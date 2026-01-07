Zimní mrazy mohou způsobit praskání pokožky i rtů. Chraňte je pomocí hutných krémů a balzámů

Suchá kůže a rty navíc nepředstavují jen estetický problém. Pocit suchosti a pnutí se může snadno překlenout v bolestivé popraskání. Zejména v oblasti rtů to může být opravdu nepříjemné, protože bolest člověku komplikuje pití, příjem potravy i mluvení. Dobrou zprávou je, že se tyto potíže dají řešit prostřednictvím poměrně jednoduchých režimových opatření.
Co se dozvíte v článku
Proč je pokožka v zimě sušší?
Lidská kůže je tvořena několika vrstvami. Funguje jako systém, který organismus chrání před vnějšími vlivy a zabraňuje nadměrným ztrátám vody. Velice důležitou roli v tom sehrává vrchní rohová vrstva pokožky označovaná jako stratum corneum. Skládá se z odumřelých kožních buněk a lipidové matrix. Mezi lipidy v této vrstvě jsou zastoupeny hlavně ceramidy, mastné kyseliny a cholesterol.
Tato ochranná vrstva může být v zimním období snadno narušena. Z pokožky se ztrácí rychleji voda a zpomalují se regenerační procesy. Pokožka se pak stává křehčí, méně soudržnou a citlivější vůči pronikání dráždivých látek a alergenů. K narušení ochranné bariéry přitom dochází hned z několika důvodů.
Mráz a nízká vlhkost vzduchu škodí nejvíce
V zimě je vzduch mnohem sušší, což pro naše tělo není vyhovující. Časté přechody do vytápěných interiérů, kde se může relativní vlhkost vzduchu pohybovat pouze kolem 30 %, vedou k nadměrnému pasivnímu odpařování vody z kůže do okolí. Tento jev bývá označován jako transepidermální ztráta vody (TEWL). Pokožka tak ztrácí vodu mnohem rychleji a nestíhá ji efektivně doplňovat ze spodních vrstev.
Dalším faktorem, který pokožce škodí, je mráz. Nízké teploty vedou k zúžení cév (vazokonstrikci), což má za následek horší prokrvování a nedostatečné zásobování živinami. Vrstvy pokožky se kvůli tomu pomaleji obnovují. V kombinaci s ledovým větrem, který mechanicky odstraňuje lipidovou vrstvu, navíc dochází k ještě intenzivnějšímu odpařování vody.
Horké koupele jsou příjemné, ale kůži vadí
Je pochopitelné, že po určité době strávené na mrazu se člověk chce zahřát. Mnoho z nás tak zamíří přímo do koupelny a dopřeje si pořádně horkou sprchu. Z dermatologického hlediska ale moc prospěšná není. Horká voda vede k rozpouštění kožních lipidů.
V kombinaci s dráždivými mycími prostředky navíc dochází k narušení přirozeně kyselého pH pokožky a vyšší propustnosti rohové vrstvy. S teplými sprchami a koupelemi byste to proto neměli úplně přehánět. Snažte se raději dávat přednost vlažné vodě.
Nedostatečný pitný režim
V zimě máme tendenci pociťovat menší žízeň, takže pijeme méně. Někteří lidé opravdu zapomínají pít a jsou potom dlouhodobě dehydratovaní. Pití příliš malého množství tekutin se na našem těle projeví mnoha způsoby. Jedním z nich je nápadná suchost pokožky a praskání rtů.
Rty trpí úplně nejvíce
Pokožka na rtech je velice tenká a citlivá. Tato oblast je na suchost a podráždění obzvlášť náchylná a v zimě trpí úplně nejvíce. Na rtech se totiž nenacházejí žádné mazové žlázy, které by produkovaly lipidy jako přirozenou ochranu.
Suché rty navíc svádí k tomu, abychom si je olizovali. To sice přináší krátkodobou úlevu, ale ve výsledku se stav ještě zhorší. Dospělí lidé na to dokážou myslet a ovládnout se, nicméně dětem toto vysvětlíte jen těžko. Opakované vysychání rtů může vést ke vzniku prasklin, bolestivosti a zánětu koutků.
Jak pečovat o pokožku těla?
Suchosti kůže lze do velké míry předejít změnou návyků a správnou péčí. Omezte dlouhé horké sprchy a umývejte se vlažnější vodou. Používejte jemné mycí přípravky, které z pokožky neodstraňují přirozený mastný film. Po umytí kůži osušte lehkým poklepáváním ručníku. Rozhodně ji nedřete, to by ji mohlo hodně podráždit.
Co nejdříve po koupeli je potřeba kůži hydratovat. Použijte k tomu výživný a hutný krém, který v pokožce „uzamkne“ vlhkost a dodá jí dostatek živin. Ideální jsou přípravky bez parfemace obsahující přírodní oleje a másla. Suché pleti prospívají různé složky, třeba kokosový olej, bambucké máslo, kakaové máslo, jojobový olej, mandlový olej, panthenol, kyselina hyaluronová, glycerin a ceramidy.
Dopřáváte rtům v zimě zvláštní péči?
Co pomáhá rtům?
Speciální pozornost si zaslouží rty, které je nutné ošetřovat několikrát denně. Pořiďte si hydratační balzám na rty, který obsahuje výživné oleje a vosky, a noste ho vždy u sebe. Než půjdete ven na mráz, aplikujte ho. Balzámy často obsahují včelí vosk, lanolin, bambucké máslo, vitamín E, ricinový olej a další pečující složky, které vyživují, hydratují a obnovují poškozené rty.
Jednou týdně můžete použít peeling, který slouží k odstranění odumřelých kožních buněk a podpoře prokrvení. Pořiďte si peeling určený přímo na rty. Tyto produkty jsou šetrné a obsahují různé pečující oleje. Čas od času můžete na rty aplikovat rovněž obnovující masku. K těmto účelům mohou posloužit i přírodní produkty jako med, olivový olej či kokosový olej.
Nezapomínejte na to, že je potřeba tělo hydratovat také zevnitř. Pokud nebudete dostatečně pít, budete mít rty rozpraskané i přes použití balzámů a olejů. Snažte se proto dbát na pitný režim. A vyhněte se olizování rtů. Tohoto zlozvyku se zbavíte snáze, budete-li mít po ruce zmiňovaný balzám.
