nebo smetanu, ale žloutky jsou tím nejlepším prostředkem pro dosažení dokonalé krémovosti. Fungují jako emulgátor, který propojí tuk z guanciale se sýrem a vodou z těstovin.
Do vaječné směsi se dává ještě sýr Pecorino Romano, který má hodně slanou až pikantní chuť. V tomto ohledu naprosto perfektně ladí ke guanciale. Pecorino je možné případně zkombinovat s Parmigiano Reggiano. Tyto tvrdé vyzrálé sýry jsou jemně zrnité a dobře se rozpouští v horkých těstovinách. Díky vysokému podílu bílkovin umožňují vytvořit hladkou emulzi. Rozhodně nedávejte do omáčky eidam a podobné sýry.
Posledním prvkem, který nesmí v carbonaře chybět, je černý pepř. Ideálně byste měli použít čerstvě namletý, který se pak v teple krásně rozvoní a dodá pokrmu typický „pepřový“ nádech. Pikantnost pepře vyvažuje jemnost tuku a sýra.
Moderní variace carbonary
Tradiční varianta špaget carbonara je opravdu minimalistická. Ne každý má ale k dispozici vhodné suroviny, jako jsou čerstvé žloutky, italská sušená slanina a sýr Pecorino. V mnoha receptech se proto objevuje tučná smetana, která dodává pokrmu hebkost a sametovost. V pravé italské verzi ji však nenajdete, protože krémovost vzniká ze žloutků, tuku ze slaniny a škrobu z těstovin.
Někteří lidé rádi obohacují špagety carbonara o cibuli, česnek, bílé víno a různé bylinky. Zde se ale už opravdu hodně odkláníme od toho, jak se tento pokrm připravuje v zemi svého původu. Je však zcela pochopitelné, že pokud nemáte k dispozici guanciale ani pancettu, použijete jako alternativu obyčejnou uzenou slaninu.
Místo Pecorina se dá použít parmezán, který zajistí krémovost omáčky. Opravdu se ale vyvarujte použití jiných sýrů, protože pak už nebude omáčka hebká. Změníte tím i chuť a vůni pokrmu, takže už nepůjde o pravé špagety carbonara.
Zdroje: vysocina.rozhlas.cz, ceskatelevize.cz, bbc.com, allrecipes.com, bbcgoodfood.com