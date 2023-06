Statistika vyšetření Plusoptixem

SUMMARY Lazy eye is a functional impairment and it is usually caused by involuntary suppression of one eye in cases when perception of inputs from both eyes would be disturbing. It happens when the picture on the retina differs in size, clarity, intensity or color, or if there two different objects are perceived as in the case of strabismus.

V mnoha případech je velmi těžké rozpoznat počínající tupozrakost a tato diagnóza často překvapí rodiče až v první třídě, kdy může dítě mít problémy při psaní a čtení. A to je již velice pozdě.

Screeningovým přístrojem Plusoptix lze děti vyšetřit již od šestého měsíce věku. Nejvhodnější je vyšetřit dítě v období od půl roku do dvou let. Pravidelné prohlídky zraku dětí u pediatra jsou prováděny v jednom roce, pak ve třech, pěti a sedmi letech věku. Vývoj vidění má svá kritická období, jedním z nich je právě i období tří až pěti let. Ve čtyřech letech kontrolní vyšetření zraku prováděno není. Proto jsme se rozhodli provést screeningová vyšetření dětí v mateřských školách právě v tomto věku, abychom zachytili ty děti, které jsou pro nespolupráci nebo pro progredující brýlovou vadu dosud bez léčby. Pozdě diagnostikované oční vady můžeme ovlivnit jen velmi málo nebo vůbec ne. Screening v mateřských školách

V mateřských školách jsme vyšetřili přes 1500 dětí. Nějakou oční vadu jsme zjistili u přibližně 8,5 % dětí. Z celkového počtu dětí má 5,9 % na základě tohoto vyšetření brýle. Asi 3,2 % dětí mělo tupozrakost, u dvou dětí byla odhalena katarakta (již jsou po operaci a vycvičeny). Jedno čtyřleté dítě mělo vyšší myopii (krátkozrakost) přes –5,0 dioptrií na obou očích.

Screening u pediatrů

Další screeningová akce je zaměřená na děti vybraných pediatrů, které měříme v šesti a dvanácti měsících, poté v jednom, ve dvou a pak ve třech letech. Pokud má dítě pozitivní nález, je ihned předáno dále do péče oftalmologů v místě bydliště.

Na screeningové vyšetření přístrojem Plusoptix je možné zaslat jakékoli dítě ve věku od šesti měsíců bez doporučení lékaře, protože zatím žádná ze zdravotních pojišťoven toto vyšetření nehradí. Screeningové vyšetření je možné zopakovat, zejména u hraničních výsledků vyšetření a také proto, že zrak se postupem času může ještě měnit.

Martina Hamplová, ortoptika, poliklinika MEDICON a. s., Praha (hamplmmm@seznam.cz)